News Brevi – 06.03.2025

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE IN VISITA ALLA TFA 36th WING – Il 20 e 21 febbraio, le donne e gli uomini della Task Force Air – 36th Wing – Baltic Thunder II hanno ricevuto la visita del Generale di Squadra Aerea Luca Goretti presso l’aeroporto di Siauliai. “Sono io che ringrazio voi perché la presenza di questo contingente a difesa del quadrante baltico dell’Alleanza è fondamentale, è un deterrente”. Queste le parole che il Generale Goretti ha rivolto al personale italiano della TFA, rischierata in Lituania per salvaguardare il fianco est dell’Alleanza Atlantica nell’ambito della missione NATO Air Policing. Dopo aver portato i saluti del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il Generale Goretti ha aggiunto: “La deterrenza si fa concretamente attraverso fatti. E voi lo fate ogni volta che la sirena suona per avvisarvi di andare in volo. Di giorno e di notte e in alcuni casi più volte al giorno. Serve a dimostrare che siamo efficaci, pronti e a difesa dei nostri amici lituani e dei confini della NATO. Sono altresì contento dell’importante sinergia addestrativa con gli amici del Task Group SAMP-T dell’Esercito italiano, perché è un importante tassello nel più ampio sistema di Difesa Aerea nazionale e della NATO. E sono certo continuerà anche nei prossimi rischieramenti. Qui in questi territori baltici noi portiamo la nostra professionalità e la nostra caratura operativa. La vostra responsabilità è enorme e ognuno di voi, rappresenta un mattoncino indispensabile nella stabilità geopolitica. Non lesinate nel raccontare quello che fate ai vostri amici e familiari, siatene fieri ed orgogliosi, perché quello che fate qui assicura alle persone, a tutti noi qualcosa di unico e di vitale: la libertà. Continuate così perché voi siete portatori di sani valori e della nostra italianità”. Il Generale Goretti, accolto dal Comandante della TFA, Generale di Brigata Aerea Roberto Massarotto, ha inoltre ringraziato, per il costante supporto, i rappresentanti internazionali presenti. Tra gli ospiti, anche l’Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica di Lituania S. E. Emanuele de Maigret. La TFA 36th Wing fornisce supporto aereo in maniera continuativa alla missione Baltic Air Policing. Ad oggi, ha raggiunto più di 1.300 ore di volo operativo, portando a termine più di 45 “Alpha Scramble” intercettando più di 65 velivoli non indentificati. Il Generale Goretti, dopo aver ricevuto un briefing sulle attività svolte dalla Task Force Air, ha visitato le aeree del Task Group SAMP-T del Comando Artiglieria Controaerei (COMACA) dell’Esercito Italiano schierato presso l’aeroporto di Siauliai per un evento esercitativo joint e in cooperazione con Paesi NATO. La Task Force Air 36th Wing impiega quattro velivoli Eurofighter (F-2000) provenienti dal: 4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle, 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo di Istrana. Grazie a questi velivoli è possibile garantire il decollo e l’intercettazione di qualunque traccia sospetta rilevata dai radar in pochi minuti, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Il SAMP/T ha capacità di avanguardia nel contrasto delle minacce aeree e dei missili balistici tattici a corto raggio. Inserito nel programma NATO Ballistic Missile Defence (BMD), finalizzata alla difesa di aree o di obbiettivi vitali di interesse dell’Alleanza dalla minaccia aerea e missilistica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 1,6 MILIONI DI PASSEGGERI A FEBBRAIO – A febbraio Norwegian ha trasportato 1.294.243 passeggeri, mentre Widerøe ne ha trasportati 288.304, per un totale di 1.582.547 per il Gruppo. La capacità è aumentata del 14% per Norwegian, mentre Widerøe ha avuto una capacità paragonabile a febbraio 2024. “È incoraggiante che abbiamo mantenuto un solido load factor di quasi l’85%, aumentando significativamente la capacità rispetto all’anno scorso. Inoltre, sia Norwegian che Widerøe hanno avuto un netto miglioramento della puntualità, che è essenziale per i nostri clienti”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Il load factor è stato dell’84,8% per Norwegian, in calo di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Norwegian ha operato una media di 74 aeromobili a febbraio. Widerøe ha riporetato un load factor del 70,1%, in aumento di 2,9 punti percentuali. Per quanto riguarda le prestazioni operative, entrambe le compagnie hanno offerto un’elevata puntualità dopo alcuni mesi invernali con condizioni meteorologiche difficili. La puntualità di Norwegian e Widerøe, definita come la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata rispettivamente dell’84,7% e dell’82,6%. La regolarità, misurata dalla quota di voli schedulati in corso, è stata del 99,5% per Norwegian e del 96,0% per Widerøe. Norwegian e Widerøe sono ora in procinto di prepararsi per la stagione estiva intensa. Il programma estivo inizia a fine marzo ed entrambe le compagnie aeree stanno riscontrando un buon andamento delle prenotazioni per l’alta stagione. “Siamo pronti per la stagione estiva in rapido avvicinamento e quest’anno abbiamo ricevuto tre nuovi aeromobili da Boeing. Il periodo delle vacanze pasquali è molto richiesto e chi desidera viaggiare per le vacanze dovrebbe prenotare ora. Anche maggio si sta riempiendo bene con diversi giorni festivi e la tendenza delle prenotazioni che vediamo per l’alta stagione estiva è promettente”, ha concluso Geir Karlsen.

