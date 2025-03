News Brevi – 08.03.2025

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO CON ELICOTTERO HH-139B DALL’ISOLA DI PANTELLERIA A PALERMO – Nella notte, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Riesce – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto per recuperare sull’isola di Pantelleria un ragazzo che necessitava di un intervento chirurgico urgente. Il giovane, assistito da una equipe medica a bordo dell’elicottero, è stato poi trasportato all’Ospedale Civile di Palermo. La missione di trasporto di urgenza, richiesta dalla Prefettura di Trapani, è stata coordinata dal Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara), che ha disposto il decollo dell’elicottero di Trapani, uno degli assetti ad ala rotante in prontezza per attività di Search and Rescue nazionale e adeguato al tipo emergenza. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS E’ IMPEGNATA IN DIVERSI PROGETTI PER STUDIARE LE NON-CO2 EMISSIONS E LE CONTRAILS – Airbus informa: “L’aviazione emette più di semplice anidride carbonica. Airbus e l’industria in generale stanno assumendo un ruolo proattivo per affrontare queste non-CO2 emissions. La combustione del carburante crea sia carbon dioxide (CO2) che non-CO2 emissions. Le principali non-CO2 emissions sono vapore acqueo e ossidi di azoto, noti collettivamente come NOx. Includono anche ossidi di zolfo, monossido di carbonio, fuliggine, idrocarburi incombusti e aerosol. In determinate condizioni, il vapore acqueo e alcune non-CO2 emissions possono causare condensation trails, contrails, che sono le strisce bianche che si vedono dietro gli aerei in quota. Sono essenzialmente ice cirrus clouds. Sebbene le contrails riflettano la radiazione solare in arrivo e intrappolano il calore in uscita, hanno un net warming effect. C’è ancora incertezza sull’entità dell’effetto, ma tutti i modelli climatici concordano. Le contrails si formano quando il vapore acqueo nello scarico di un aereo si trasforma in cristalli di ghiaccio, incapsulando non-CO2 emissions, anch’esse presenti nello scarico. La loro formazione e dimensione sono influenzate da una moltitudine di fattori, rendendo difficile prevederne con certezza la presenza. Ad esempio, alcuni cristalli di ghiaccio sono più grandi di altri. Questa è una buona cosa, in quanto sono più pesanti e si dissipano più velocemente, rendendo la contrail più breve. Sebbene esistano cooling contrails, si ritiene che la maggior parte abbia un effetto riscaldante, comprese tutte le contrails che vengono emesse di notte, poiché non c’è luce solare che le rifletta”. “Sebbene solo il 10%-15% delle aircraft contrails siano persistenti e la maggior parte di queste duri solo poche ore, possono esacerbare il cambiamento climatico intrappolando il calore che si irradia dalla superficie terrestre. La loro lunghezza può essere significativa: la contrail media è lunga 150 chilometri, il che equivale a circa dieci minuti di volo. L’effetto delle non-CO2 emissions sul clima può essere mitigato prevedendo con precisione le condizioni in cui si formeranno e persisteranno le contrails. Ciò consente ai voli di navigare intorno, sotto o sopra le posizioni più favorevoli alla contrail formation, se il controllo del traffico aereo lo consente. Tuttavia, occasionalmente queste traiettorie alternative sono più lunghe, aumentando sia le emissioni di CO2 sia i costi operativi del volo. Il compromesso è delicato, ma riguarda solo un numero limitato di voli. Si stima che solo il 10% dei voli, per lo più a lungo raggio, crei l’80% delle warming contrails. Per ridurre o mitigare l’impatto di questi voli, il settore dell’aviazione sta accelerando la ricerca sulla soluzione più efficace, con numerose collaborazioni per combinare la ricerca con la sperimentazione di soluzioni”, prosegue Airbus. “Infatti, nel contesto dell’EU-funded SESAR Joint Undertaking, Airbus sta guidando CICONIA, un progetto che mira a introdurre previsioni meteorologiche più accurate per aiutare a determinare traiettorie ottimizzate e pianificazione del volo. Inoltre, Airbus è impegnata in diversi progetti che esaminano diversi tipi e composizioni di carburante per determinare la miscela ottimale per mitigare le non-CO2 emissions. Ciò include lo studio di tutte le alternative aviation fuels compositions per CO2 and non-CO2 emissions e le dimensioni degli ice crystals formati dal vapore acqueo che emettono. Airbus sta lavorando attivamente con l’ecosistema di ricerca per comprendere l’impatto dei voli reali, con diversi fuel types and trajectories, sulla formazione delle contrails. Ciò migliorerà il contrail impact modelling a lungo termine”, conclude Airbus.

