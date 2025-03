IATA World Cargo Symposium 2025: affrontare i cambiamenti geopolitici con tecnologia e innovazione

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che il 2025 World Cargo Symposium (WCS) si concentrerà su digitalization, sustainability and safety/security come questioni chiave per aiutare la global air cargo industry ad adattarsi ai cambiamenti geopolitici in atto.

“L’air cargo ha dimostrato la sua resilienza nell’adattarsi al mondo post-pandemia. Nel 2024, è stato trasportato più cargo per via aerea che mai. Ma il mondo si sta muovendo a un ritmo ancora più veloce con progressi tecnologici, cambiamenti geopolitici, rischi in evoluzione e mutevoli esigenze dei clienti. Al WCS di Dubai, faremo collettivamente il punto su cosa riserva il futuro per l’air cargo,, concentrandoci su digitalization, sustainability, safety/security and e-commerce. La crescente domanda per l’air cargo sottolinea il suo ruolo fondamentale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il WCS si terrà a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 15 al 17 aprile, ospitato da Emirates SkyCargo e dnata. È la seconda volta che il WCS viene ospitato negli Emirati Arabi Uniti, la prima volta nel 2017″, afferma IATA.

“Con la sua posizione strategica e l’infrastruttura logistica di livello mondiale, Dubai è una scelta naturale per lo IATA World Cargo Symposium 2025. Come compagnia aerea ospitante di quest’anno, Emirates SkyCargo è pronta a mostrare le sue capacità in espansione e l’impegno a guidare l’efficienza, l’innovazione e la connettività nell’ air cargo industry. Il simposio sarà una piattaforma chiave per dare forma al futuro dell’air cargo e allinearsi sulle migliori strategie di crescita”, ha affermato Badr Abbas, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ai leader del settore a Dubai, sede delle nostre prime e più grandi operazioni, in un momento di incredibile crescita e trasformazione nel cargo sector. Con sicurezza, innovazione e sostenibilità al centro della nostra attività, lo IATA World Cargo Symposium offre un’eccellente opportunità per scambiare idee ed esplorare nuove soluzioni. Non vediamo l’ora di entrare in contatto con i nostri partner e stakeholder per migliorare sia l’efficienza operativa che quella ambientale, guidando progressi significativi in tutto il settore”, ha affermato Clive Sauvé-Hopkins, CEO di dnata – Airport Operations.

“Walsh insieme a Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo, interverranno all’evento insieme a:

Badr Abbas, Division Senior Vice President, Emirates SkyCargo

Clive Sauve-Hopkins, CEO – Airport Operations, dnata

Andres Bianchi, Chief Executive Officer, LATAM Cargo and IATA Cargo Advisory Council Chair

Gabriela Hiitola, SVP, Finnair Cargo

Ludwig Hausmann, Senior Partner and Leader of the Logistics Sector in Europe, McKinsey & Company

Tom Owen, Head of Cargo, Cathay Cargo

Il simposio comprenderà sessioni plenarie, percorsi specializzati, workshop e summit esecutivi, affrontando gli argomenti:

Digitalization: il ruolo dell’intelligenza artificiale e dell’automazione nel futuro dell’air cargo.

Sustainability: strategie per la decarbonizzazione, riduzione della plastica monouso e reporting ESG.

Risk & Resilience: gestione dell’incertezza geopolitica, cambiamenti normativi e interruzioni della supply chain.

Il programma del WCS sarà completato da una serie di workshop”, conclude IATA

(Ufficio Stampa IATA)