ANA VINCE L’AIR TRANSPORT WORLD “2025 AIRLINE OF THE YEAR AWARD” – All Nippon Airways (ANA) è stata nominata “2025 Airline of the Year” da Air Transport World (ATW) ai 51st Annual Airline Industry Achievement Awards. “Questa è la quarta volta che ANA riceve questo prestigioso premio, dopo il 2007, il 2013 e il 2018, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader globale. Istituiti nel 1974, gli ATW Airline Industry Achievement Awards rappresentano l’apice del successo nel settore del trasporto aereo. Il “2025 Airline of the Year Award”, che ANA ha ricevuto quest’anno, è il più elevato di questi premi e riconosce una compagnia aerea che ha fornito prestazioni eccezionali e servizi avanzati”, afferma ANA. “Siamo lieti di ricevere l’Airline of the Year award”, ha affermato il Presidente e CEO di ANA, Shinichi Inoue.”Questo premio è la prova che la sicurezza di ANA, l’elevata ospitalità, gli sforzi per migliorare il valore dell’esperienza del cliente, l’espansione della rete globale e gli sforzi quotidiani dei nostri dipendenti sono stati riconosciuti. ANA continua a impegnarsi a plasmare il futuro del trasporto aereo continuando a superare le aspettative dei nostri clienti”. Karen Walker, caporedattrice di ATW, ha affermato: “ANA merita ampiamente questo riconoscimento. l’Airline of the Year award è riservato solo alle migliori compagnie aeree. In qualità di pluripremiata compagnia aerea, ANA e il suo team hanno dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia in termini di eccellenza operativa e finanziaria, superbo servizio clienti, pensiero innovativo e dedizione alla sicurezza, sostenibilità e comunità. Congratulazioni ANA”.

KLM: STATEMENT SULLA DECISIONE DELLA EUROPEAN COMMISSION RIGUARDO LA BALANCED APPROACH PROCEDURE – KLM informa: “La Commissione europea ha annunciato la sua decisione in merito al futuro di Schiphol Airport. In questa decisione, la Commissione europea solleva diverse preoccupazioni in merito al pacchetto presentato, volto a ridurre l’inquinamento acustico per i residenti nei pressi di Schiphol. Da questa decisione è chiaro che la riduzione della capacità di Schiphol Airport non dovrebbe essere l’obiettivo in sé. L’attenzione dovrebbe essere rivolta al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rumore del governo, che KLM sostiene. Nel “Cleaner, quieter, more efficient” program, KLM sta adottando misure per raggiungere questo obiettivo. La decisione indica che queste misure devono essere considerate meglio. La Commissione europea afferma nelle sue raccomandazioni che la nuova flotta, in cui KLM sta investendo miliardi, contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del rumore e dovrebbe quindi essere inclusa. Ciò significa che una riduzione delle dimensioni non è necessaria. Inoltre, la Commissione afferma che l’impatto delle misure operative e della general aviation non è stato adeguatamente considerato. Ci aspettiamo che il Ministry of Infrastructure and Water Management prenda a cuore la decisione della Commissione europea e segua le raccomandazioni prima di implementare le restrizioni di capacità. In questo modo, il settore mantiene una prospettiva futura preservando un equilibrio con l’ambiente, mantenendo i Paesi Bassi collegati al resto del mondo. Grazie all’ampia rete di destinazioni di volo, i Paesi Bassi sono uno dei paesi meglio collegati al mondo. Ciò è fondamentale poiché la nostra economia si basa sul commercio internazionale. Le misure nazionali hanno un impatto diretto sulla posizione di KLM e dei Paesi Bassi, soprattutto ora che i paesi limitrofi in Europa stanno discutendo l’espansione dei loro aeroporti. Ciò che viene smantellato ora non può essere recuperato”.

