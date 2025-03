Airbus Corporate Jets estende il suo Service Centre network in Asia con Jet Aviation

Airbus Corporate Jets (ACJ) sta estendendo il suo ACJ Service Centre Network nella Asia-Pacific region, a seguito di un partnership agreement con Jet Aviation a Singapore.

Jet Aviation fornirà ai clienti ACJ, presso le sue Seletar Airport facilities, un’ampia gamma di capacità personalizzate per le famiglie di aeromobili ACJ TwoTwenty e ACJ320 di Airbus, tra cui maintenance, engineering, VIP cabin refurbishment and upgrade services.

“Siamo molto orgogliosi di vedere Singapore unirsi ai nostri siti di Basilea e Dubai come membro degli ACJ Authorized Service Center Network”, afferma David Best, Jet Aviation’s senior vice president regional operations Americas and interim APAC. “Singapore è un key business aviation maintenance hub in Asia-Pacific, con un’eccellente connettività con la regione e oltre. Questa estensione delle nostre capacità in loco si basa sulla nostra partnership globale in corso con ACJ e sul nostro impegno a fornire un servizio impeccabile per i clienti Airbus ovunque e ogni volta che hanno bisogno di noi”.

Chadi Saade, President of Airbus Corporate Jets, ha affermato: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership a lungo termine con Jet Aviation. Molto presto i nostri clienti in Asia potranno ricevere gli stessi servizi di alta qualità approvati da Airbus a Singapore che sono già disponibili presso le strutture Jet Aviation di Basilea e Dubai. Questa pietra miliare espande il nostro ACJ Service Centre Network in Asia, soddisfacendo ulteriormente le esigenze dei nostri operatori a livello globale”.

“L’ACJ Service Centre Network supporta i clienti ACJ in tutto il mondo offrendo loro un network di alta qualità in sette sedi: Comlux Completion a Indianapolis, Jet Aviation a Basilea e Dubai, Sabena Technics a Bordeaux, Citadel Completions a Lake Charles, AMAC Aerospace a Basilea e ora Jet Aviation a Seletar, Singapore.

Questa rete di partner fidati fornisce servizi che includono tutte le attività relative a manutenzione, cabin refurbishing and aircraft system upgrades, offrendo agli ACJ customers/operators un globally approved network a livello globale su cui possono contare”, conclude Airbus Corporate Jets.

RoyalJet seleziona l’ACJ320neo per offrire servizi migliorati

L’Abu Dhabi based premium private aviation charter operator, RoyalJet, ha effettuato un ordine fermo per tre aeromobili ACJ320neo, in linea con la sua strategia di potenziare e ampliare il portafoglio di prodotti offerti ai clienti. L’accordo rende RoyalJet un nuovo cliente Airbus.

“L’ACJ320neo offre un intercontinental range con voli non-stop da Abu Dhabi verso tutte le destinazioni europee, africane e asiatiche. Il resto del mondo non sarà più lontano di uno scalo.

L’ACJ320neo si basa sull’A320neo, la single aisle platform più avanzata e popolare al mondo, che offre il consumo di carburante più basso nella sua categoria e costi di manutenzione inferiori. Con la cabina più ampia e alta di qualsiasi single aisle aircraft, l’ACJ320neo offre la flessibilità per premium cabin interiors unici, insieme a una cabin altitude inferiore e una cargo carrying capacity molto più grande rispetto a qualsiasi conventional business jet, in modo da offrire un’esperienza complessiva superiore ai passeggeri”, afferma Airbus Corporate Jets.

“Gli Airbus Corporate Jets fanno parte della famiglia di aeromobili più moderna al mondo, offrendo caratteristiche standard che sono più costose o non disponibili in altri aeromobili. Queste caratteristiche includono la protezione e la semplicità dei fly-by-wire controls, i vantaggi del Category IIIB autoland e una time and cost-saving centralised maintenance su tutti i sistemi.

Oltre 200 Airbus Corporate Jets sono in servizio in ogni continente, tra cui l’Antartide, evidenziando la loro versatilità in ambienti difficili”, conclude Airbus Corporate Jets.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: Airbus Corporate Jets)