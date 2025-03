Etihad Airways lancia l’employee cadet pilot scholarship programme

Etihad Airways ha annunciato 10 nuovi Cadet Pilot scholarship places per candidati interni di tutte le nazionalità, nel suo nuovo Employee Cadet Pilot programme.

“Il nuovo programma si basa sullo straordinario successo dell’UAE National Cadet Programme lanciato l’anno scorso, che ha ricevuto più di 2.000 candidature.

In onore delle 145 nazionalità presenti in Etihad, la compagnia aerea ha premiato 10 current staff members con l’opportunità unica di effettuare lateral career moves e di intraprendere un full scholarship con l’Etihad two-year Employee Cadet Pilot programme“, afferma Etihad Airways.

La dott. ssa Nadia Bastaki, Chief People and Corporate Affairs Officer, Etihad Airways, ha affermato: “La nostra strategia di crescita è guidata dalla crescente domanda di piloti qualificati. L’Employee Cadet Pilot Programme svolge un ruolo fondamentale nel garantire che la prossima generazione sia dotata delle competenze e dell’esperienza di livello mondiale necessarie per eccellere nel settore dell’aviazione in continua evoluzione. Come datore di lavoro di scelta negli Emirati Arabi Uniti, volevamo dare ai nostri dipendenti l’opportunità di effettuare lateral career moves all’interno di Etihad con borse di studio completamente retribuite”.

“I dieci membri dello staff ricoprono attualmente ruoli diversi all’interno dell’organizzazione, tra cui Cabin Crew e Flight Dispatch, e inizieranno il cadet pilot training una volta completate le formalità. La forza lavoro diversificata di Etihad è rappresentata dalle otto diverse nazionalità che compongono i 10 candidati scelti.

Tra i candidati selezionati, Etihad ha selezionato sette donne per partecipare allo scholarship programme, in competizione con quasi 600 candidati interni a Etihad per uno dei posti più ambiti”, prosegue Etihad Airways.

La dott. ssa Nadia Bastaki ha aggiunto: “Mentre il mondo si unisce a sostegno dell’International Women’s Day, è giusto che celebriamo la diversità del nostro cadet pilot intake, con sette dei dieci candidati selezionati che sono donne. In Etihad, siamo orgogliosi di dare il via all’ambizione con questa incredibile opportunità per i candidati interni che hanno la determinazione di portare la loro carriera a nuovi livelli”.

“Tutti i cadetti hanno preso parte a un rigoroso processo di candidatura di due mesi con test di inglese, matematica, fisica e un Pilot Aptitude test, nonché valutazioni psicometriche e mediche.

I candidati interni selezionati sono stati svelati sul palco dell’Etihad annual employee engagement forum di fronte a 2.500 dipendenti”, continua Etihad Airways.

Dopo aver ricevuto la notizia della borsa di studio, una delle donne selezionate ha parlato del suo orgoglio di partecipare al programma: “Sono entusiasta di essere stata selezionata come una delle candidate perché posso dimostrare a mio figlio che i sogni possono davvero diventare realtà”.

Il Captain Fahad Alseiari, Head of the Cadet Pilot Programme at Etihad Airways, ha affermato: “L’obiettivo principale del Cadet Pilot Programme è quello di sviluppare world-class pilots che siano in linea con gli standard operativi e di sicurezza di Etihad Airways. Il programma stabilisce lo standard per la formazione dei piloti, unendo un’istruzione teorica completa con l’esperienza di volo pratica. Utilizzando i più recenti modelli di aeromobili e le ultime tecnologie, garantiamo che i nostri cadetti siano ben preparati per le esigenze dell’aviazione moderna. Il programma biennale comprende la formazione sia negli Emirati Arabi Uniti che in Spagna, combinando l’apprendimento in aula con full flight simulator sessions. Ciò garantisce che i nostri graduati acquisiscano le competenze necessarie per soddisfare gli elevati standard operativi di Etihad e contribuire al nostro successo globale”.

“Questa è la prima volta che Etihad lancia un employee-only Cadet Pilot programme, offrendo ai membri dello staff un’opportunità unica di cambiare carriera e perseguire la loro ambizione di diventare piloti.

L’Employee Cadet Pilot programme continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo di una pipeline sostenibile di talenti qualificati per supportare la crescita di Etihad e contribuire a mantenere la sua posizione di compagnia aerea leader a livello mondiale”, conclude Etihad Airways.

