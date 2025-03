Emirates: gli accordi di oggi durante l’ITB Berlin 2025

Emirates e TUI Cruises rinnovano la loro partnership

Emirates ha rinnovato la sua partnership strategica con TUI Cruises, consolidando ulteriormente la posizione di Dubai come principale hub mondiale del turismo crocieristico. L’estensione strategica di questa partnership coincide con l’espansione di TUI Cruises a Dubai, segnata dall’aggiunta di una seconda nave che vi avrà sede per la stagione crocieristica 2025/2026.

Il rinnovo della partnership è stato formalizzato durante l’ITB Berlin da Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline e Wybcke Meier, CEO of TUI Cruises, e sottolinea l’impegno di Emirates nel fornire esperienze di viaggio integrate che colleghino perfettamente i viaggi aerei con quelli marittimi.

Emirates continuerà a lavorare a stretto contatto con TUI Cruises in diverse aree, tra cui iniziative di marketing, pianificazione e strategie operative. Emirates coordinerà strategicamente gli orari dei voli con gli itinerari di TUI Cruises, garantendo una connettività ottimale tra i segmenti aerei e marittimi per i clienti delle crociere. La compagnia aerea e la cruise company collaboreranno anche su capacità dedicata sotto forma di ‘cruise blocks’, per soddisfare la domanda dei mercati chiave in tutta la rete della compagnia aerea, ove possibile.

Inoltre, Emirates collaborerà a stretto contatto con i suoi stakeholder di Dubai per migliorare le soluzioni di trasporto via terra tra Dubai International Airport (DXB) e il Port Rashid Cruise Terminal.

Adnan Kazim, Deputy President & Chief Commercial Officer, Emirates, ha affermato: “Emirates è immensamente orgogliosa del nostro ruolo fondamentale nell’elevare lo status di Dubai come destinazione crocieristica di prim’ordine a livello mondiale. Questo risultato riflette anni di investimenti strategici in infrastrutture marittime di livello mondiale, attrazioni iconiche, connettività senza pari e operazioni di assistenza a terra semplificate per i visitatori internazionali delle crociere. Questi elementi hanno reso Dubai la porta d’accesso preferita per gli itinerari di crociera più ambiti a livello globale. La nostra rinnovata collaborazione con TUI Cruises e il suo continuo impegno a far crescere la sua presenza a Dubai mirano a migliorare ulteriormente gli arrivi dei passeggeri delle crociere nella nostra sede e hub e in tutta la nostra rete, consentendo ai viaggiatori di vivere viaggi marittimi eccezionali a bordo delle magnifiche navi di TUI”.

Wybcke Meier, CEO di TUI Cruises, ha affermato: “Siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con Emirates, una collaborazione che si allinea perfettamente con il nostro impegno nel fornire esperienze di viaggio eccezionali. Integrando perfettamente i viaggi aerei e marittimi, siamo in grado di offrire ai nostri ospiti una comodità e una connettività senza pari. La posizione strategica di Dubai e le infrastrutture di livello mondiale la rendono un hub ideale per le nostre operazioni espanse. Inoltre, è una destinazione popolare per i nostri ospiti, offrendo un mix unico di lusso moderno e patrimonio culturale. Non vediamo l’ora di accogliere più ospiti a bordo delle nostre navi e di offrire esperienze di crociera indimenticabili insieme a Emirates”.

Inoltre, la partnership comprende l’utilizzo di approfondimenti basati sui dati per migliorare l’erogazione del servizio e l’impiego di personale di supporto specializzato per i passeggeri delle crociere, per facilitare un processo di check-in più snello. L’Hamdan bin Mohammed Cruise Terminal at Port Rashid, riconosciuto come la più grande struttura crocieristica coperta al mondo, può supportare 14.000 passeggeri al giorno.

La crescita del settore crocieristico di Dubai deriva da una collaborazione attentamente coordinata tra l’ecosistema del turismo e dell’aviazione, che include procedure doganali e di visto accelerate, servizi duty free, navette gratuite per la città e strutture di check-in remoto dedicate di Emirates a Port Rashid. I 16 sportelli dedicati per il check-in di Emirates aiutano i passeggeri delle crociere a elaborare i bagagli e a ottenere le carte d’imbarco fino a quattro ore prima della partenza, offrendo loro l’opportunità di esplorare Dubai senza ostacoli prima di tornare all’aeroporto.

