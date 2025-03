Lufthansa Group: i risultati di Swiss, Brussels Airlines ed Eurowings per il 2024

SWISS ottiene il suo secondo miglior risultato operativo di sempre per l’anno finanziario 2024

Swiss International Air Lines (SWISS) ha registrato un operating result (adjusted EBIT) di CHF 684 milioni per il 2024, il secondo utile annuale più alto nella sua storia aziendale, dopo il record di CHF 718 milioni del 2023. I ricavi totali per l’anno ammontano a un record di CHF 5,6 miliardi (2023: CHF 5,3 miliardi), un ulteriore miglioramento di circa il 6% rispetto al risultato dell’anno precedente, anch’esso record. Anche la redditività di SWISS rimane solida. L’adjusted EBIT margin per l’anno è ammontato al 12,1%, 1,4 punti percentuali in meno rispetto al livello dell’anno precedente.

L’operating result di SWISS per il quarto trimestre 2024 è ammontato a CHF 179 milioni (Q4 2023: CHF 103 milioni), un miglioramento del 74% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi totali nel quarto trimestre sono aumentati del 7% su base annua, a CHF 1,4 miliardi (Q4 2023: CHF 1,3 miliardi).

“Come confermano chiaramente i nostri risultati del 2024, la nostra compagnia è forte, stabile e finanziariamente solida”, afferma il CEO di SWISS, Jens Fehlinger. “Questo risultato operativo altamente favorevole è il prodotto di una superba prestazione di lavoro di squadra da parte di tutti i nostri dipendenti. E a tutti loro va il mio più profondo ringraziamento”.

“I nostri solidi guadagni vanno a vantaggio anche dei nostri clienti”, continua il CEO Fehlinger. “Investiremo circa CHF 1 miliardo all’anno nei prossimi cinque anni per offrire loro un’esperienza di viaggio aereo di prim’ordine, sia in volo che a terra. Aumenteremo ulteriormente la stabilità e la puntualità delle nostre operazioni e continueremo a investire anche nella sostenibilità”.

“Faremo tutto questo da una posizione di forza”, sottolinea Fehlinger. “Solo una compagnia sana può investire nel futuro: nell’innovazione, nell’eccellenza del prodotto e in una maggiore sostenibilità. Questo è esattamente ciò che stiamo intraprendendo, per i nostri clienti e per i nostri dipendenti. Così facendo, sottolineiamo la nostra aspirazione a essere una compagnia aerea premium che collega la Svizzera al mondo e apporta quindi un contributo fondamentale alle credenziali competitive del suo paese d’origine”.

“SWISS ha riportato risultati finanziari favorevoli per il 2024. La società è forte e stabile. Il leggero calo degli utili anno su anno può essere attribuito a molteplici fattori. L’aumento generale della capacità di mercato sta esercitando una pressione crescente sui rendimenti della società; i tempi di fermo più lunghi degli aeromobili nella flotta a corto raggio (dovuti principalmente alla disponibilità limitata di alcuni pezzi di ricambio per motori) hanno ridotto l’efficienza produttiva e SWISS è più ampiamente esposta a forti pressioni sui costi”, afferma SWISS.

“Come dimostrano i nostri risultati del 2024, le persone vogliono viaggiare”, afferma il CFO di SWISS, Dennis Weber. “La domanda è elevata, soprattutto nelle nostre classi di viaggio premium, con SWISS Business e SWISS Premium Economy che al momento si stanno dimostrando particolarmente popolari. Anche i viaggi turistici sono in forte espansione, mentre l’attività di viaggio d’affari è rimasta stabile sui volumi dell’anno precedente”.

“Il nostro adjusted EBIT margin per l’anno del 12,1% è a un livello rispettabile”, continua il CFO Weber. “Ma dobbiamo continuare a investire se vogliamo mantenere la nostra posizione di leader nei nostri mercati altamente competitivi. E i fondi per questi investimenti devono prima essere guadagnati. Quindi, date le persistenti pressioni sui costi, dobbiamo continuare a lavorare sulla nostra efficienza complessiva”.