AIR CANADA: NUOVA AGGIUNTA CULINARIA SUI VOLI TRA CANADA E GIAPPONE – Air Canada ha annunciato l’aggiunta dello chef stellato Michelin Masaki Hashimoto al suo panel culinario. Con sede a Toronto, lo chef Hashimoto è il proprietario del Kaiseki Yu-zen Hashimoto, uno dei pochi ristoranti canadesi dedicati all’arte tradizionale della cucina Kaiseki. Da quando è emigrato più di 40 anni fa, ha dedicato la sua carriera a padroneggiare e condividere questa tradizione culinaria. Le sue creazioni esclusive hanno debuttato il 1° marzo nella Signature Class di Air Canada, su tutti i voli tra Canada e Giappone. “Siamo orgogliosi di presentare l’eccezionale arte culinaria dello chef Hashimoto nella nostra esperienza Signature Class”, ha affermato Scott O’Leary, Loyalty and Product, Air Canada. “Il suo viaggio e la sua dedizione alla cucina Kaiseki hanno arricchito il panorama culinario canadese e siamo onorati di celebrarlo a bordo”. Le creazioni dello chef Hashimoto sono ora offerte come parte del menu Signature Class di Air Canada su tutti i voli Air Canada tra Canada e Giappone. Air Canada offre il maggior numero di voli tra Canada e Giappone, con fino a sei voli giornalieri da tre aeroporti in Canada a tre aeroporti in Giappone questa estate.

QANTAS GROUP: STATEMENT SUL CICLONE TROPICALE ALFRED – Qantas Group informa: “I voli Qantas e Jetstar nelle zone interessate saranno sospesi da metà pomeriggio di giovedì, con le operazioni internazionali sospese almeno fino a mezzogiorno di sabato ora locale e le operazioni domestiche sospese almeno fino a domenica mattina ora locale. Gold Coast (OOL) – Le operazioni Qantas e Jetstar sono attualmente sospese, con le operazioni domestiche sospese almeno fino a domenica mattina ora locale e le operazioni internazionali Jetstar sospese almeno fino a mezzogiorno di sabato ora locale. Ballina (BNK) – Le operazioni Qantas e Jetstar sono attualmente sospese almeno fino a domenica mattina ora locale. Coffs Harbour (CFS) – I voli Qantas dovrebbero riprendere venerdì. In questo momento, i voli da e per Sunshine Coast (MCY) e Hervey Bay (HVB) continuano a operare. Continueremo a rivedere e apportare modifiche come richiesto. I clienti devono controllare regolarmente l’app Qantas, Qantas.com e Jetstar.com, nonché i loro canali e-mail e SMS, poiché li aggiorneremo direttamente o tramite il loro agente di viaggio”.

