Turkish Airlines nominata Main Sponsor e Compagnia Aerea Ufficiale della Run Rome The Marathon 2025

Turkish Airlines annuncia la sua sponsorizzazione di uno degli eventi podistici più importanti d’Italia: la Run Rome The Marathon 2025. In programma il 16 marzo, questa edizione celebra il 30º anniversario della maratona più iconica di Roma, attirando atleti e appassionati di corsa da oltre 80 paesi in tutto il mondo

“Come compagnia aerea impegnata a connettere persone, culture e continenti, Turkish Airlines rafforza la sua presenza globale nello sport sostenendo la Run Rome The Marathon 2025. La compagnia guiderà i corridori attraverso alcuni dei luoghi più iconici di Roma, tra cui i Fori Imperiali, il Vittoriano, il Circo Massimo, il Lungotevere, Castel Sant’Angelo e la Basilica di San Pietro, per un percorso indimenticabile attraverso la storia viva”, afferma Turkish Airlines.

Riguardo a questa sponsorizzazione, Harun Bastürk, Director of Sales di Turkish Airlines ha dichiarato: “Siamo lieti di essere lo sponsor ufficiale di uno degli eventi podistici più prestigiosi d’Italia. Questo evento va oltre lo sport: promuove l’amicizia, la cooperazione, l’unità e lo scambio culturale. Essendo la compagnia aerea che vola verso più paesi al mondo, siamo felici di continuare a creare ponti tra culture e comunità in tutto il mondo”.

“Attraverso questa partnership, Turkish Airlines punta a rendere l’esperienza della maratona ancora più speciale per tutti, offrendo sorprese esclusive, eventi speciali e opportunità uniche rafforzando ulteriormente la sua posizione di marchio internazionale di riferimento nel mondo dello sport”, conclude Turkish Airlines.