AEROITALIA E IL SUO CEO PREMIATI AL PATWA INTERNATIONAL TRAVEL AWARDS 2025 DI BERLINO – Aeroitalia informa: “La Pacific Area Travel Writers Association (PATWA) ha assegnato il prestigioso riconoscimento “Best Airline – Regional (Italy)” alla compagnia aerea Aeroitalia e il “PATWA Gold Award – Excellence in Aviation Leadership (Europe)” al suo CEO, Gaetano Intrieri. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Berlino, nell’ambito dell’ITB Berlin, il più importante evento internazionale dedicato al turismo, che riunisce leader del settore, ministri del turismo, dirigenti di compagnie aeree, hotel, agenzie di viaggio e aeroporti da tutto il mondo. I premi, insigniti per la prima volta a una compagnia aerea italiana, rappresentano un significativo tributo alla leadership strategica di Gaetano Intrieri e al ruolo di Aeroitalia, che si è affermata come un punto di riferimento nel settore del turismo e dell’ospitalità”. “È stata una bella sorpresa e un importante riconoscimento per l’aviazione italiana, nota negli ultimi tempi per questioni poche virtuose, oggi protagonista a Berlino grazie all’importante lavoro svolto dal team di Aeroitalia che si sta distinguendo per visione, passione e competenza. Siamo orgogliosi di questo sorprendente risultato che sottolinea l’eccellenza di cui è capace il nostro Paese. Stiamo cercando di interpretare le esigenze dei tempi e contribuire con un forte impegno allo sviluppo del turismo e della mobilità nazionale e internazionale”, ha dichiarato Intrieri. Il PATWA International Travel Award è uno dei premi più ambiti nel settore del turismo. “Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare la connettività aerea, supportando la crescita del turismo italiano e delle destinazioni servite da Aeroitalia. Questo premio è uno stimolo ulteriore per migliorare costantemente l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri e offrire sempre maggiori servizi, consolidando la nostra presenza nel mercato italiano e prepararci per la crescita internazionale dei prossimi anni”, ha dichiarato il Chief Commercial Officer, Massimo Di Perna.

AIRBUS: L’H160 E’ UNA VERA MULTI-MISSION PLATFORM – Airbus informa: “GDHF è una start-up helicopter leasing company che ha iniziato l’attività nell’aprile 2024 e mira a offrire ai propri clienti le vertical lift solutions più innovative ed efficienti. Segnalando il loro intento firmando immediatamente per 50 elicotteri H160, il CEO Michael York spiega perché sono una soluzione perfetta per le ambizioni della sua azienda”. “Il nostro obiettivo è quello di far crescere un ampio portafoglio di multi-mission helicopters tecnologicamente più nuovi, moderni, efficienti e convenienti e di darli in leasing a clienti in tutto il mondo. Collocheremo gli elicotteri dove sono essenziali per i loro clienti finali, come offshore energy, emergency medical services, search and rescue, government and corporate missions. L’H160 è perfetto per la nostra filosofia aziendale di portare sul mercato globale gli elicotteri multi-missione più innovativi e convenienti, per più segmenti di mercato. Consideriamo l’H160 il futuro del medium helicopter space. È molto