LOCKHEED MARTIN: TECHNOLOGY DEMONSTRATION PER IL LM 400 MULTI-MISSION SATELLITE BUS – Locheed Martin informa: “L’ultima self-funded technology demonstration di Lockheed Martin è pronta per il lancio non prima del 15 marzo. Nelle prossime settimane, la LM 400 technology demonstration è pianificata per il lancio su un razzo Firefly Aerospace Alpha, che ha superato con successo lo static fire test. La technology demonstration è arrivata in California il 1° marzo e ora è in fase di pre-launch payload processing presso Astrotech Space Operations. Il satellite è stato progettato specificamente per mostrare l’investimento nei risk-reduction efforts e nel pathfinding che Lockheed Martin ha fatto per il suo mid-sized, LM 400 multi-mission satellite bus e per dimostrare le capacità operative dello spacecraft in orbita per i clienti. Questo lancio offrirà anche una preziosa opportunità di formazione per l’U.S. Space Force Space Safari Responsive Space program e il Commercial Augmentation Space Reserve (CASR) construct”. “Dato che la necessità di una maggiore resilienza e di architetture proliferate sta crescendo, abbiamo fatto un investimento fondamentale in questa LM 400 technology demonstration per progettare e illustrare capacità tempestive e pertinenti in orbita per i nostri clienti”, ha spiegato Jeff Schrader, vice president of Strategy and Business Development for Lockheed Martin Space. Come piattaforma, LM 400 di Lockheed Martin è il satellite bus più flessibile dell’azienda, in grado di svolgere missioni per clienti militari, commerciali o civili. Può essere personalizzato per ospitare una varietà di missioni e payload ad alta potenza, tra cui telerilevamento, comunicazioni, imaging e radar, e funziona in qualsiasi orbita.

JETBLUE: PORT AUTHORITY E FRAPORT USA SVELANO I PIANI PER IL RESTYLING DEL TERMINAL 5 AL JFK DI NEW YORK – JetBlue, Port Authority di New York e New Jersey e Fraport USA, gestore del Terminal 5 del John F. Kennedy International Airport, hanno annunciato oggi un importante restyling del terminal di punta della compagnia aerea. L’aggiunta di oltre 40 nuove concessioni e nuovi servizi, tra cui installazioni artistiche e un atrio centrale riprogettato ispirato ai parchi iconici di New York, creerà un senso di appartenenza unico a New York e un’esperienza elevata. Le prime nuove concessioni dovrebbero aprire nel corso del 2025, con i miglioramenti del terminal completati entro la fine del 2026. I miglioramenti del Terminal 5 di JetBlue, che si allineano alla revisione da 19 miliardi di dollari dell’aeroporto da parte della Port Authority, metteranno in risalto le attività commerciali locali, con marchi amati e riconosciuti sia dai newyorkesi che dai visitatori di tutto il mondo. Con oltre 40 nuove concessioni ed esperienze per i clienti, tra cui oltre 18 nuove opzioni di cibo e bevande locali, i clienti avranno più opzioni per migliorare il loro tempo al JFK. Nel cuore del Terminal 5, il centro dell’aeroporto si trasformerà in uno spazio ispirato ai famosi parchi della città. Verde lussureggiante, panchine, tavoli e luci calde offrono ai clienti il fascino del parco cittadino per rilassarsi prima del loro prossimo volo. Il centro dell’aeroporto riprogettato presenterà anche uno spazio dedicato per esperienze pop-up, eventi interattivi e spettacoli dal vivo per mettere in risalto la cultura di fama mondiale di New York. Inoltre, una collezione d’arte con oltre 30 opere di artisti newyorkesi esposte in tutto il terminal trasformerà il Terminal 5 in una vivace destinazione culturale. Come vetrina dinamica della creatività della città, il Terminal 5 diventerà un’esperienza artistica imperdibile a sé stante. “Quando è stato inaugurato, il Terminal 5 ha stabilito un nuovo standard per la progettazione aeroportuale incentrata sul cliente che rifletteva la nostra missione di riportare l’umanità nei viaggi aerei”, ha affermato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Ora, a supporto del piano della Port Authority di riqualificare JFK, non vediamo l’ora di migliorare ulteriormente l’esperienza per tutti coloro che viaggiano attraverso questo terminal di livello mondiale. Non si tratta solo di nuovi ristoranti e negozi, si tratta di portare l’energia di New York nel terminal. Dai sapori locali agli spazi che catturano la città che amiamo, stiamo rendendo il T5 più unico di New York, pur rimanendo inconfondibilmente JetBlue”.

