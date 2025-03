SWISS applicherà la speciale livrea “SWISS Wanderlust” al suo primo Airbus A350

SWISS informa: “SWISS porterà Freddie Mercury, Helvetia e una marmotta in tutto il mondo. La livrea speciale che Swiss International Air Lines (SWISS) applicherà al suo primo Airbus A350-900 è un omaggio giocoso, creativo e ricco di storia alla Svizzera, che fonde imponenti strutture con famosi monumenti, motivi di arti tradizionali ed eventi sportivi. Ognuna delle sue illustrazioni cattura un aspetto del paese d’origine di SWISS per raccontare la storia dei suoi luoghi, della sua gente e della sua cultura. Il suo nome “Wanderlust” comunica il desiderio di viaggiare, scoprire ed esplorare il mondo più ampio.

L’individuo dietro la speciale livrea “SWISS Wanderlust” è l’artista svizzero Frédéric Siegel, noto per le sue illustrazioni e animazioni uniche. Con le sue presentazioni creative dei vari motivi in mostra, Siegel ha trasformato il primo Airbus A350-900 di SWISS nella prima flying art gallery al mondo. Sulla fusoliera e sulle engine nacelles dell’aereo saranno raffigurati sia il tradizionale che il moderno, tutti presentati con estro creativo e un ammiccamento spensierato”.

“Questa speciale livrea è la nostra dichiarazione d’amore volante per la Svizzera”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “È una conferma di quanto ci sentiamo vicini al nostro paese d’origine ed è un invito a tutti a scoprirla ed esplorarla in tutta la sua unicità, in modo giocoso e creativo. Siamo orgogliosi di presentare la Svizzera in tutta la sua diversità in tutto il mondo in un modo così speciale”.

“Gli elementi di design della livrea speciale sono più di semplici immagini: sono un gateway per l’affascinante interactive experience ‘SWISS Treasure Hunt’. Tutte le illustrazioni che saranno sull’aereo possono essere esplorate utilizzando l’augmented reality (AR) su swiss.com/treasurehunt. Gli utenti di questa funzionalità possono scoprire dettagli nascosti, risolvere enigmi intriganti e, con un pizzico di fortuna, vincere il primo premio, un volo di andata e ritorno in Business Class per due a bordo del nuovo SWISS Airbus A350“, prosegue SWISS.

“Quando riceverà il suo primo Airbus A350-900, SWISS decollerà verso una nuova era, con maggiore efficienza e sostenibilità. La compagnia aerea prenderà in consegna dieci di questi advanced and fuel-efficient long-haul twinjets nei prossimi anni. Il primo aereo, che sfoggierà la speciale livrea “SWISS Wanderlust”, dovrebbe entrare in servizio a fine estate di quest’anno, con Freddie, Helvetia e la marmotta a bordo”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)