più conveniente da utilizzare, rappresenta un cambiamento radicale in termini di sicurezza ed efficienza ed è più economico da acquistare e utilizzare rispetto alle tecnologie precedenti. Pensiamo che il passeggero lo adorerà per il comfort, la fluidità e l’accessibilità dell’aeromobile. Come pilota, è fantastico da pilotare, è fluido e ha una gamma di tecnologie che lo rendono molto sicuro. È davvero un sogno, come pilota e come passeggero”, afferma Michael York, GDHF CEO. “Penso che l’H160 rappresenti davvero un cambiamento radicale in termini di tecnologia. Gli elicotteri più vecchi stanno uscendo dal mercato perché non soddisfano realmente i moderni requisiti di sicurezza o sono semplicemente più costosi da gestire. Riteniamo che l’H160 consumi meno carburante rispetto ai prodotti della generazione precedente, sia meno costoso da gestire in termini di costi di capitale e di costi di esercizio e sia molto rapidamente configurabile per diverse missioni. Quando vogliamo far passare un aeromobile da una funzione all’altra per adattarlo alla nostra base di clienti, è rapido ed efficiente. È davvero una piattaforma multi-missione e questo è fondamentale per il nostro leasing business model”, prosegue Michael York. “Quando penso all’Airbus H160 per l’offshore energy market, come lessor, GDHF vuole fornire un prodotto che gli operatori e gli utenti finali che stipulano contratti per i servizi ameranno. Vogliono portare i loro dipendenti in sicurezza in mare aperto e tornare indietro in un modo che sia molto sostenibile a un costo inferiore, pur essendo sicuro, confortevole e rassicurante per i passeggeri. Pensiamo che l’H160 soddisfi davvero tutti questi criteri. Gli utenti finali sono già molto interessati a questo elicottero e lo vedono come la piattaforma perfetta per l’offshore energy space. Vediamo l’H160 entrare in nuovi mercati e siamo davvero entusiasti di far parte di questo”, conclude Michael York, GDHF CEO.

COOPERAZIONE ITALIA LIBIA NEL CAMPO DELL’AVIAZIONE CIVILE: INCONTRO TRA IL DG f.f. ENAC E IL MINISTRI DEI TRASPORTI LIBICO – Il Direttore Generale f.f. Enac Fabio Nicolai ha guidato la delegazione italiana a Tripoli dal 2 al 6 marzo, per attività relative all’attuazione del Memorandum of Understanding sottoscritto dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal Presidente della Libyan Civil Aviation Authority (LyCAA) Mohamed Shlebik, volto al rafforzamento della cooperazione italo-libica nel campo dell’aviazione civile. Nel corso della visita, il DG f.f. Enac Fabio Nicolai ha incontrato il 5 marzo il Ministro dei Trasporti libico Mohamed Shahoubi, per un proficuo confronto sulle modalità di cooperazione e sulle risultanze degli audit condotti da Enac per armonizzare le attività connesse alle operazioni di volo e al rilascio delle licenze del personale, a livello tecnico e normativo, in conformità con gli standard di sicurezza EASA. Presenti all’incontro anche il Responsabile dell’Ufficio Economico Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Tripoli, Fabio Giudice e, per Enac, gli ingegneri Andrea Costantini e Andrea Renzi e gli Ispettori di Volo Stefania Attili e Pietro Tacchinardi.

