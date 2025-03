News Brevi – 07.03.2025

KUWAIT: ADDESTRAMENTO CONGIUNTO TRA EUROFIGHTER ITALIANI E F-26 IRACHENI – Nell’ambito delle attività di cooperazione con l’Aeronautica Militare irachena (IQAF), si è svolta un’attività addestrativa congiunta con la partecipazione di velivoli Eurofighter F-2000 dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR/TFA-K) e F-16 delle forze aeree irachene. I piloti hanno svolto una missione di “advanced air combat training” (ACT), per incrementare le capacità di pianificare e condurre attività congiunte tra partner della Coalizione. In tale contesto, i velivoli italiani hanno supportato i piloti iracheni per condurre l’addestramento di un pilota della IQAF, consentendone il conseguimento della qualifica di “Mission Commander”, necessaria per operare in scenari complessi e contesti caratterizzati da moderne minacce aeree. L’attività è collegata anche alla recente survey di una delegazione di IT NCC Air e IT NCC Land presso la base irachena di Balad, dove è stato programmato un complesso evento esercitativo che, prossimamente, vedrà la partecipazione delle componenti aeree e terrestri nazionali e internazionali che operano nella missione “Prima Parthica/Ineherent Resolve”. Il Comandante dell’IT NCC AIR/TFA-K, Colonnello Matteo Zuliani, ha evidenziato che l’attività è stata finalizzata al consolidamento dell’integrazione e dell’interoperabilità tra le forze delle Nazioni partecipanti alla Coalizione nei settori della sorveglianza e della ricognizione. L’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait, costituito il 17 ottobre 2014 e posto alle dipendenze, per gli aspetti nazionali, del Comando Operativo di Vertice Interforze, partecipa all’operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DIFESA MINACCE IBRIDE: A MILANO CONFERENZA DI ESPERTI CIVILI E MILITARI – Si è tenuta giovedì 6 marzo la conferenza “Minacce Ibride e Nuove Sfide per la Protezione delle Infrastrutture Critiche”, un evento che ha riunito esperti del settore, autorità, e professionisti della sicurezza, per discutere delle crescenti minacce che minano la sicurezza delle infrastrutture fondamentali per la nostra società. L’evento, organizzato dal Comando Squadra Aerea 1a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare (CSA-1a RA), in collaborazione con l’Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, e con l’Università del Campus Bio-Medico di Roma, si è svolto presso il Palazzo dell’Aeronautica Militare di Milano, alla presenza del Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante del CSA-1a RA. Presenti anche il Colonnello Antonino Massara, Comandante del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA), il Col. Dario Tarantino, in servizio presso lo Stato Maggiore Aeronautica, e il Ten. Col. Claudio Gizzi, del Centro Space Situational Awareness (C-SSA) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare. Tra gli esperti intervenuti alla conferenza invece, il Prof. Antonio Ficarella, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e del Centro per la Ricerca interdisciplinare sulla Sicurezza e Resilienza delle Infrastrutture Critiche (Università del Salento); il Prof. Roberto Setola, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; l’Ing. Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo; il giornalista Andrew Spannaus; il Dott. Georgios Giannopoulos del Joint Research Centre (Commissione Europea); il Dott. Emanuele Gentili della Fondazione ICSA; la Dott.ssa Paola Tessari e la Dott.ssa Nicoletta Pirozzi dell’Istituto Affari Internazionali; il Dott. Matteo Paonni, del Joint Research Centre (Commissione Europea). La conferenza, anche alla luce del quadro complessivo di minaccia alla sicurezza che gli attuali scenari geopolitici presentano, ha avuto lo scopo di trattare il tema in una cornice di sistema Paese, che è l’approccio più efficace per fronteggiare queste sfide che sono veri e propri “game changer” nel panorama delle sfide contemporanee. Un momento di incontro e condivisione che ha rappresentato una opportunità per approfondire la conoscenza, cooperazione, preparazione e formazione continua nel settore, rappresentando così i pilastri su cui costruire un sistema di difesa robusto e resiliente. La conferenza è stata l’occasione per trattare il tema dell’Osservazione della Terra e Big Data, con un focus sulla difesa strategica contro le minacce ibride. Lo strumento più efficace