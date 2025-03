Lufthansa Technik continua la sua storia di successo con cifre record nel 2024

Lufthansa Technik AG ha nuovamente generato cifre record nell’anno finanziario 2024 e allo stesso tempo ha tracciato una rotta decisiva per il futuro.

“Il fatturato dell’azienda ha superato per la prima volta i sette miliardi di euro, nello specifico 7,441 miliardi di euro, alla fine dell’anno (anno precedente: 6,547 miliardi di euro, in aumento del 14%). Anche gli utili (adjusted EBIT) hanno raggiunto un record, con 635 milioni di euro (anno precedente: 628 milioni di euro, in aumento dell’1%). Il global market leader in aircraft maintenance, repair and overhaul sta guidando il business del futuro con la costruzione di due nuovi impianti in Portogallo e Canada, tra le altre cose. Nuovi contratti con un volume di quasi otto miliardi di euro testimoniano anche la continua fiducia di oltre 800 clienti in tutto il mondo”, afferma Lufthansa Technik.

“Queste sono cifre di cui possiamo essere orgogliosi, poiché dimostrano che la nostra gamma di prodotti e servizi offre le giuste risposte a sfide importanti come colli di bottiglia dei materiali, ritardi nelle consegne e carenza globale di lavoratori qualificati”, afferma Soeren Stark, CEO di Lufthansa Technik. “Con un volume di oltre 100 miliardi di euro, anche il nostro mercato rimane molto attraente. Poiché la domanda globale di viaggi aerei e nuovi aeromobili continua inarrestabile nonostante le incertezze geopolitiche, prevediamo anche una crescita significativa nei prossimi anni”.

“L’obiettivo del programma “Ambition 2030” di Lufthansa Technik è di aumentare i ricavi a oltre dieci miliardi di euro e l’adjusted EBIT a oltre un miliardo di euro nel 2030.

Nei prossimi anni saranno effettuati investimenti per miliardi di euro per rendere concreti i piani di crescita. In Portogallo, l’azienda sta investendo circa 300 milioni di euro in un nuovo stabilimento vicino a Porto con fino a 700 posti di lavoro, che creerà la capacità urgentemente necessaria per la riparazione di componenti di aeromobili e parti di motori. A Calgary, in Canada, verrà costruito un sito per la manutenzione dei motori aeronautici LEAP-1B all’avanguardia che equipaggiano il Boeing 737 MAX. Il primo cliente sarà la compagnia aerea canadese WestJet, con cui Lufthansa Technik ha concluso uno dei più grandi contratti singoli nella storia dell’azienda.

Negli Stati Uniti Lufthansa Technik ha iniziato ad espandere il suo sito a Tulsa (Oklahoma) investendo in nuovi edifici e capacità aggiuntive per la manutenzione degli aircraft generators e ha anche aggiunto la manutenzione degli heat exchangers al suo portafoglio con l’acquisizione di ETP Thermal Dynamics. La sede centrale dell’azienda ad Amburgo rimarrà il cuore di Lufthansa Technik e sarà ampiamente modernizzata”, prosegue Lufthansa Technik.

“È il più grande programma di modernizzazione che questo sito abbia mai visto ed è un passo cruciale nello sviluppo della nostra sede centrale in uno dei siti più moderni del settore”, prosegue Soeren Stark.

“Oltre ad ampliare la sua presenza globale, Lufthansa Technik si sta anche concentrando sulla digitalizzazione. Il programma “Digitize the Core” promuoverà la trasformazione interna del business. L’azienda detiene anche una posizione unica quando si tratta di prodotti digitali, in quanto è l’unica azienda a offrire soluzioni digitali per tutte le operazioni tecniche delle compagnie aeree. Il “Digital Tech Ops Ecosystem” è costituito da tre componenti, che possono anche essere acquistati singolarmente dai clienti: AMOS, il leading engineering and maintenance software, flydocs con soluzioni per la digitalizzazione e l’archiviazione di documenti relativi agli aeromobili e la piattaforma AVIATAR, che offre un’ampia gamma di prodotti e servizi che consentono ai clienti di gestire e aggiungere valore al flusso di dati dalle operazioni di volo. L’ecosistema serve già un totale di 11.000 aeromobili in tutto il mondo.

Lufthansa Technik si sta anche espandendo in nuovi campi come il business della difesa e si sta anche concentrando su nuovi prodotti per le compagnie aeree commerciali oltre alla digitalizzazione. L’azienda è ora un “Boeing-Licensed Service Center” (BLSC) per le modifiche al Dreamliner, il Boeing 787. Anche le innovazioni nell’ambito della sostenibilità stanno avendo un impatto. LATAM (Sud America), ANA ed EVA Air (entrambe in Asia) sono le prime compagnie aeree al di fuori di Lufthansa Group ad aver equipaggiato i propri aeromobili con AeroSHARK.

Il 2024 è stato il 30° anno di attività di Lufthansa Technik come azienda indipendente e ha segnato la continuazione di una storia di successo che sarebbe impensabile senza i suoi numerosi dipendenti. A fine dicembre, c’erano esattamente 24.499 dipendenti in tutto il mondo”, conclude Lufthansa Technik.

“Abbiamo bisogno di dipendenti che siano tra i migliori nel loro campo. Ecco perché facciamo affidamento sulla nostra formazione e su programmi di reclutamento mirati”, conclude Soeren Stark. “Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che già lavorano per noi, per il loro impegno e la loro volontà di cambiare costantemente la nostra azienda. Sono loro che rendono possibile il nostro successo in primo luogo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)