INCORAGGIARE I BAMBINI DI OGGI A DIVENTARE I PILOTI DI DOMANI – Airbus informa: “Kodey Bogart ha utilizzato la sua esperienza come pilota di elicottero per creare storie che spera possano incoraggiare i bambini di oggi a diventare i piloti di domani. Con una carriera già affermata come helicopter pilot, Kodey Bogart ha visto l’opportunità di ispirare la prossima generazione di piloti scrivendo la serie di libri per bambini Helo Girls™”. “Ero frustrata nel cercare libri per bambini per i miei figli che rappresentassero accuratamente il settore degli elicotteri, in particolare quelli che enfatizzassero la sicurezza, il lavoro di squadra e che presentassero una forte protagonista femminile. Agli eventi del settore sento spesso preoccupazioni sulla carenza di piloti e manutentori. Mentre gli sforzi di reclutamento si concentrano sugli studenti delle scuole superiori e universitari, credo che dovremmo piantare il seme molto prima, a partire dalla scuola elementare. A tal fine ho lavorato con un educatore STEM per sviluppare aviation-themed STEAM lessons correlate ai libri. Attraverso queste storie e lezioni, spero di ispirare i bambini a vedersi nei ruoli dell’aviazione e di accendere la loro curiosità su questo incredibile settore fin da piccoli”, afferma, Kodey Bogart. “Ci sono molte competenze trasferibili tra l’essere un pilota di elicottero e scrivere la Helo Girls™ series. Come pilota, ogni missione è meticolosamente pianificata, il lavoro di squadra è fondamentale e la sicurezza è sempre la massima priorità. Questi stessi principi guidano la mia scrittura. Ogni storia è orientata alla missione e progettata per aiutare i bambini a comprendere il valore del lavoro di squadra e di rimanere concentrati sotto pressione. Proprio come nell’aviazione, la narrazione richiede la risoluzione dei problemi, il processo decisionale e un chiaro senso dell’orientamento. Attingo alle mie esperienze in cockpit per creare scenari autentici con cui i bambini possono interagire e da cui possono imparare. Il mio obiettivo è ispirare i giovani lettori a vedersi come parte di una squadra, che sia come pilota, meccanico o un altro ruolo fondamentale, e a sognare in grande abbracciando i valori della sicurezza e della collaborazione”, prosegue Kodey Bogart. “Gli elicotteri sono intrinsecamente entusiasmanti, sono semplicemente fantastici. Ricordo vividamente il momento in cui me ne sono innamorata: è il modo in cui si sentono, odorano e suonano. Gli elicotteri sono onnicomprensivi; comandano i sensi e accendono la curiosità. I bambini percepiscono queste stesse cose, ma ciò che rende gli elicotteri ancora più affascinanti è l’incredibile varietà di missioni che svolgono. Da firefighting a search and rescue, law enforcement and medical transport, i bambini vedono gli elicotteri passare sopra la testa e immaginano le avventure che stanno vivendo. Attraverso la Helo Girls™ series, spero di approfondire la loro comprensione e apprezzamento per la diversità dei ruoli che gli elicotteri svolgono e il lavoro di squadra che rende ogni missione un successo”, prosegue Kodey Bogart. “La maggior parte della mia esperienza è nelle air ambulance missions, che mi stanno incredibilmente a cuore. L’H135 è un market leader in Helicopter Air Ambulance (HAA) operations per una buona ragione. È un velivolo robusto ma compatto, perfettamente adatto per zone di atterraggio strette e ambienti urbani in cui la precisione è fondamentale. Oltre alle sue dimensioni e alla sua manovrabilità, il sistema avionico Helionix dell’H135 è una caratteristica distintiva. È la combinazione perfetta di affidabilità, performance e mission-readiness. Ho in programma circa 20 titoli per la Helo Girls™ series, ognuno dei quali presenta missioni e ruoli diversi nell’aviazione. Alcune di queste storie riuniranno alcune delle ragazze per avventure collaborative. Sono entusiasta di continuare ad ampliare la serie e di ispirare i giovani lettori”, conclude Kodey Bogart.