per contrastare le minacce ibride resta la prevenzione che si concretizza anche attraverso la promozione di una cultura che permetta di riconoscere e gestire le problematiche emergenti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA GUIDA DELLA DIREZIONE DI COMMISSARIATO – Giovedì 6 marzo, presso il sedime aeroportuale del 60° Stormo di Guidonia, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne nell’incarico di Direttore di Commissariato tra il Colonnello Fernando Fuccelli, uscente, e il Colonnello Luigi Dalfino, subentrante. All’evento, presieduto dal Capo del Servizio di Commissariato e Amministrazione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, Brigadier Generale Michele Minenna, hanno partecipato il Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, Dott. Mauro Lombardo, il Comandante della Polizia Municipale, gli ex Capi del Servizio di Commissariato e Amministrazione, gli ex Direttori della Direzione di Commissariato, i Comandanti degli Enti coubicati e una Rappresentanza della Sezione cittadina dell’Associazione Arma Aeronautica. La Direzione di Commissariato espleta le funzioni previste all’art. 149 del D. LGS. n. 66/2010 (COM) ed agli artt. 525, 526 e 527 del DPR n. 90/2010 (TUOM). In particolare, quale organo direttivo, svolge le funzioni tecniche, amministrative e logistiche inerenti all’organizzazione e al funzionamento: dei servizi relativi ai viveri, ai foraggi, al vestiario, all’equipaggiamento, al casermaggio, ai combustibili, ai servizi generali e di cucina; dei servizi generali di cui agli articoli 493 e 496 del TUOM, e in particolare dei servizi relativi alle macchine da ufficio, agli arredi e ai paramenti per il servizio religioso, agli strumenti musicali, ai materiali per la pulizia e l’igiene del personale; di ogni altro servizio determinato dal competente Organo Centrale in relazione alle esigenze di Forza armata. Altresì effettua ispezioni tecnico-logistiche, secondo le disposizioni vigenti. Attualmente la struttura ordinativa della Direzione è imperniata su tre Uffici, il Laboratorio Merceologico ed il Magazzino Centrale di Commissariato (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAAB POTENZIA LE OPERAZIONI AEROPORTUALI CON IL DIGITAL APRON MANAGEMENT PRESSO LIMA AIRPORT – Saab informa: “Saab ha dotato il Digital Apron Management Center a Lima Airport di tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza e la capacità operative. Il sistema, lanciato a dicembre 2024, fornisce ai Lima Airport Partners (LAP) una migliore situational awareness e capacità di gestione delle operazioni sul piazzale. L’implementazione include Digital Towers, ADS-B surveillance, Aerobahn surface management system and TactiCall Voice Communication system. Questa soluzione consente a LAP di ottimizzare le operazioni sul piazzale e gestire meglio il crescente traffico aereo. La partnership di successo tra esperti globali e locali ha consentito a LAP di assumere il pieno controllo della gestione del piazzale, stabilendo un nuovo standard per l’efficienza della gestione del traffico aereo in America Latina”. “Il Digital Apron Management Center di LAP è un faro che mostra agli operatori aeroportuali in America Latina la strada giusta da seguire per migliorare l’efficienza e la capacità delle loro operazioni”, afferma Sergio Martins, Director, Saab ATM & Surveillance Radars for Latin America. “L’implementazione del Digital Apron Management Center segna una pietra miliare significativa nel percorso di Lima Airport verso l’eccellenza operativa. Come primo 100% digital apron management system in Latin America, questa soluzione all’avanguardia migliora la situational awareness, semplifica le apron operations e rafforza il nostro impegno per la sicurezza e l’efficienza. Attraverso questa collaborazione con Saab, DFS Aviation Services e i nostri stimati partner, stiamo stabilendo un nuovo punto di riferimento nell’apron management, garantendo un’esperienza aeroportuale più intelligente e fluida per il futuro”, afferma Turgay Kircar, Chief Operating Officer, Lima Airport Partners. DFS Aviation Services ha iniziato a gestire l’Apron Management a Lima Airport nel 2023. “Fornendo Apron Management Services dal nuovo Digital Center, supportiamo la crescita sostenibile di Lima Airport nei prossimi anni. La collaborazione sottolinea il nostro impegno a promuovere l’efficienza e l’innovazione dell’apron management in tutta l’America Latina”, afferma Anja Schneidewind, Branch Director Perú of DFS Aviation Services.

