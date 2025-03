EASA: l’importanza del ground handling è riconosciuta con nuove norme

EASA informa: “La sicurezza di ogni volo inizia a terra, quando l’aeromobile viene rifornito, il cargo viene caricato e i passeggeri vengono imbarcati. Oltre 300.000 persone si assicurano che ciò avvenga in sicurezza negli aeroporti dell’UE ogni giorno. L’importanza dei ground handling services per garantire voli sicuri è stata riconosciuta quando la Commissione europea ha pubblicato le prime ground handling safety regulations, inserendo quest’area delle aviation operations nel regulatory framework dell’European Union Aviation Safety Agency (EASA). Il compito dell’EASA ora è supportare il settore e le autorità competenti nell’implementazione dei cambiamenti necessari entro il 2028.

Le nuove norme sono divise in due parti: il Commission Delegated Regulation (EU) 2025/20 contenente i requisiti per le organizzazioni e il Commission Implementing Regulation (EU) 2025/23 con i requisiti per la supervisione da parte dell’autorità competente dei ground handling services e delle organizzazioni che forniscono tali servizi. Anche le attuali normative su Air Operations, Aerodromes and Cybersecurity sono state modificate come parte di questo pacchetto normativo, consentendo così un’integrazione fluida dei nuovi ground handling requirements come interfaccia naturale tra aircraft operations and aerodrome operations. Una volta che le normative entreranno in vigore tra 20 giorni, le parti interessate avranno tre anni per conformarsi alle nuove norme”.

“Per questa importante area dell’aviazione, l’EASA si baserà ulteriormente sugli standard maturi attualmente utilizzati nel settore. Con la nuova supervisione dell’autorità, i ground handlers diventano formalmente responsabili della fornitura sicura dei servizi, sollevando così gli air operators da questo obbligo quando operano da un aeroporto UE nell’ambito delle normative EASA”, ha affermato Jesper Rasmussen, EASA Flight Standards Director. “Il conto alla rovescia è ora ufficialmente iniziato: il compito dell’EASA è ora quello di lavorare a stretto contatto con le autorità nazionali competenti e il settore per adottare le misure necessarie per un’attuazione agevole di queste normative”.

“Le nuove ground handling rules sono state sviluppate dall’EASA in collaborazione con un gruppo di esperti composto da autorità, ground handling service providers (GHSPs), aircraft operators, aerodrome operators e una workers trade federation. L’obiettivo era garantire che le normative fossero proporzionate, rispondessero alle esigenze identificate del settore e mantenessero la continuità aziendale per le organizzazioni attraverso un passaggio agevole dal regime attuale al nuovo approccio normativo.

Il coordinamento dell’attuazione avverrà in gruppi simili. Per dare un’idea del lavoro necessario, un’area di attenzione sarà quella di lavorare con GHSP, aeroporti e aircraft operators in modo che tutte le parti comprendano le nuove interfacce tra le loro organizzazioni e che vi sia una chiara delimitazione delle responsabilità.

Allo stesso modo, gli ostacoli burocratici devono essere mantenuti il più bassi possibile. In futuro, i GHSP saranno tenuti a presentare alla loro National Aviation Authority (NAA) dichiarazioni che soddisfano i requisiti del regolamento. L’EASA lavorerà per semplificare questo processo in modo che non diventi un peso.

L’EASA supporterà il settore nell’applicazione del nuovo regolamento senza eccessiva burocrazia, adottando un performance-based approach. Ciò è in linea con la crescente automazione in questa parte del settore e l’introduzione di nuove tecnologie sulla rampa.

Storicamente, la supervisione dei GHSP era responsabilità delle organizzazioni a cui fornivano servizi, il che portava a audits duplicati dello stesso GHSP e conseguenti inefficienze da entrambe le parti, per gli auditor e i GHSP, il cui personale affrontava il carico di lavoro di più audits.

Queste nuove normative mirano a ridurre l’elevato numero di audits del settore eseguiti annualmente, stimati in circa 600 per un singolo GHSP che serve 100 stazioni.

Per risolvere questo problema, l’EASA e le autorità competenti lavoreranno insieme per stabilire una supervisione cooperativa efficace. Ciò comporta la creazione di competenze ed esperienze degli ispettori, nonché lo sviluppo di una formazione armonizzata per gli ispettori. Un ulteriore requisito è la creazione di safety data models and datasets per aiutare a esercitare una risk-based oversight in questo dominio”, prosegue l’EASA.

“Le normative introducono mandatory management systems and training standards e richiedono una competenza continua del ground handling personnel. Garantiscono inoltre che il ground handling sia coperto dal Regulation (EU) 2022/1645 on cybersecurity.

Ciò che non cambia è la fornitura di servizi secondo le procedure dell’aircraft operator. L’operatore rimane inoltre responsabile della sicurezza dell’aeromobile e del volo”, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)