VOLI DIRETTI FORLI’ – VIENNA: DAL 22 GIUGNO PACCHETTI ESCLUSIVI PER SCOPRIRE L’EUROPA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE TRA GOTO FLY E AUSTRIAVACANZE – L’Aeroporto di Forlì informa: “Nell’anno in cui si celebra il 200° anniversario della nascita di Johann Strauss, GoTo Fly, “marketing carrier” di F.A. – Forlì Airport, società di gestione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi di Forlì, e Austriavacanze, tour operator specializzato in viaggi “su misura”, propongono la destinazione di Vienna, coniando lo slogan Vienna 2025 “King of Waltz – Queen of Music”. Questa nuova sinergia offrirà ai passeggeri e alle agenzie dell’Emilia-Romagna e di altre località italiane soluzioni integrate, combinando voli diretti e pacchetti vacanza su misura, per un’esperienza di viaggio senza preoccupazioni. Si potrà scoprire la Stiria, il Cuore Verde dell’Austria, un affascinante territorio che offre panorami montani mozzafiato punteggiati da ghiacciai e laghi alpini, nonché da meravigliosi e confortevoli Spa e Resorts in cui sgorga una rigenerante acqua termale. Sarà altresì l’occasione per seguire la “rotta” dei Castelli Stiriani e andare alla scoperta di antiche fortezze quali la “Riegersburg””. “Vienna non è solo una destinazione finale, bensì un punto di partenza per esplorare il cuore dell’Europa. Con questa partnership vogliamo offrire un’esperienza di viaggio completa, combinando la comodità del volo diretto con servizi turistici curati nei minimi dettagli. Vienna, in virtù della sua felice collocazione e della rapidità di connessioni, è altresì tra i più importanti e attivi hub aeroportuali: da qui, infatti, è possibile proseguire verso le principali destinazioni dell’Asia e dell’Estremo Oriente”, dichiara Paolo Amodeo, Chief Operating Officer GoTo Fly. “Grazie a questa collaborazione con GoTo Fly, possiamo offrire un’ampia gamma di esperienze a chi parte da Forlì, garantendo qualità e assistenza continua”, aggiunge Laura Corbetta, Product & Contract Manager di Austria Vacanze. “Nei prossimi giorni saremo a Forlì per presentare alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna i nostri pacchetti e le nuove opportunità di collaborazione”. I pacchetti di viaggio frutto della collaborazione tra GoTo Fly e Austriavacanze sono prenotabili da subito, considerando la prima partenza dal 22 giugno.

FAA: STATEMENT SULLO SPACEX STARSHIP FLIGHT 8 – La Federal Aviation Administration (FAA) informa: “La FAA richiede a SpaceX di effettuare un’indagine sull’incidente in seguito alla perdita dello Starship vehicle durante le operazioni di lancio del 6 marzo. Durante l’evento, la FAA ha attivato una Debris Response Area e ha rallentato brevemente gli aeromobili all’esterno dell’area in cui sono caduti gli space vehicle debris del veicolo spaziale o ha fermato gli aerei nel punto di partenza. Le normali operazioni sono riprese. Un’indagine sull’incidente è progettata per migliorare la sicurezza pubblica, determinare la causa principale dell’evento e identificare azioni correttive per evitare che si ripeta. La FAA sarà coinvolta in ogni fase del processo di indagine sull’incidente condotto da SpaceX e deve approvare lo SpaceX final report, comprese le azioni correttive. Un ritorno al volo si basa sulla determinazione da parte della FAA che qualsiasi sistema, processo o procedura correlato all’incidente non influisca sulla sicurezza pubblica. Una Debris Response Area viene attivata solo se lo spacecraft subisce un’anomalia con detriti che cadono all’esterno delle closed aircraft hazard areas identificate. Consente alla FAA di dirigere gli aerei verso l’uscita dall’area e impedire ad altri di entrare”.

QANTAS GROUP: STATEMENT SUL CICLONE TROPICALE ALBERT – Qantas Group afferma: “Qantas e Jetstar stanno lavorando per riavviare progressivamente i voli domestici e internazionali dalle 6:00 di domenica a Brisbane, Gold Coast, Ballina e Maroochydore, in base alle condizioni meteorologiche e alle valutazioni di sicurezza. Con i venti previsti in attenuazione, da questa sera prevediamo di essere in grado di riportare in sicurezza gli aeromobili che sono stati spostati fuori dal percorso previsto del ciclone negli aeroporti di Brisbane e Gold Coast per supportare la ripresa di domenica. I team di tutta la compagnia stanno lavorando per far entrare e uscire i clienti dal Queensland sud-orientale e dal Nuovo Galles del Sud settentrionale nel modo più sicuro e rapido possibile e continuano a collaborare a stretto contatto con il governo statale e federale e le autorità aeroportuali locali competenti. I clienti devono controllare regolarmente l’app Qantas, Qantas.com e Jetstar.com, nonché i loro canali e-mail e SMS per verificare lo stato del loro volo. Sappiamo che questo è un periodo molto difficile per molti dei nostri clienti e continuiamo a offrire ulteriore flessibilità, inclusi crediti di viaggio e cambi di data senza commissioni, a coloro che hanno prenotato voli da o per le aree interessate”.