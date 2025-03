Pratt & Whitney e Collins Aerospace guideranno l’engine integration e forniranno power units and nacelles per il JetZero demonstrator

RTX ha stipulato tre accordi con JetZero, lo sviluppatore di un blended wing body aircraft, per fornire sistemi chiave per l’airframer full-scale demonstrator.

Pratt & Whitney integrerà il PW2040 engine e l’auxiliary power unit (APU); Collins Aerospace fornirà nacelle and propulsion mounting structure. Pratt & Whitney e Collins Aerospace sono business di RTX.

“L’industria dell’aviazione si concentra sugli sforzi per ridurre i costi operativi migliorando la fuel efficiency e RTX ha un ampio portafoglio di tecnologie per aiutare aziende come JetZero a fare proprio questo”, ha affermato Juan de Bedout, Chief Technology Officer, RTX. “Insieme, JetZero e RTX svolgeranno un ruolo importante nel ridefinire il futuro dell’aviazione commerciale e militare”.

“La garanzia di partnership per i propulsion systems del dimostratore segna l’ennesima pietra miliare nel nostro viaggio dal design ai test e alla dimostrazione”, ha affermato Dan da Silva, chief operating officer for JetZero. “Continuiamo a fare progressi costanti sia sul programma dimostratore sia sulle capacità di progettazione e produzione dell’aereo che alla fine verranno consegnate ai clienti. Accogliamo con favore questi fornitori leader del settore che ci ispirano a vedere gli investimenti e la convinzione del settore nel blended wing airplane”.

“JetZero mira a ottenere una riduzione del 50% in fuel burn in base all’efficienza aerodinamica della blended wing e sta pianificando test flights a partire dal 2027.

In base ai nuovi accordi, RTX fornirà i seguenti sistemi per il JetZero demonstrator:

– Pratt & Whitney integrerà il suo PW2040 engine. La PW2000 engine family offre da 37.000 a 43.000 libbre di spinta ed equipaggia tutti i modelli dell’aeromobile Boeing 757, con l’F117 military derivative engine che funge da esclusivo propulsore per l’aereo C-17 Globemaster III. Il motore PW2040 equipaggia anche l’U.S. Air Force C-32A aircraft, la versione militare del 757.

– Pratt & Whitney Canada fornirà l’APS3200, un’APU che impiega le più recenti tecniche di produzione avanzate, incluso l’uso di compositi. Quasi 3.800 APS3200 units sono state prodotte e certificate per gli aeromobili.

– Collins Aerospace progetterà e costruirà le nacelle structures, tra cui inlet, fan cowl and fan duct, oltre a fairings e engine support structure. Collins ha progettato, certificato e realizzato nacelles per large commercial aircraft programs per decenni, tra cui Boeing 787, Airbus A350, A320neo, A220 e Embraer E2“, prosegue Pratt & Whitney.

“Il dimostratore convaliderà le tecnologie chiave che potrebbero portare benefici a più clienti, tra cui commercial passenger planes, cargo transports and military aircraft, oltre a un potenziale futuro aerial refueling tanker”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Jetzero)