AIR CANADA E CAE ANNUNCIANO LE VINCITRICI DELLA 2025 CAPTAIN JUDY CAMERON SCOLARSHIP – Per celebrare la Giornata internazionale della donna l’8 marzo, Air Canada e CAE annunciano con orgoglio gli otto vincitori delle borse di studio Captain Judy Cameron 2025. La borsa di studio Captain Judy Cameron, giunta ormai al sesto anno, è stata istituita in onore della prima donna pilota di Air Canada. Le borse di studio vengono assegnate ogni anno da Air Canada e CAE, in collaborazione con la Northern Lights Aero Foundation, per promuovere la prossima generazione di donne nell’aviazione. “Air Canada è orgogliosa di essere un leader che promuove la prossima generazione di donne che intraprendono carriere come piloti o ingegneri addetti alla manutenzione. Iniziative come la borsa di studio Captain Judy Cameron aiutano a ispirare e incoraggiare le donne a intraprendere carriere non tradizionali nell’aviazione, che a loro volta sviluppano sinergie diverse e ricche nel nostro settore e supportano le giovani donne in STEM”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer, and Public Affairs at Air Canada. “Le donne svolgeranno un ruolo chiave nel soddisfare la domanda di piloti del settore dell’aviazione in futuro, e il programma CAE Women in Flight e la borsa di studio Captain Judy Cameron forniscono un supporto inestimabile e basato sul merito alle destinatarie meritevoli”, ha affermato Marie-Christine Cloutier, Vice President, Performance, Strategy and Marketing, CAE.

DELTA: 20 ANNI DI VOLI VERSO COZUMEL, MESSICO – Delta informa: “Per due decenni, Delta Air Lines ha collegato i viaggiatori alla splendida isola di Cozumel, in Messico. Delta celebra il suo ventesimo anniversario di servizio per questa gemma caraibica”. “Cozumel è più di una semplice destinazione; è un luogo dove l’avventura incontra il relax e negli ultimi 20 anni abbiamo avuto il privilegio di mettere in contatto i viaggiatori con questa incredibile isola. Mentre Delta celebra anche 100 anni di unione di persone e culture, abbiamo ancora più motivi per festeggiare. Siamo entusiasti di continuare a offrire un servizio eccezionale ed esperienze di viaggio indimenticabili, creando ricordi con ogni viaggio per gli anni a venire”, afferma Luciano Macagno, Delta Managing Director for Latin America, the Caribbean, and South Florida. “Attraverso il Joint Cooperation Agreement (JCA), Delta e Aeromexico collegano gli Stati Uniti e il Messico, offrendo ai clienti più opzioni di viaggio e un’esperienza superiore. Delta fornisce servizi per le principali destinazioni messicane, tra cui Città del Messico (MEX), Cancun (CUN), Cozumel (CZM), Tulum (TQO), Guadalajara (GDL), Monterrey (MTY), Puerto Vallarta (PVR) e Los Cabos (SJD), mentre Aeromexico espande l’accesso con rotte aggiuntive in tutto il paese, tra cui Pennsylvania (PHL) a Città del Messico (MEX) e Atlanta (ATL) a San Luis Potosi (SLP). Delta e Aeromexico collegano 21 destinazioni negli Stati Uniti e in Messico con 73 rotte. Delta offre sette voli settimanali diretti tra il suo hub di Atlanta e Cozumel, fornendo un comodo servizio giornaliero. Durante la stagione invernale, la compagnia aerea opera anche tre voli settimanali da Minneapolis a Cozumel. Insieme, Delta e Aeromexico operano più di 100 voli nei giorni di punta, ottimizzando gli orari, coordinando i servizi e garantendo collegamenti fluidi attraverso città chiave come Città del Messico, Atlanta, Los Angeles, New York-JFK e Dallas/Fort Worth. Questa partnership migliora sia i viaggi d’affari che quelli di piacere, rendendo più facile che mai esplorare entrambi i Paesi”, conclude Delta.

