United installa Starlink sul primo regional aircraft

United ha annunciato di aver installato Starlink sul suo primo regional aircraft e ha svelato i dettagli del processo per sottolineare i vantaggi delle operazioni tecniche associati all’equipaggiamento, tra cui le dimensioni e il peso, nonché la facilità di installazione e manutenzione.

“La compagnia aerea prevede di equipaggiare oltre 40 aerei regionali ogni mese a partire da maggio fino alla fine del 2025: il tempo medio di installazione di Starlink è di circa 8 ore, escludendo qualsiasi disinstallazione di apparecchiature esistenti, test o modifiche all’aeromobile, circa 10 volte più veloce rispetto all’installazione di non-Starlink equipment.

All’inizio di quest’anno la compagnia aerea ha affermato che prevede di equipaggiare l’intera two-cabin regional fleet entro la fine dell’anno. Alla fine, United aggiungerà Starlink all’intera flotta”, afferma United.

“La nostra capacità di implementare questo servizio innovativo con una velocità e una scala senza precedenti è il risultato diretto degli equipaggiamenti avanzati, della tecnologia e del team di esperti di United”, ha affermato Grant Milstead, United’s VP of Digital Technology. “Starlink è stato un partner formidabile: il nostro spirito combinato di innovazione e collaborazione ci consentirà di raggiungere il nostro obiettivo di oltre 300 regional aircraft installations prima della fine di quest’anno”.

“Starlink non solo offre un’incredibile esperienza di bordo ai clienti United, il Wi-Fi più veloce in volo, gratuito, e nuove opzioni di intrattenimento a bordo, ma consente anche un’installazione, una manutenzione e un funzionamento generale più snelli.

Un’installazione più rapida significa meno tempi di fermo: United mette fuori servizio ogni aereo per soli 4 giorni per disinstallare le apparecchiature esistenti, installare Starlink, eseguire test e chiudere le parti dell’aeromobile aperte durante l’installazione, rispetto a una media di oltre 10 giorni per altri inflight providers.

Equipaggiamenti semplificati: l’intero Starlink installation kit pesa 85 libbre, rispetto ad altri inflight provider kits che possono pesare fino a 300 libbre, ed è guidato elettronicamente senza parti mobili, rendendolo più facile da trasportare e installare e richiedendo meno manutenzione.

Installazione semplice: equipaggiamenti semplificati significano un’installazione più semplice. Una volta che un aereo viene messo fuori servizio per l’installazione, il Wi-Fi esistente viene disinstallato. Quindi vengono installati gli Starlink equipment, tra cui una internal reinforcement structure, external antenna, main cabin wireless access points, power supply. Infine, il team esegue controlli di sistema prima e dopo la chiusura degli interni.

Più efficiente nei consumi: l’85 pound footprint di Starlink significa che l’aereo richiede meno carburante per operare rispetto ad altri inflight providers.

Resistente alle intemperie: le condizioni meteorologiche a terra non ostacolano la connettività grazie a una weather-proofed inter-satellite laser link technology che consente ai satelliti di comunicare tra loro e con il suolo in modo affidabile.

Più affidabile: gli aerei dotati di Starlink switcheranno costantemente tra la Starlink’s world’s largest, low-earth orbit constellation, per garantire la migliore copertura e il Wi-Fi più affidabile a bordo”, prosegue United.

“United conferma inoltre che i clienti a bordo di aerei regionali dotati di Starlink possono aspettarsi Wi-Fi speeds fino a 250 megabit al secondo (Mbps), ovvero 50 volte più veloci delle attuali regional aircraft speed.

L’accesso a Starlink sarà gratuito per tutti i clienti MileagePlus® e includerà esperienze di intrattenimento in volo rivoluzionarie come servizi di streaming, shopping, giochi e altro ancora. L’iscrizione a MileagePlus è gratuita e le persone possono registrarsi su united.com/starlink“, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)