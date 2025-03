Wizz Air amplia le opportunitaà per le donne nell’aviazione

Wizz Air celebra le sue dipendenti in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizzando voli speciali con equipaggi completamente femminili nei suoi principali mercati, inclusa l’Italia, il 7 e l’8 marzo.

“Wizz Air ha onorato questa Giornata operando un volo italiano con un equipaggio composto esclusivamente da donne. Il volo, decollato dall’aeroporto di Roma Fiumicino e atterrato ad Alicante nella mattina di venerdì 7 marzo, è stato pilotato dalla comandante Sara e dalla prima ufficiale Anna Paola, con le assistenti di volo Gabriela Emilova, Vanessa, Alexandra, Mariarosa e Giuditta che si sono occupate della sicurezza e del comfort dei passeggeri a bordo.

I voli al femminile sono un’iniziativa annuale di Wizz Air, attiva dal 2022, volta a sensibilizzare sulla diversità di genere e sulle opportunità nel settore dell’aviazione. La compagnia si impegna inoltre a diversificare i propri team dirigenziali, facilitando l’accesso delle donne a posizioni di leadership.

Wizz Air è determinata a migliorare la diversità di genere in tutto il settore dell’aviazione, continuando ad aumentare la presenza femminile in tutte le funzioni aziendali. La percentuale di piloti donne in Wizz Air è cresciuta costantemente, passando dal 3,1% nel 2014 al 5,4% nel 2024, raggiungendo i massimi livelli rispetto alla media globale del settore”, afferma Wizz Air.

“Questo progresso è il risultato di programmi e iniziative mirate ad attrarre più donne in un settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Attraverso iniziative come il programma “She Can Fly”, che offre agevolazioni finanziarie vantaggiose per le cadette, la compagnia punta a incrementare ulteriormente la rappresentanza femminile, con un obiettivo di almeno il 7% entro il 2030. Inoltre, il programma di Wizz Air “Cabin Crew to Pilot”, lanciato nel 2022, che ha già visto i primi laureati, ha registrato una partecipazione femminile dell’11%.

Wizz Air sostiene la crescita professionale delle donne anche verso posizioni di leadership e manageriali. Nel settore della leadership aziendale, la rappresentanza femminile è cresciuta in modo significativo e, entro il 2026, la compagnia punta ad avere almeno il 40% di donne in ruoli dirigenziali, un traguardo ormai vicino.

La compagnia è impegnata a rafforzare ulteriormente la leadership femminile. La percentuale di donne nel top management (CEO, capo dipartimento, direttrici o responsabili) è più che raddoppiata negli ultimi vent’anni, passando dal 14,3% nell’anno 2004 al 32,1% nel 2024. Allo stesso tempo, la quota di donne negli altri ruoli d’ufficio è aumentata dal 20% nel 2004 al 42,5% nel 2024″, prosegue Wizz Air.

Yvonne Moynihan, Corporate & ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver aperto la strada alla diversità di genere nell’aviazione. Durante la Giornata Internazionale della Donna, non solo celebriamo i successi delle donne ma dimostriamo anche un reale progresso organizzando voli speciali con equipaggi completamente al femminile in diversi paesi. Il nostro programma principale dedicato alle aspiranti pilote, “She Can Fly”, è stato lanciato solo due anni fa, ma ha già avuto un impatto significativo. Nel 2024, il numero di cadette iscritte è triplicato rispetto al primo anno del programma e, a luglio di quest’anno, la prima classe di cadette “She Can Fly” – provenienti da Ungheria, Serbia, Romania e Polonia – si diplomerà, segnando l’inizio delle loro carriere come future pilote. Crediamo che le donne abbiano bisogno di maggiori opportunità per trasformare le loro vite e carriere, e siamo orgogliosi di poterle creare insieme a loro”.

“Wizz Air continua ad impegnarsi non solo a promuovere la diversità e l’uguaglianza, ma anche a integrarle nella propria strategia aziendale, garantendo un futuro sostenibile e inclusivo per il settore dell’aviazione.

Nei prossimi anni, la compagnia si concentrerà sull’aumento della partecipazione femminile in settori tradizionalmente dominati dagli uomini, in particolare nelle professioni tecniche come la manutenzione degli aeromobili e l’ingegneria. Attraverso programmi di formazione mirati e iniziative di mentorship, la compagnia mira a superare le barriere e attrarre più donne verso queste carriere”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)