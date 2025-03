Boeing annuncia collaborazione con FIRST Scandinavia per espandere il Concept Newton

Boeing ha annunciato oggi un investimento in FIRST Scandinavia per potenziare ulteriormente il Concept Newton, ispirando la prossima generazione di innovatori e aviatori.

“L’investimento consentirà di implementare dieci nuove Mobile Newton Room e sei eventi Newton in a Box nei prossimi tre anni, raggiungendo nuove località in Europa ed espandendo il progetto fino al Brasile e oltre.

Ideate dall’organizzazione no-profit FIRST Scandinavia, le Newton Room sono aule tematiche all’avanguardia incentrate sull’apprendimento esperienziale. Dal 2018, Boeing e FIRST Scandinavia hanno installato undici Newton Room permanenti e sedici eventi Mobile Newton Room in Europa, Turchia e Cina”, afferma Boeing.

“In Boeing riconosciamo il potere trasformativo dell’educazione nel plasmare il futuro dell’aviazione. Il nostro continuo investimento nel Concept Newton è motivato dall’impatto che possiamo osservare nelle comunità in cui siamo orgogliosi di vivere e lavorare”, ha dichiarato Jean-Marc Fron, Managing Director di Boeing France. “Il Concept Newton offre agli studenti l’opportunità di accedere a un’educazione STEM innovativa e pratica, e sono entusiasta di vedere nuovi orizzonti che si aprono”.

“Oltre ad ampliare l’accesso a queste esperienze formative, la prossima fase della collaborazione introdurrà un nuovo modulo dedicato ai carburanti sostenibili per l’aviazione (Sustainable Aviation Fuel – SAF), focalizzato sulla produzione industriale di SAF e sul ruolo chiave che questo combustibile avrà in un settore aeronautico più sostenibile”, prosegue Boeing.

“In qualità di nostro Global STEM Partner fin dal 2018, Boeing è stato un partner inestimabile, con un impatto globale significativo, e siamo profondamente grati per il suo impegno nel promuovere un mondo più luminoso e sostenibile attraverso l’educazione”, ha affermato Per-Arild Konradsen, CEO e fondatore di FIRST Scandinavia. “Insieme, abbiamo offerto a giovani talenti in 13 Paesi esperienze formative in ambito scientifico, stimolando la loro curiosità e sviluppando il loro potenziale. L’educazione è la pietra angolare della sostenibilità e, grazie a questa collaborazione, stiamo dando alla prossima generazione gli strumenti per affrontare le sfide del futuro”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)