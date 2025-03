Emirates: gli accordi durante il secondo giorno di ITB Berlin 2025

Emirates e Costa Crociere estendono la partnership strategica fino al 2027

Emirates e Costa Crociere hanno rinnovato la loro partnership fino al 2027, posizionando ulteriormente Dubai come un importante hub globale per le crociere.

“Annunciata all‘ITB Berlin, la partnership rinnovata si basa su due decenni di collaborazione di successo, unendo le competenze della compagnia aerea e della cruise company per migliorare il viaggio dei passeggeri e sviluppare ulteriormente la proposta di Dubai come premier cruise destination con connettività integrata e senza interruzioni tra punti di contatto aerei, terrestri e marittimi.

Emirates e Costa Crociere collaboreranno a sforzi di marketing congiunti, programmazione dei voli armonizzata e capacità dedicata sotto forma di ‘cruise blocks’, con la disponibilità di voli confortevoli per i passeggeri delle crociere, per soddisfare la domanda dei mercati chiave in tutta la rete della compagnia aerea, ove possibile.

Per offrire un’esperienza eccezionale in ogni punto di contatto con il cliente, la partnership si concentrerà sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare l’erogazione del servizio, nonché su team di supporto per facilitare un processo di check-in senza intoppi al Dubai Harbour Cruise Terminal. Entrambe le parti lavoreranno a stretto contatto anche per migliorare le soluzioni di trasporto tra Dubai International Airport e il Dubai Harbour Cruise Terminal.

Emirates e Costa Crociere esploreranno anche le opportunità di espandere la loro partnership oltre Dubai, che include regioni nella rete di Costa Crociere come America Centrale e Meridionale, Estremo Oriente e Sud-Est asiatico.

Il MoU è stato firmato da Nabil Sultan, Emirates Airline e Daniel Caprile, Costa Crociere”, afferma Emiates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha affermato: “L’impegno di Costa Crociere nei confronti di Dubai è una testimonianza della nostra visione condivisa di rafforzare la sua posizione come gateway preminente per le crociere invernali. Per Emirates, il segmento dei viaggiatori in crociera offre un immenso potenziale di crescita, oltre a generare effetti moltiplicatori sostanziali per l’economia di Dubai. Collaboreremo a stretto contatto con le parti interessate dell’ecosistema turistico, tra cui Costa Crociere, per supportare un rapido miglioramento delle infrastrutture che consentano un accesso senza soluzione di continuità tra i luoghi di intrattenimento, le attrazioni di Dubai e il porto di Dubai, con l’obiettivo di continuare ad aumentare l’attrattiva della città per gli ospiti più esigenti delle crociere”.

Costa Crociere opera nel porto di Dubai dal 2006 e durante il prossimo inverno 25/26 schiererà a Dubai Costa Toscana, la sua ammiraglia di ultima generazione.

Daniel Caprile, Vice President Pricing & Revenue Management, Itinerary & Transportation, Costa Crociere, ha commentato: “Il rinnovo del nostro Memorandum of Understanding con Emirates Airline è una conferma dell’importanza strategica di Dubai e degli Emirati nell’offerta turistica di Costa. Continueremo la nostra collaborazione su iniziative di marketing, allineamenti operativi e pianificazione strategica, con l’obiettivo di migliorare la connettività e garantire un viaggio senza intoppi per i nostri passeggeri. Questa partnership sottolinea il nostro impegno nel fornire esperienze di viaggio senza soluzione di continuità ed eccezionali per i nostri ospiti e, insieme a Emirates, non vediamo l’ora di offrire un servizio senza pari e ricordi indimenticabili”.

“Dubai ha aperto la strada a un ecosistema di viaggio integrato che offre esperienze fluide per i passeggeri delle crociere, da procedure semplificate per i visti a sofisticate strutture a Dubai Harbour, complete di check-in dedicato. I 12 banchi check-in Emirates nel porto di Dubai consentono ai passeggeri che sbarcano dalle loro navi da crociera di effettuare il check-in completo fino a 4 ore prima della partenza del volo, con la comodità di esplorare Dubai senza i bagagli prima di dirigersi direttamente all’aeroporto”, conclude Emirates.

Emirates e Malta Tourism Authority stringono una partnership strategica

Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Malta Tourism Authority per rafforzare il turismo in entrata attraverso sforzi di marketing collaborativi.

Il MoU è stato firmato da Thierry Aucoc, Emirates Senior Vice President, Commercial Operations (West) Europe and Americas e Carlo Micallef, Chief Executive Officer, Malta Tourism Authority, durante l’ITB Berlin. Alla cerimonia della firma hanno partecipato anche dirigenti senior di entrambe le organizzazioni.

“Grazie a questa alleanza strategica, Emirates sfrutterà la sua vasta rete globale per promuovere Malta come destinazione turistica di prim’ordine. Le iniziative chiave includeranno l’organizzazione di viaggi di familiarizzazione con i media da mercati target chiave per mostrare l’attrattiva unica di Malta come porta del Mediterraneo. Le due entità esploreranno ulteriormente campagne pubblicitarie congiunte e collaborazioni con tour operator e agenti di viaggio per sviluppare pacchetti promozionali”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Malta è una destinazione chiave nella nostra rete europea da oltre due decenni e abbiamo assistito alla sua crescente popolarità come ambito leisure gateway nel corso degli anni. Questo accordo riafferma il nostro impegno a supportare l’industria turistica di Malta sfruttando la nostra portata globale per incrementare ulteriormente i viaggi in entrata. Il nostro servizio giornaliero, operato da un Boeing 777-300ER, il più grande aereo passeggeri di linea che serve la destinazione, garantisce ai viaggiatori di godere dei nostri pluripremiati prodotti e servizi, mentre le aziende locali beneficiano della significativa capacità cargo che offriamo sulla rotta”.

Il Malta Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Tourism, Hon. Ian Borg, ha affermato: “Questo accordo continuerà a rafforzare la collaborazione di lunga data tra Malta ed Emirates, aiutandoci a raggiungere più viaggiatori, mentre diffondiamo la voce sulle attrazioni e le esperienze uniche delle isole maltesi. Unendo le forze con le compagnie aeree internazionali e altri attori chiave del settore, stiamo massimizzando le nostre risorse per ottimizzare costantemente lo sviluppo dei nostri prodotti e gli sforzi di promozione, per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri diversi mercati in tutto il mondo, verso un futuro più sostenibile per il turismo a Malta e Gozo”.

“Questa partnership strategica con Emirates rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di elevare la posizione di Malta come destinazione di prim’ordine per il turismo di qualità. Sfruttando la vasta portata globale e l’esperienza del settore di Emirates, puntiamo ad attrarre viaggiatori esigenti alla ricerca di esperienze autentiche e di alto valore. Questa collaborazione è in linea con la nostra visione a lungo termine per una crescita del turismo sostenibile, assicurando che Malta continui a prosperare come una destinazione mediterranea distinta nota per il suo ricco patrimonio, la bellezza naturale e l’ospitalità eccezionale”, ha commentato il CEO of the Malta Tourism Authority, Carlo Micallef.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)