“Uno dei momenti salienti dell’anno in corso sarà l’arrivo quest’estate del primo Airbus A350 di SWISS. L’aereo è ora in fase di assemblaggio finale presso lo stabilimento di Tolosa del produttore e presto decollerà per i suoi primi voli pre-consegna. I preparativi presso SWISS in vista del suo arrivo sono in pieno svolgimento, con piloti, membri dell’equipaggio di cabina e personale tecnico che stanno tutti seguendo la formazione specialistica richiesta.

SWISS ha ulteriormente ampliato la sua rete di rotte nel corso del 2024. Washington DC, Toronto e Seoul sono state aggiunte alla gamma di destinazioni a lungo raggio,

Il nuovo “SWISS Senses” concept sarà gradualmente adottato per i servizi a lungo raggio SWISS nel corso dell’anno in corso”, prosegue SWISS.

“Il 2025 si sta delineando come un anno fondamentale per la nostra compagnia”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer di SWISS. “Stiamo facendo investimenti sostanziali che offriranno una serie di innovazioni ai nostri clienti. Siamo consapevoli che hanno dovuto aspettare a lungo per i miglioramenti del nostro prodotto che sono urgentemente richiesti. Ma questi miglioramenti dovrebbero essere sempre più visibili e percepiti da questa settimana in poi. Mentre dovremo ancora aspettare un po’ per i nostri nuovi posti a lungo raggio, ogni volo con il nostro nuovo Airbus A350 offrirà a circa 250 viaggiatori tutti i numerosi vantaggi della nostra nuova esperienza di viaggio. E tutti questi investimenti saranno tangibilmente percepiti dai nostri ospiti e ci aiuteranno a fare un ulteriore importante passo avanti”.

“L’air cargo rimane un pilastro centrale delle attività di esportazione della Svizzera: metà di tutte le esportazioni svizzere (in valore) lasciano il paese in aereo. L’air cargo business ha continuato a svolgere un ruolo chiave in SWISS nel 2024. La divisione Swiss WorldCargo ha ampliato la sua offerta di servizi e l’espansione della rete di rotte SWISS, in particolare verso Seoul, ha consentito di servire nuovi mercati. Swiss WorldCargo ha trasportato circa 305.000 tonnellate lo scorso anno, con un aumento del 14% rispetto al 2023.

SWISS ha trasportato circa 18 milioni di passeggeri nel 2024, circa il 9,2% in più rispetto all’anno precedente. Il totale dei voli operati è aumentato del 9,1%, superando i 142.000. Il load factor per l’anno è stato pari all’84,1%, un leggero calo di 0,4 punti percentuali rispetto al 2023″, conclude SWISS.

Brussels Airlines raggiunge un risultato di 59 milioni di euro nel 2024

Brussels Airlines ha concluso con successo l’anno finanziario 2024, con un adjusted EBIT di 59 milioni di euro, che rappresenta un altro risultato record e un aumento dell’11% rispetto al 2023.

“Nonostante un inizio d’anno difficile con risultati inferiori alle proiezioni iniziali, la compagnia aerea ha dimostrato l’efficacia della sua strategia. Quando le operazioni procedono come previsto, la performance finanziaria fornisce costantemente risultati soddisfacenti.

Brussels Airlines ha operato il 2% in meno di voli nel 2024 rispetto all’anno precedente; tuttavia, la capacità (ASK) è aumentata dell’1%. Sebbene la compagnia aerea non sia riuscita ad assicurarsi un wet-lease partner per espandere la capacità della sua rete europea durante la stagione estiva, ha aggiunto un ulteriore aeromobile a lungo raggio (Airbus 330) alla flotta, aumentando la capacità della rete intercontinentale.

Per tutto il 2024 il vettore belga è stata una delle compagnie aeree più affidabili in Europa. Brussels Airlines si classifica come il 4th most punctual network operator in Europe. Operazioni affidabili, principalmente sulla rete a corto e medio raggio, e quindi minori costi di irregolarità, nonché l’aumento della capacità sul lungo raggio (ASK) hanno consentito a Brussels Airlines di migliorare la sua redditività nel 2024 a un nuovo livello record”, afferma Brussels Airlines.

