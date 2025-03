Collins Aerospace apre il suo nuovo Engineering Development and Test Center in Bengaluru

Collins Aerospace, un business RTX, ha aperto il suo nuovo Engineering Development and Test Center (EDTC) presso il North Gate Campus della società a Bengaluru, India. La nuova struttura semplifica lo sviluppo del prodotto, i test e la certificazione dei componenti a livello locale, portando più rapidamente le tecnologie aerospaziali sul mercato.

“La struttura all’avanguardia include testing equipment completi, per garantire che i sistemi aerospaziali soddisfino i più alti standard di sicurezza e performance globali. Questi test simulano le aircraft operating conditions più dure e affrontano potenziali problemi tra cui temperature estreme, alte quote, vibrazioni e interferenze elettromagnetiche. Conducendo questi test a livello locale, Collins può identificare più rapidamente gli aggiustamenti nel processo di sviluppo, migliorando la progettazione del prodotto, riducendo al contempo il tempo e il costo”, afferma Collins Aerospace.

“L’industria aerospaziale si sta evolvendo a un ritmo incredibile e questo nuovo centro ci offre la capacità di supportare tale evoluzione, rendendo il processo di test e certificazione più veloce ed efficiente”, ha affermato Clay Lindwall, senior vice president of Engineering & Technology at Collins Aerospace. “L’EDTC rafforza la nostra capacità di fornire sistemi di alta qualità e mission-critical che soddisfano le esigenze dei clienti in India e in tutto il mondo”.

“Questo EDTC è una pietra miliare importante-non solo per Collins Aerospace ma per l’industria aerospaziale dell’India, creando posti di lavoro altamente qualificati e supportando l’iniziativa ‘Make in India'”, ha affermato Savyasachi Srinivas, vice president of global engineering & technology centers. “Questo investimento avvicina le testing capabilities avanzate a dove avvengono ingegneria e produzione e riconosce l’importanza strategica del paese nella supply chain globale”.

“Inizialmente, l’EDTC supporterà Collins Aerospace, tra cui i suoi avionics, advanced structures, interiors and power & controls business. Tuttavia, in futuro, la struttura si espanderà per servire tutte le aziende RTX, supportando una gamma più ampia di applicazioni aerospaziali e di difesa e consentendo l’innovazione condivisa, attraverso il vasto portafoglio di prodotti dell’azienda.

Collins Aerospace ha investito in India per oltre due decenni, con un’impronta crescente che ora include oltre 6.000 dipendenti in engineering, digital, manufacturing, operations and supply chain functions. L’EDTC rafforza ulteriormente il ruolo dell’India come hub globale per l’innovazione aerospaziale, rafforzando l’impegno a lungo termine di Collins Aerospace nei confronti del paese”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – RTX – Photo Credits: Collins Aerospace – RTX)