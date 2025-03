Skyteam: decolla il 2025 RISE Women’s Leadership Development Program

SkyTeam informa: “Il RISE Women’s Leadership Development Program di SkyTeam ha dato il via all’edizione 2025 il 3 marzo con un evento di due giorni a Nairobi, Kenya. L’evento, ospitato da Kenya Airways, ha riunito 22 dei 28 partecipanti totali al programma provenienti da tutte le compagnie aeree membri dell’alleanza a livello globale, che rappresentano diversi ruoli funzionali nell’aviazione in operazioni, finanza, commerciale, risorse umane e altro ancora.

Con il tema ‘Career Progression Through Elevation of Leadership Skills’ , il 2025 curriculum coprirà tre blocchi educativi: ‘How to be a mindful, impactful and inclusive leader’; ‘How to lead effective conversations and convey your story’; ‘How to drive structural change in your organization’. I partecipanti hanno iniziato la prima parte del programma di nove mesi all’evento di Nairobi.

Gli sponsor di RISE 2025 includono il CEO di Kenya Airways, Allan Kilavuka, e il Chief Strategy and Innovation Officer, Hellen Mwariri, così come il Vice President Marketing & Sustainability di SkyTeam, Evgenia Starkova. All’evento di lancio a Nairobi era presente anche il CEO di SkyTeam, Patrick Roux”.

“Nessuno può guidare il cambiamento da solo: ecco perché le alleanze sono così importanti. Promuovere l’equità di genere nell’aviazione, in particolare per le donne in posizioni di leadership, richiede uno sforzo collettivo e in SkyTeam consideriamo questa una responsabilità importante. Insieme alle nostre compagnie aeree associate e attraverso iniziative come RISE, possiamo trasformare il settore, un passo alla volta”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Kenya Airways si impegna a promuovere la diversità come fondamento per un settore dell’aviazione più forte e innovativo. Ci impegniamo a costruire un futuro in cui la leadership sia definita da talento, abilità e visione, e non dal genere. Attraverso la sponsorizzazione di RISE 2025, siamo onorati di svolgere un ruolo nella creazione di opportunità per le donne e nella promozione dell’uguaglianza di genere nel settore dell’aviazione. Le donne nell’aviazione non solo stanno plasmando il presente, ma stanno definendo il futuro”, afferma Allan Kilavuka, CEO, Kenya Airways.

“Mentre il RISE program entra nel suo terzo anno, la sua missione rimane più rilevante che mai. Sebbene siano stati fatti progressi, le donne nell’aviazione incontrano ancora ostacoli all’avanzamento di carriera e la sottorappresentazione continua a essere una sfida. In SkyTeam siamo ispirati dal livello di coinvolgimento degli anni precedenti e stiamo applicando gli insegnamenti chiave per far evolvere continuamente il programma. Il nostro obiettivo è rendere RISE il più impattante possibile per gli incredibili leader della nostra 2025 cohort, con un occhio alla longevità del programma e alla crescita in futuro”, afferma Evgenia Starkova, SkyTeam VP of Marketing & Sustainability.

“I 28 partecipanti a RISE di quest’anno progrediranno negli education blocks del programma nei prossimi mesi, completando il curriculum a novembre 2025. Il culmine del programma sarà un progetto pratico incentrato sullo sviluppo di un piano d’azione di leadership personale che i partecipanti potranno utilizzare come catalizzatore per un continuo avanzamento dopo la conclusione del programma.

RISE è stato creato per portare la leadership femminile a nuovi livelli in SkyTeam e nei suoi membri. Dal suo lancio nel 2022, il programma ha mirato a promuovere una maggiore inclusività all’interno delle compagnie aeree associate e nel più ampio settore dell’aviazione. SkyTeam è stata la prima alleanza aerea a impegnarsi all’unanimità nell’iniziativa 25by2025 di IATA nel 2021 e da allora il RISE program ha supportato i nostri membri nel portare avanti questo impegno.

SkyTeam continuerà a far crescere e far evolvere RISE in futuro espandendo il suo pubblico di riferimento e diversificando i temi del programma”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam)