ANA premiata come “Compagnia Aerea dell’Anno – 2025” da Air Transport World

ANA (All Nippon Airways) è stata premiata alla 51a edizione degli Airline Industry Achievement Awards come “Compagnia Aerea dell’anno – 2025” da Air Transport World (ATW). “Si tratta della quarta volta in cui ANA viene onorata con questo premio prestigioso, già insignitole nel 2007, nel 2013 e nel 2018. Nessun’altra compagnia aerea asiatica ha ricevuto così tante volte questo riconoscimento, che rafforza la sua posizione come vettore leader per quanto riguarda l’eccellenza nel settore.

Istituiti nel 1974, gli ATW Airline Industry Achievement Awards rappresentano l’apice del successo nel settore del trasporto aereo. I premi, generalmente considerati come il riconoscimento più ambito che una compagnia aerea possa ricevere, identificano persone e organizzazioni che eccellono in termini di performance, innovazione e servizio. Il titolo di “Compagnia Aerea dell’anno – 2025” assegnato ad ANA quest’anno è il premio più prestigioso fra tutti, e viene attribuito ad una compagnia aerea che ha saputo raggiungere performance eccezionali e servizi di altissimo livello”, afferma ANA.

“Siamo estremamente felici di ricevere il premio di Compagnia Aerea dell’anno”, ha affermato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “Questo premio è la conferma che il livello di sicurezza offerto da ANA, l’elevata ospitalità, l’impegno nel migliorare il valore dell’esperienza del cliente, l’espansione del nostro network globale e gli sforzi quotidiani compiuti dai nostri dipendenti vengono riconosciuti e apprezzati. ANA continua a impegnarsi per dare forma al futuro del trasporto aereo superando costantemente le aspettative dei nostri passeggeri”.

Karen Walker, caporedattrice di ATW, ha detto: “ANA merita assolutamente questo riconoscimento. Il premio Compagnia Aerea dell’anno di ATW è riservato solo ai migliori in assoluto nel settore delle compagnie aeree globali. In qualità di plurivincitrice del premio, ANA e il suo team hanno dimostrato ancora una volta di posizionarsi all’apice dell’eccellenza operativa e finanziaria e per ciò che riguarda il fantastico servizio clienti, l’innovazione e l’attenzione alla sicurezza, alla sostenibilità e alle comunità. Congratulazioni ANA!”.

“ANA valorizza l’intera esperienza compiuta dai propri clienti concentrandosi non solamente sul contatto diretto con il passeggero, ma anche valorizzando i momenti prima e dopo il volo come parte integrante del viaggio. Recentemente, inoltre, ANA ha ulteriormente ampliato il proprio network con le rotte da Milano (leggi anche qui), Stoccolma e Istanbul inaugurate a partire dallo scorso dicembre.

ANA continuerà a impegnarsi per una crescita sostenibile come compagnia aerea leader al mondo attraverso sforzi costanti compiuti negli ambiti della sicurezza e dell’esperienza del cliente”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)