“Abbiamo dovuto affrontare numerose sfide, in particolare nella prima metà dell’anno, che ci hanno impedito di operare come previsto. Tuttavia, la seconda metà del 2024 è stata di grande successo. Anche nel 2025 la domanda rimane forte e abbiamo ambiziosi piani di crescita per quest’anno. Creiamo più opportunità per mettere in contatto persone, culture ed economie e creiamo più posti di lavoro, con quest’anno un nuovo collega che si unisce al nostro team quasi ogni singolo giorno”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

“Brussels Airlines ha raggiunto un adjusted EBIT margin del 3,8%. Dopo aver stabilito una solida base di costi per consentire una redditività sostenibile, la compagnia aerea prevede di aumentare gradualmente la capacità per raggiungere il suo margine target dell’8%, con già alcuni risultati tangibili nel 2025.

Brussels Airlines aggiungerà due aeromobili alla propria flotta (un Airbus A330 per i voli a lungo raggio e un Airbus A320 per i voli a corto e medio raggio) e ha un contratto di wet-lease con Air Baltic, che opererà 4 aeromobili Airbus 220 per conto di Brussels Airlines durante l’intensa stagione estiva. Ciò rende Brussels Airlines la compagnia aerea in più forte crescita all’interno di Lufthansa Group.

Nel 2025 Brussels Airlines celebra 100 anni di viaggi aerei tra il Belgio e il continente africano.

Brussels Airlines ha in programma di rinnovare THE LOFT, la pluripremiata lounge nella A-zone di Brussels Airport. Inoltre, la compagnia aerea sta attualmente lavorando a nuove cabine per la sua flotta a lungo raggio che saranno introdotte a partire dal 2027. Già quest’anno, i passeggeri di tutte le classi sui voli a lungo raggio vedranno l’implementazione di miglioramenti di prodotto”, prosegue Brussels Airlines.

“Noi di Brussels Airlines siamo orgogliosi di un profitto record nel 2024. Il 2025 sarà senza dubbio un anno emozionante. Celebrare 100 anni di collegamento tra Belgio e Africa è un momento di orgoglio per tutti noi. Per essere pronti per i prossimi 100 anni, continueremo a investire nei nostri passeggeri e nei nostri dipendenti. Abbiamo grandi prospettive, e questo è qualcosa che abbiamo raggiunto tutti come squadra”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

Eurowings riporta un altro forte risultato annuale

Eurowings ha ottenuto ancora una volta un risultato annuale positivo, grazie alla continua forte domanda, in particolare per i voli turistici. “Il point-to-point business segment di Lufthansa Group, composto da Eurowings e dalla partecipazione in SunExpress, ha registrato un risultato positivo di 203 milioni di euro (adjusted EBIT) nel 2024. Eurowings sta quindi sfidando le difficili condizioni del traffico aereo tedesco con i suoi elevati costi di localizzazione e le tasse e le tariffe in forte aumento.

L’anno finanziario ancora una volta redditizio è dovuto in gran parte all’attenzione e all’espansione del settore turistico. Nel 2024, circa 23 milioni di passeggeri hanno scelto Eurowings, che ha registrato un aumento dell’11% dei ricavi, a circa 2,9 miliardi di euro. Il numero di dipendenti è salito a 5.300.

Come parte della sua espansione, Eurowings ha beneficiato in particolare dei primi collegamenti diretti con la regione del Golfo, che sono stati successivamente ampliati grazie alla forte domanda. La più grande leisure airline della Germania collega le destinazioni di Dubai, Jeddah e, in futuro, Abu Dhabi con le regioni metropolitane tedesche come Berlino. Forti impulsi alla crescita provengono anche dalla creazione del company tour operator. Eurowings Holidays offre agli oltre 20 milioni di clienti di Eurowings pacchetti vacanze su misura da un’unica fonte. La nuova compagnia è destinata a diventare uno dei ‘top ten’ German tour operators tedeschi nei prossimi anni”, afferma Eurowings.

Jens Bischof, CEO Eurowings: “Il forte risultato del 2024 è prima di tutto uno straordinario lavoro di squadra dei nostri dipendenti in tutta Europa, che merita il massimo riconoscimento. Le cifre mostrano anche che il nostro riposizionamento come value airline for Europe per l’Europa sta dando sempre più frutti. Ciò ci motiva a continuare questa storia di successo nel 2025”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Brussels Airlines – Eurowings – Photo Credits: Lufthansa Group)