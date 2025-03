Sama Aviation prende in consegna il suo primo Diamond DA40

Diamond Aircraft ha celebrato questa settimana la consegna del primo DA40 aircraft a Sama Aviation, con sede nell’UAE’s Emirate of Ras Al Khaimah. Il Sales Manager Christian Schmid ha consegnato il four-seater, single-engine piston aircraft al team di Sama Aviation presso la sede centrale austriaca di Diamond lunedì.

Sama Aviation, che fa parte dell’affermato Jazirah Aviation Club, utilizzerà il velivolo per addestrare ab-initio pilots come parte del suo nuovo PPL program. La Jazirah Aviation Club school offre già complete training programs per Light Sport Aircraft negli UAE approvati dalla General Civil Aviation Authority (GCAA).

“Sama Aviation è entusiasta di aggiungere il DA40 alla nostra flotta. Questo aereo rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a fornire una formazione di alto livello e un’esperienza di volo moderna per i nostri studenti”, ha affermato Dania Alaker, Marketing Manager, Jazirah Aviation Club. “Apprezziamo la professionalità e il supporto di Diamond Aircraft durante tutto il processo di acquisizione e non vediamo l’ora di una partnership di successo”.

“La Diamond DA40 series è una scelta leader per le scuole di volo in tutto il mondo. L’air conditioned DA40 NG consegnato a Sama Aviation è dotato di un 168hp Austro Engine AE300 turbocharged diesel engine e di un ECU single lever control system per una facile operatività. L’aereo opera con Jet A-1, il che lo rende conveniente e sostenibile”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Sama Aviation nella famiglia Diamond Aircraft e siamo certi che i loro studenti e istruttori adoreranno la maneggevolezza, la versatilità e le prestazioni che caratterizzano il DA40”, ha affermato Christian Schmid. “Siamo anche lieti di celebrare un altro nuovo Diamond nella regione del Medio Oriente, dove la domanda per i nostri aerei sta crescendo rapidamente”.

“L’acquisto del DA40 da parte di Sama Aviation è stato reso possibile dal Diamond Aircraft regional sales partner, Aviation Home Qatar. L’aereo dovrebbe essere operativo presso la scuola entro la fine dell’anno”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)