Emirates ed Expedia Group ampliano la partnership per offrire esperienze di prenotazione più semplici e personalizzate

Emirates ed Expedia Group hanno ampliato la loro partnership di lunga data attraverso la piena integrazione della compagnia aerea della sua API New Distribution Capability (NDC) con i marchi di Expedia Group, stabilendo una connessione diretta che fornisce il portafoglio completo di prodotti e servizi tariffari di Emirates alla base clienti globale di Expedia Group.

Questo ultimo miglioramento consentirà a milioni di viaggiatori di sbloccare una gamma più ampia di opzioni e di beneficiare di funzionalità di prenotazione semplificate sui marchi di Expedia Group quando pianificano i loro viaggi verso qualsiasi punto della rete globale della compagnia aerea.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline ha affermato: “Siamo orgogliosi di ampliare la nostra partnership con Expedia Group, consentendo ai viaggiatori sulla piattaforma di personalizzare la loro esperienza di prenotazione con Emirates. Guardando al futuro, la nostra collaborazione potenziata fornirà ai viaggiatori un accesso senza interruzioni ai contenuti NDC di Emirates, ampliando al contempo le possibilità di prenotazione in tutti gli elementi del loro viaggio”.

Greg Schulze, Chief Commercial Officer, Expedia Group, ha affermato: “La nostra partnership ampliata con Emirates segna un passo significativo nell’elevazione dell’esperienza di viaggio. Questa collaborazione offre ai nostri viaggiatori globali opzioni più personalizzate e prenotazioni più semplici, consentendo loro di creare viaggi unici che si adattano alle loro esigenze. In definitiva, si tratta di rendere ogni viaggio un ricordo duraturo per i nostri viaggiatori”.

La piena integrazione consentirà a Expedia Group di offrire tariffe NDC di Emirates, prodotti e servizi accessori, tra cui bagaglio extra e selezione del posto, insieme ad altre funzionalità migliorate e flessibilità nei loro viaggi di prenotazione.

Oltre alla personalizzazione del cliente, Emirates ed Expedia Group esploreranno una collaborazione più approfondita sui programmi fedeltà per migliorare i premi di viaggio per i clienti di entrambe le aziende. La partnership si concentrerà anche sulla creazione di esperienze di prenotazione end-to-end sfruttando l’ampio inventario di hotel globali di Expedia Group per full package solutions.

Emirates riceve una delegazione ufficiale all’ITB Berlin 2025

Emirates informa: “Emirates ha accolto oggi Kai Wegner, Governing Mayor of Berlin, presso il suo stand durante il tour di apertura ufficiale dell’ITB Berlin 2025, accompagnato da Dieter Janecek, Federal Government Coordinator for the Maritime Industry and Tourism; Zurab Pololikashvili, Secretary-General of UN Tourism; Julia Simpson, president and CEO of the World Travel and Tourism Council; Norbert Fiebig, President of the German Travel Association (DRV) e Dr. Mario Tobias, CEO of Messe Berlin.

La delegazione VIP è stata ufficialmente accolta da Sir Tim Clark, President Emirates airline; Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer; Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President, Passenger Sales and Country Management.

I principali dignitari hanno potuto visitare lo spazioso stand di Emirates, dove la compagnia aerea presenta per la prima volta in Germania all’ITB Berlin le Airbus A350 cabin features, oltre ad altri prodotti rinomati, tra cui la Emirates Gamechanger First Class Suite“.

“Emirates serve la Germania dal 1987 ed è profondamente impegnata a sostenere il suo turismo e l’economia locale. Da oltre 20 anni, Emirates ha espresso interesse nell’includere Berlino nella sua rete di rotte globali e nell’ampliare la sua offerta di voli dalla Germania. L’ITB Berlin rappresenta la più grande presenza fieristica di Emirates al di fuori del suo mercato interno. Lo stand a due piani occupa uno spazio totale di 429 mq e si trova nella hall 2.2 (stand numero 101)”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)