PONTI DI PRIMAVERA CON VUELING – Vueling informa: “L’esplosione di colori e profumi, più ore di luce e temperature più miti quest’anno non sono gli unici buoni motivi per prenotare un viaggio primaverile: complice la domenica di Pasqua che cade tardi, il 20 aprile, con pochi giorni di ferie strategici si può allungare fino al 25 aprile se non fino al 1°maggio. Quale migliore occasione, allora, per concedersi una pausa dalla routine e sfruttare questo Spring Break per partire alla scoperta delle destinazioni più affascinanti d’Europa? Per ispirare i viaggiatori, Vueling, parte del gruppo IAG, ha selezionato una rosa di destinazioni: la travolgente Barcellona e la maestosa Madrid, passando da Dubrovnik, gioiello di storia e tradizioni, dalla natura incontaminata di Spalato, la cosmopolita Bruxelles, fino alla “fiorita” Londra. Dall’Italia Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling da Bologna con fino a 11 voli settimanali, Bari (fino a 7), Cagliari (fino a 5), Catania (fino a 7), Roma Fiumicino (fino a 38), Firenze (fino a 26), Genova (fino a 4), Milano Malpensa (fino a 40), Napoli (fino a 14), Olbia (fino a 14), Palermo (fino a 7), Torino (fino a 16), Venezia (fino a 17). Madrid è raggiungibile con Vueling da Firenze con fino a 18 voli settimanali. Dubrovnik è raggiungibile da Roma Fiumicino con fino a 5 voli settimanali. Spalato è raggiungibile da Roma Fiumicino con fino a 7 voli settimanali. Dall’Italia Bruxelles è raggiungibile grazie a Vueling da Firenze con fino a 3 voli settimanali. Londra è raggiungibile da Roma Fiumicino con fino a 16 voli settimanali e da Firenze fino a 17”.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di febbraio 2025. A febbraio 2025 sono state effettuate 40 consegne a 25 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 14 aerei. Consegne nel 2025 ad oggi: 65 aeromobili a 34 clienti nell’anno.

QANTAS GROUP: STATEMENT SUL CICLONE TROPICALE ALFRED – Qantas informa: “Brisbane (BNE), Gold Coast (OOL), Ballina (BNK) e Sunshine Coast (MCY): i voli Qantas e Jetstar sono sospesi almeno fino a domenica mattina, ora locale. Coffs Harbour (CFS): i voli Qantas sono ripresi venerdì. Hervey Bay (HVB): i voli Qantas e Jetstar continuano a operare. I clienti devono controllare regolarmente l’app Qantas, Qantas.com e Jetstar.com, nonché i loro canali e-mail e SMS, poiché li aggiorneremo direttamente o tramite il loro agente di viaggio”.

COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DI DELTA: I LEGISLATORI STATALI ONORANO DELTA PER L’INNOVAZIONE E IL SERVIZIO – Delta informa: “I legislatori della Georgia hanno presentato una risoluzione alla Camera dei rappresentanti dello stato lunedì per onorare e commemorare il centenario di Delta. Il CEO Ed Bastian si è unito ai legislatori della Georgia nell’aula della Camera e ha pronunciato un discorso a nome della compagnia aerea per riconoscere i legislatori per la loro partnership nel corso degli anni”. “Il forte clima pro-business della Georgia, creato dalla leadership in questa sala e in tutto il nostro stato, è una delle ragioni principali per cui Delta è prosperata da quando ha localizzato la nostra sede centrale qui nel 1941”, ha affermato Bastian nell’aula della Camera. “Non saremmo qui oggi senza il supporto delle persone in questa sala e di coloro che hanno prestato servizio prima di voi”. “Il traguardo del centenario raggiunto da Delta Air Lines è un momento di orgoglio per tutti i georgiani e in particolar modo per i 36.000 dipendenti Delta che chiamano la Georgia casa”, ha affermato il presidente, Matt Hatchett. “Come ex dipendente Delta, so in prima persona quanto siano dedite le persone Delta a offrire un’esperienza al cliente superiore, ottenendo al contempo distinzione in ogni aspetto della loro attività. La connettività leader del settore di Delta ha rafforzato la posizione della Georgia come stato leader per le aziende e ha apportato contributi significativi alla nostra vitalità economica”. “A fine mese, Delta continuerà la celebrazione con il suo “Delta Day at the Capitol”, per riconoscere e onorare il centenario della compagnia aerea insieme ai legislatori statali e locali in tutta la Georgia. Delta ha sede in Georgia dal 1941 e impiega oltre 36.000 georgiani. Delta è anche al centro dell’infrastruttura economica della Georgia, ancorando l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport come un importante motore per la creazione di posti di lavoro e crescita economica. Come hub della città natale di Delta, la compagnia aerea investe continuamente nel miglioramento delle operazioni e delle iniziative della comunità. Inoltre, Delta serve anche gli hub economici regionali della Georgia, tra cui Albany, Augusta, Brunswick, Columbus, Savannah e Valdosta. Oltre alle risoluzioni dello stato della Georgia, il governatore del Minnesota ha emesso un proclama dichiarando il 2 marzo 2025 come “Delta Air Lines Day” in tutto il Minnesota. Il Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) è da tempo noto come la “seconda casa” di Delta e il “quartier generale settentrionale” della compagnia aerea da oltre 15 anni. Come più grande compagnia aerea globale di MSP, Delta attualmente opera oltre 350 voli nei giorni di punta verso 142 destinazioni. Anche la governatrice del Massachusetts Maura Healey ha emesso un proclama in onore di Delta per il suo traguardo del centenario nel Commonwealth del Massachusetts. Delta opera presso il Boston Logan International Airport (BOS) da 90 anni. L’impatto economico che Delta offre a Boston è guidato dalle 65 destinazioni non-stop che la compagnia aerea serve con 168 voli nei giorni di punta”, conclude Delta.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS: IL METANOLO COME COMBUSTIBILE PER LA SHIPPING INDUSTRY – Rolls-Royce informa: “La shipping industry ha la missione di diventare neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Per un settore che brucia centinaia di milioni di tonnellate di combustibili fossili equivalenti al petrolio all’anno, questo non è un processo semplice”. Denise Kurtulus, heads of mtu marine propulsion business in Rolls-Royce Power Systems, afferma: “Il metanolo verde ha il potenziale per dare forma alla transizione energetica nei marine propulsion systems”. “Il metanolo è pulito ed efficiente dal punto di vista climatico se prodotto utilizzando elettricità verde. Tuttavia, la sua produzione e il suo utilizzo non sono privi di sfide. Il metanolo ha solo circa il 50% della densità energetica del diesel, il che significa che il volume del serbatoio deve essere il doppio di quello dei motori diesel convenzionali. D’altro canto, è ancora molto più semplice da gestire rispetto ad altre alternative come il gas naturale liquido (GNL) perché non deve essere refrigerato. Inoltre, il metanolo è biodegradabile e si dissolve in acqua, il che significa che in caso di incidente si verificano meno danni ambientali rispetto ai combustibili fossili o all’ammoniaca, ad esempio. Il metanolo è anche meno esplosivo del GNL o dell’idrogeno. I nostri ingegneri stanno già testando la combustione del metanolo con un dimostratore tecnologico, lavorando su concetti paralleli per motori a metanolo monocombustibile che bruciano solo metanolo e su motori a doppio combustibile. Si tratta di motori ad accensione per compressione che possono funzionare sia a gasolio che a metanolo”, prosegue Rolls-Royce. “Consideriamo i motori a doppio combustibile principalmente come una tecnologia ponte finché il metanolo verde non sarà disponibile su tutta la linea”, conclude Denise Kurtulus.

