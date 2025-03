Bombardier premiata con l’Aviation Week Network Laureate Award per la tutela ambientale

Bombardier annuncia di essere stata riconosciuta vincitrice dell’Aviation Week Laureate Award per la pubblicazione delle Environmental Product Declarations (EPDs) per tutti i suoi in-production aircraft.

“Questo riconosce i suoi sforzi pionieristici nell’environmental disclosure nel settore aerospaziale. L’iniziativa, guidata dal Bombardier Aircraft Innovation team e che coinvolge più parti interne ed esterne, mira a misurare e comunicare l’environmental footprint degli aeromobili dell’azienda durante il loro intero ciclo di vita e incarna il suo spirito di progresso, innovazione e leadership.

Con la pubblicazione della sua ultima EPD nel 2024, Bombardier è diventato l’unico business jet manufacturer al mondo a divulgare pubblicamente l’environmental footprint dell’intero portafoglio di in-production aircraft. Le EPD sono pubbliche e accessibili sul sito Web dell’azienda”, afferma Bombardier.

“Questa iniziativa ha creato un precedente nel nostro settore e dimostra come Bombardier sia all’avanguardia nel condividere apertamente le environmental information per tutti i suoi aeromobili”, ha affermato Sean Johnson, Vice President, Aircraft Innovation, Bombardier. “Lo sviluppo della metodologia scientifica alla base dell’analisi del ciclo di vita condotta sul programma Bombardier Global 7500 anni fa è ancora considerato un esempio. La pratica di condividere i nostri dati ambientali per esplorare collettivamente come guidare un miglioramento significativo dovrebbe diventare il nuovo standard”.

“Come componente cruciale dell’ampia strategia ambientale di Bombardier, le EPD rappresentano un passo significativo verso una maggiore trasparenza. Oltre a fornire informazioni fattuali sull’ottimizzazione delle performance ambientali di un prodotto in ogni fase del suo ciclo di vita, la pubblicazione delle EPD è un atto di responsabilità e offre informazioni preziose ai clienti. Questa competenza ambientale rafforza gli sforzi di advocacy di Bombardier per l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e contribuisce al long term EcoJet research project dell’azienda.

I 2025 Aviation Week Laureate Awards sono stati celebrati il 6 marzo 2025 presso il National Building Museum di Washington, DC”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)