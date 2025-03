Air Europa potenzia i collegamenti estivi con New York, L’Avana, Panamà e Asuncion

Air Europa rafforza la propria offerta tra Madrid e il continente americano per la stagione estiva. “Da metà giugno a settembre, la compagnia spagnola opererà voli giornalieri verso cinque delle destinazioni più richieste, aumentando le frequenze settimanali per Medellín, Asunción, L’Avana e Panamá da sei a sette e portando i voli per New York da cinque a sette. Attualmente, Air Europa già collega quotidianamente Madrid con Bogotá, Buenos Aires, San Paolo, Lima, Miami e Santo Domingo.

L’incremento dell’operatività riguarderà anche altre rotte. I voli per Cancún e Punta Cana saliranno a cinque frequenze settimanali, mentre quelli per Córdoba e Salvador de Bahía saranno operati quattro volte a settimana. Inoltre, la compagnia ha annunciato il potenziamento dei collegamenti con l’Ecuador: a partire dall’estate, in modo permanente, verranno effettuati tre voli diretti a settimana sia per Quito che per Guayaquil.

L’espansione delle operazioni permetterà di offrire nel 2025 un totale di 3,5 milioni di posti sui voli a lungo raggio, superando l’offerta del 2024. La forte domanda e il ruolo strategico di Air Europa nel collegamento tra Europa e America fanno prevedere il trasporto di 3,3 milioni di passeggeri nel corso dell’anno, con un tasso di riempimento superiore all’84% per ogni volo”, afferma Air Europa.

“Nel 2025, la rete transatlantica di Air Europa beneficerà dell’arrivo di tre nuovi Boeing 787 Dreamliner, aeromobili che rappresentano il fiore all’occhiello della compagnia. Il Dreamliner consente di ridurre la durata dei voli a lungo raggio fino a 40 minuti e garantisce un consumo di carburante inferiore del 25%, contribuendo così a una riduzione delle emissioni nella stessa misura. Inoltre, grazie a un impatto acustico ridotto del 60%, il Dreamliner favorisce una maggiore sostenibilità operativa. A bordo, i passeggeri possono godere di un’esperienza di viaggio più confortevole, grazie a spazi più ampi in cabina, finestre più grandi del 30% rispetto alla media e un sistema di ricambio dell’aria che migliora il riposo durante il volo.

Grazie a questi miglioramenti, Air Europa non solo garantisce un viaggio più efficiente e sostenibile, ma offre anche un elevato livello di comfort a bordo, in particolare per i passeggeri che scelgono servizi premium. Difatti, uno dei servizi più apprezzati nei voli a lungo raggio di Air Europa è la classe Business, che offre sedili completamente reclinabili trasformabili in letti di due metri, un’esperienza gastronomica esclusiva firmata dallo chef Martín Berasategui e un’ampia selezione di intrattenimento. Inoltre, i passeggeri usufruiscono di numerosi vantaggi, tra cui accesso alle sale VIP negli aeroporti e imbarco prioritario.

Con questa strategia di crescita, Air Europa continua a consolidare la propria posizione come compagnia di riferimento per i collegamenti tra Europa e America, offrendo ai passeggeri soluzioni di viaggio sempre più efficienti, sostenibili e confortevoli”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)