Emirates conclude una presenza di grande impatto all’ITB Berlin 2025

Emirates ha concluso un altro ITB Berlin di successo, rafforzando il suo impegno nei confronti del più grande travel trade show al mondo e approfondendo le partnership strategiche nell’ecosistema globale dei viaggi. Nel corso dei tre giorni dell’evento, la compagnia aerea ha firmato 11 accordi strategici, tenuto 270 riunioni di alto livello e ricevuto oltre 6.000 visitatori presso il suo stand, che presentava gli A350 cabin products di ultima generazione di Emirates insieme alle esclusive Onboard Lounge e Shower Spa, nonché le sue iniziative di sostenibilità.

In vista del suo ritorno all’edizione di quest’anno dell’ITB Berlin, Emirates ha annunciato il lancio di tre nuove destinazioni asiatiche: Shenzhen in Cina (1° luglio), Da Nang in Vietnam (2 giugno) e Siem Reap in Cambogia (3 giugno). Questa crescita strategica stabilirà collegamenti essenziali che avvantaggeranno sia i viaggiatori leisure che quelli business, offrendo opzioni migliorate, migliore connettività e un maggiore accesso ai mercati del sud-est e dell’Asia orientale (leggi anche qui).

Emirates ha anche rinnovato il suo Memorandum d’intesa (MoU) con l’Austrian National Tourist Office (ANTO) a margine dell’ITB Berlin, rafforzando ulteriormente il suo impegno continuo nell’attrarre viaggiatori da tutta la sua rete globale per esplorare questo gateway europeo. Il rinnovo della partnership coincide con i 20 anni di attività di Emirates a Vienna celebrati lo scorso anno, avendo trasportato finora oltre 5 milioni di passeggeri tra Dubai e la capitale austriaca. In una mossa simile per promuovere Malta, Emirates ha anche firmato un MoU con la Malta Tourism Authority per aumentare il turismo in entrata verso il gateway del Mediterraneo da tutta la sua rete globale.

Quest’anno l’ITB Berlin è servito da trampolino di lancio per le cruise partnerships in continua espansione della compagnia aerea. L’impegno di lunga data della compagnia aerea nel promuovere Dubai come global cruise destination and hub preferito è stato supportato dall’estensione e dall’espansione delle sue partnership strategiche con TUI Cruises, Costa Cruises e AIDA Cruises.

L’estensione della partnership della compagnia aerea con TUI Cruises è programmata in modo ottimale con l’aggiunta della loro seconda nave che avrà come homeport le sue operazioni a Dubai per la stagione delle crociere 2025/2026. L’estensione della partnership di Emirates con Costa Cruises fino al 2027 vedrà entrambe le entità lavorare ancora più a stretto contatto per esplorare soluzioni di trasporto migliorate tra Dubai International Airport e il Dubai Harbour Cruise Terminal.

Queste collaborazioni miglioreranno ulteriormente la connettività tra aria, terra e mare, offrendo ai clienti delle crociere un’esperienza di prenotazione fluida e una comodità senza pari in ogni punto di contatto del loro viaggio.

Emirates ha utilizzato strategicamente ITB Berlin come piattaforma per espandere le sue partnership con le principali piattaforme di viaggio globali, come parte del suo impegno continuo per l’eccellenza, dalla prenotazione all’imbarco.

La compagnia aerea ha ampliato la sua partnership a lungo termine con Expedia Group per offrire ai viaggiatori la comodità di personalizzare i propri viaggi con Emirates. La piena integrazione della compagnia aerea della sua API New Distribution Capability (NDC) con i brands di Expedia Group, offre ora il suo portafoglio completo di prodotti e servizi, tra cui bagaglio extra e selezione del posto.

Emirates e Trip.com hanno rinnovato la loro partnership di lunga data, contribuendo ad espandere la presenza globale di Trip.com, sfruttando l’ampia rete internazionale di Emirates e coordinando gli sforzi promozionali nei mercati asiatici ed europei, che rimangono un obiettivo strategico per entrambi.

Emirates e Trip.com portano la partnership a un livello successivo

Emirates ha annunciato oggi di voler espandere la sua partnership di lunga data con Trip.com, un fornitore leader di servizi di viaggio one-stop a livello mondiale.

L’accordo è stato formalizzato all’ITB Berlin da Nabil Sultan, Executive Vice President, Passenger Sales & Country Management for Emirates e CT Ooi, VP of Flights Business, Trip.com Group.

Nella prossima fase della sua espansione, la partnership si concentrerà sull’esplorazione di percorsi di crescita per cogliere opportunità emergenti in nuovi mercati e segmenti di clientela. Emirates e Trip.com collaboreranno per espandere la presenza globale di Trip.com attraverso partnership e attivazioni strategiche, sfruttando l’ampia rete internazionale di Emirates e coordinando gli sforzi promozionali nei mercati asiatici ed europei, che rimangono un obiettivo strategico sia per Trip.com che per Emirates.

Nabil Sultan ha commentato la partnership appena ampliata: “Non vediamo l’ora di estendere l’ampiezza e la profondità della nostra cooperazione con Trip.com. La fase successiva non solo rafforza la nostra posizione per fornire più prodotti alla base clienti di Trip.com, ma sblocca anche la domanda dei viaggiatori per pacchetti aerei e alberghieri, ci consente di integrare le offerte in entrambi i nostri programmi fedeltà e di attingere a una varietà di segmenti di consumatori con promozioni specializzate. Non vediamo l’ora di dare ai clienti di Trip.com opzioni per personalizzare facilmente i loro viaggi su Emirates”.

CT Ooi ha aggiunto: “In Trip.com, siamo entusiasti di portare la nostra partnership a nuovi livelli, integrando un’ampia gamma di offerte di volo con un portafoglio ampliato di hotel e servizi di viaggio. Combinando la rete di livello mondiale di Emirates con l’innovativo ecosistema di viaggio di Trip.com, stiamo creando più opportunità per i viaggiatori di accedere a pacchetti esclusivi di volo e hotel, promozioni personalizzate e premi fedeltà migliorati”.

Emirates e Trip.com lavoreranno a stretto contatto per aumentare la conversione dei clienti integrando una varietà di offerte di volo Emirates con il crescente portafoglio di servizi alberghieri e di viaggio di Trip.com.

Emirates ha stretto una partnership per la prima volta con Trip.com nel 2020 per espandere la sua portata in Cina e successivamente in tutta l’Asia. La cooperazione iniziale includeva promozioni di marketing congiunte e altre iniziative di marketing per aumentare le vendite di Emirates tramite le piattaforme online di Trip.com al fine di espandere la sua presenza con un’esperienza di prenotazione personalizzata.

L’espansione arriva mentre la compagnia aerea pianifica di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Asia con il lancio di voli giornalieri diretti tra Dubai e Shenzhen, Cina; quattro servizi settimanali per Da Nang in Vietnam; tre voli settimanali per Siem Reap, Cambogia.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)