JETBLUE ANNUNCIA IL DESIGN SCELTO PER LA SUA PROSSIMA SPECIAL LIVERY DEDICATA A PORTO RICO – JetBlue annuncia il design scelto per la sua prossima special aircraft livery, creata per onorare la ricca cultura di Porto Rico e mettere in mostra il talento artistico locale. Dopo un periodo di voto pubblico, il design creato da Juan Gutierrez, meglio conosciuto come The Stencil Network, ha ricevuto il maggior numero di voti ed è stato selezionato per volare su un Airbus A320 di JetBlue. Questo nuovo audace simbolo dell’orgoglio portoricano solcherà i cieli più avanti quest’estate. L’iniziativa, lanciata a febbraio, ha invitato clienti e fan a votare il loro preferito tra tre design di livree creati dai talentuosi artisti portoricani Elizabeth Barreto, Juan Gutiérrez e Natalia Nicole. Ogni design rifletteva in modo unico la bellezza e la cultura di Porto Rico con stile ed estro. “Siamo entusiasti di vedere la cultura di Porto Rico di nuovo al centro dell’attenzione su un aereo JetBlue”, ha affermato Jayne O’Brien, head of marketing and customer support, JetBlue. “Con Porto Rico che è parte integrante della storia e del network di JetBlue da oltre 20 anni, siamo orgogliosi di continuare a rafforzare i nostri legami con la comunità locale e dare vita alla visione di The Stencil Network attraverso questa speciale livrea. Siamo incredibilmente grati a tutti e tre i talentuosi artisti per la loro creatività e il duro lavoro nel realizzare design così stimolanti. I loro contributi artistici hanno reso questa iniziativa davvero speciale e celebriamo ciascuna delle loro visioni uniche”. Stencil Network, rinomato per la sua maestria nelle tecniche di stencil, ha creato il design scelto, che mostra simboli iconici dell’identità portoricana. “Per me è un grande onore essere stato scelto per catturare questa visione di Porto Rico”, ha affermato Juan Gutierrez. “Il mio design è ispirato all’energia del nostro arcipelago e alla vibrante identità che ci contraddistingue. Ho lavorato sull’idea di come colori, sapori e musica agiscano come un ponte verso la memoria, riportandoci agli spazi e ai momenti a noi cari”. Per visualizzare i design delle livree, visitare https://votajetbluepr.com/en.

DELTA: VOLI SPECIALI PER GREEN BAY – Delta informa: “Delta sta aggiungendo voli extra per Green Bay e Appleton in modo che i tifosi possano vivere l’emozione del football. Dato che il grande evento primaverile del football arriva a Green Bay ad aprile, Delta ha aggiunto voli per soddisfare la crescente domanda di coloro che desiderano vivere l’emozione e l’attesa di persona. Il 23 e 24 aprile Delta opererà voli aggiuntivi da quasi tutti i suoi principali hub al Green Bay Austin Straubel International Airport (GRB) e un volo aggiuntivo da Atlanta al vicino Appleton International Airport (ATW), offrendo ai clienti opzioni aggiuntive e flessibilità per partecipare all’azione al Lambeau Field e ai numerosi eventi per i tifosi in tutta Green Bay. Inoltre, i clienti di Green Bay che cercano una fuga al sole in quel periodo hanno la possibilità di prenotare uno speciale volo diretto per Orlando (MCO) il 23 aprile. Il servizio di ritorno diretto sarà operativo il 27 aprile. Quando l’evento si concluderà, Delta offrirà un servizio potenziato da GRB agli hub il 27 aprile”.