Embraer Commercial Aviation amplia la sua organizzazione di vendita con il Global Leasing and Freighter team

Embraer Commercial Aviation ha formato un dedicated Global Leasing and Freighter team, mentre continua a rafforzare la sua posizione strategica nei cargo and leasing markets.

“Il nuovo team ha sede ad Amsterdam, un hub chiave per l’aviazione globale, e riunisce competenze nelle E-Jet Passenger to freighter conversions and commercial aviation leasing activities sotto un’unica struttura unificata.

Oliver Gerg guiderà il team ed è stato nominato Senior Vice President (SVP) Global Leasing and Freighter. Oliver porta con sé una vasta esperienza in questa posizione attraverso la sua leadership del Global Leasing team e avendo svolto un ruolo fondamentale nel lancio dell’E-Freighter nel 2022. Il ruolo risponde direttamente a Martyn Holmes, Chief Commercial Officer di Embraer Commercial Aviation”, afferma Embraer.

Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation, ha affermato: “La creazione del Global Leasing and Freighter team è un passaggio fondamentale nella nostra strategia per capitalizzare le opportunità nei cargo and leasing markets in crescita. La leadership di Oliver, la sua competenza nel settore e la sua profonda conoscenza del nostro business lo rendono la persona ideale per guidare questa iniziativa. Siamo certi che, sotto la sua guida, questo team offrirà un valore eccezionale ai nostri clienti e stakeholder”.

“Questo riallineamento strategico sottolinea l’impegno di Embraer per l’innovazione e l’attenzione al cliente, posizionando l’azienda per soddisfare le mutevoli esigenze del global aviation market”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embaer)