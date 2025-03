Robinson Helicopters presenta il nuovo elicottero R88

Robinson Helicopters informa: “Robinson Helicopter Company (RHC) ha annunciato il suo primo aeromobile completamente nuovo in quasi 15 anni, l’R88, un elicottero più grande e più capace, progettato per soddisfare una gamma più ampia di mission requirements mantenendo al contempo l’affidabilità, l’accessibilità economica e la sicurezza distintive dell’azienda. L’R88 rappresenta un’importante espansione del portafoglio prodotti di Robinson Helicopter, rispondendo alla crescente domanda di single-engine utility helicopters versatili e convenienti.

L’R88 altamente configurabile è progettato per una varietà di missioni, tra cui aerial firefighting, air medical transport, utility work, passenger transport e altro ancora. Il suo design interno adattabile consente una rapida riconfigurazione, supportando varie esigenze di missione”.

“Con la presentazione dell’R88, prevediamo di rivoluzionare il single-engine helicopter market, offrendo prestazioni e capacità superiori a un prezzo competitivo”, ha affermato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “Come produttore di elicotteri più verticalmente integrato al mondo, abbiamo un’opportunità unica di fornire soluzioni che nessun altro produttore può offrire: un elicottero altamente capace e conveniente con parti prontamente disponibili e manutenzione prevedibile. Questo è esattamente ciò che i nostri oltre 10.000 clienti esistenti si aspettano da Robinson”.

“Robinson Helicopter Company ha selezionato il motore Arriel 2W di Safran Helicopter Engines per l’R88 e fornisce market-leading engine service and support come parte di ogni acquisto di aeromobile nel nuovo Arriel 2W Serenity package, un’offerta unica nel suo genere per qualsiasi elicottero commerciale. Il Serenity package sarà incluso con l’acquisto di ogni nuovo elicottero R88. Serenity include servizi come la copertura per unscheduled removals coverage per cinque anni o 2.000 ore di volo (a seconda di quale evento si verifica per primo), premium health monitoring, and advanced digital services. Questo pacchetto di Robinson Helicopter Company e Safran Helicopter Engines offre ulteriore sicurezza nella manutenzione e nel supporto continuo di ogni elicottero Robinson R88. La famiglia di motori Arriel ha accumulato oltre 66 milioni di ore di volo ed è utilizzata in varie missioni impegnative in tutto il mondo”, prosegue Robinson Helicopters.

“L’R88 è l’aeromobile più grande e più capace che Robinson Helicopter abbia mai progettato, con eight main cabin seats, two cockpit seats e una payload capacity fino a 1.800 libbre con full fuel. Ha un cabin volume di circa 275 piedi cubi.

L’R88 offre un range di oltre 350 miglia nautiche e un’endurance superiore a 3,5 ore. Si prevede che l’aeromobile abbia un internal payload interno di oltre 2.800 libbre e sarà equipaggiato con un 1.000-shaft horse-power single engine, il Safran Arriel 2W.

La cabina altamente configurabile presenta un pavimento piatto, che consente molteplici seating configurations, efficaci air medical and public safety mission configurations e molteplici future seating options. Una fold-down, truck-bed style rear door semplifica il carico e può ospitare una barella HEMS.

L’elicottero è disponibile con pattini standard o pattini alti opzionali, per una maggiore altezza da terra e compatibilità con un firefighting water tank. L’equipaggiamento opzionale include un 3.000-pound HEC-rated cargo hook, utility basket, wire strike protection kit, pop-out floats.

L’R88 è dotato di una Garmin avionics suite, inclusi large G500H TXi displays and GTN navigators con touchscreen controls. Il G500H TXi include un crew alerting system. Il velivolo è equipaggiato con uno standard 4-axis autopilot con funzioni quali level mode, hover assist, limit cueing and low/high speed protection. Lo standard data recording con datalink e health usage monitoring system (HUMS) semplifica le operazioni e la manutenzione.

L’R88 incorpora dual hydraulics for pitch and roll for critical flight controls. Altre funzioni di sicurezza standard includono inlet barrier filter and impact-resistant windshields, certificati secondo i Part 29 transport helicopter requirements. La nuova illuminazione esterna a LED, tra cui pulse landing and taxi lights, tail rotor lighting, scene lighting and entry lights, migliora ulteriormente la sicurezza.

Il nuovo R88 introduce dual cyclic controls con comandi rimovibili su entrambi i lati, consentendo al pilota in comando di essere nel sedile sinistro o destro con un passeggero nell’altro sedile. Sarà certificato per optional single-pilot IFR operations. Il nuovo design degli interni presenta sedili comodi e funzionali, materiali di facile manutenzione e un layout versatile.

L’R88 ha un all-new type certificate ed è sottoposto a rigorosi test per ogni aspetto dell’aeromobile”, conclude Robinson Helicopters.

(Ufficio Stampa Robinson Helicopters – Photo Credits: Robinson Helicopters)