L’EASA CHIEDE IL PARERE DELLE PARTI INTERESSATE RIGUARDO LE ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNICAL SPECIFICATION FOR GYROPLANES – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato le proposed proposed Environmental Protection Technical Specifications (EPTSs) applicabili ai gyroplanes per la consultazione con le parti interessate interessate. L’EASA propone queste EPTS in assenza di un quadro normativo UE per la certificazione del rumore degli autogiri. Queste EPTS forniscono linee guida per i gyroplanes manufacturers che desiderano determinare i livelli di rumore dei loro prodotti in conformità con un metodo standardizzato sviluppato dall’EASA. Gli attuali noise requirements applicabili nel volume I dell’allegato 16 della Convenzione di Chicago, come riflesso nell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1139 (EASA Basic Regulation), non includono i requisiti per gli autogiri. In conformità all’articolo 19(1)(a) del Basic Regulation, tali requisiti dettagliati sul rumore per gli autogiri dovrebbero essere sviluppati e adottati in un regolamento UE. Le procedure proposte negli EPTS sono adattate alle caratteristiche degli autogiri ove necessario”.

DELTA E JETZERO COLLABORANO PER PORTARE IL BWB DESIGN IN VOLO – Delta informa: “Delta fornirà la migliore competenza operativa attraverso il suo Sustainable Skies Lab per portare l’innovativo blended-wing-body (BWB) aircraft alla fattibilità commerciale, come parte del lavoro del vettore globale verso net-zero emissions by 2050. La compagnia aerea fornirà consulenza sul design degli interni per reinventare e migliorare ulteriormente le esperienze dei clienti e dei dipendenti. Si prevede che il JetZero BWB design sarà fino al 50% più efficiente in termini di consumi rispetto agli aeromobili operativi oggi, con un’autonomia di volo e una capacità paragonabili agli attuali aeromobili internazionali di fascia media, il tutto con la engine technology esistente. Delta supporterà JetZero e l’Air Force demonstrator aircraft, programmato per volare nel 2027. La partnership formale di Delta con JetZero arriva dopo che la start-up ha ricevuto una sovvenzione dall’U.S. Air Force nel 2023 per facilitare la costruzione di un dimostratore su vasta scala per il primo volo nel 2027. Delta svolgerà un ruolo cruciale nello sviluppo, fornendo l’esperienza operativa per contribuire a rendere questa tecnologia praticabile”. “Collaborare con JetZero per realizzare un airframe e un’esperienza completamente nuove per clienti e dipendenti è un lavoro audace e importante per promuovere le iniziative di risparmio di carburante e gli obiettivi di innovazione del settore delle compagnie aeree”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “Mentre Delta è concentrata sul fare ciò che possiamo oggi per affrontare la nostra carbon footprint, è fondamentale che lavoriamo anche con una varietà di partner per promuovere tecnologie rivoluzionarie, come il blended-wing-body aircraft di JetZero, per risolvere una parte significativa delle future emissioni dell’aviazione”. “Come membro più recente del Sustainable Skies Lab di Delta, JetZero ha il supporto diretto del vettore globale e l’accesso alle sue operazioni leader del settore, per accelerare la commercializzazione della BWB airframe technology, che dovrebbe essere fino al 50% più efficiente in termini di consumi rispetto ai tube-and-wing designs di oggi. La compagnia aerea aiuterà anche a progettare una interior experience del futuro per garantire una best-in-class customer and employee experience. L’airframe, che differisce dall’attuale tube-and-wing shape, offre infinite possibilità. Con Delta al timone della progettazione degli interni, i clienti possono aspettarsi cambiamenti che migliorano la loro esperienza”, prosegue Delta. “JetZero sta lavorando per cambiare il mondo lanciando sul mercato un aereo che mira a volare in questo decennio e a fare progressi immediati e notevoli verso la riduzione dei costi energetici delle compagnie aeree e delle emissioni associate”, ha affermato Tom O’Leary, co-fondatore e CEO di JetZero. “La capacità di realizzare guadagni di efficienza così significativi nel prossimo futuro ha un impatto significativo sull’impegno del settore a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 e fungerà da base su cui potranno essere realizzate altre tecnologie ed efficienze. Delta è stata una delle prime compagnie aeree a collaborare con noi, supportandoci dietro le quinte dal 2023, e non vediamo l’ora di continuare a supportare il nostro programma attraverso la loro profonda conoscenza ed esperienza”.