GE Aerospace presenta i progressi nella Hybrid Electric Propulsion a Verticon 2025

GE Aerospace sta guidando l’innovazione promuovendo le hybrid-electric propulsion technologies attraverso investimenti significativi in dimostratori all’avanguardia e partnership strategiche. Queste tecnologie saranno presentate alla 2025 Verticon Conference questa settimana.

“Mentre guardiamo al futuro del volo, la hybrid electric propulsion rappresenta un’opportunità trasformativa per migliorare l’efficienza e le performance nell’aviazione commerciale e militare”, ha affermato Darin DiTommaso, vice president of engineering for GE Aerospace Defense & Systems. “Sfruttando la nostra competenza sia nei tradizionali gas turbine engines che negli electrical systems, GE Aerospace sta sperimentando scalable hybrid electric solutions che daranno forma alla prossima era dell’aviazione”.

Gli hybrid electric demonstrators dell’azienda per testare l’integrazione di electrical power systems con turboshaft, turboprop and turbofan gas engines includono:

Sikorsky HEX (Hybrid-Electric eXperimental): avanzando le vertical flight technologies, questo programma prevede l’integrazione di un GE Aerospace hybrid-electric system composto da un CT7 turboshaft engine, electric motor/generator e l’associata power electronics per alimentare il Sikorsky hybrid electric vertical takeoff and landing (VTOL) demonstrator.

Army ARC-STEP (Applied Research Collaborative Systematic Turboshaft Electrification Project): il programma si è concentrato sulla ricerca, sviluppo e collaudo di un MW-class electrified powerplant e sull’ulteriore valutazione di come gli hybrid electric systems possano migliorare le military rotorcraft performance, offrendo efficienze operative e vantaggi tattici.

EPFD (Electrified Powertrain Flight Demonstration): questo programma si concentra sullo sviluppo e il collaudo di un megawatt (MW)-class hybrid electric powertrain per ground and flight tests questo decennio in collaborazione con NASA e Boeing. Questo sforzo mira a migliorare la comprensione da parte dell’aviazione commerciale delle hybrid electric engine architectures idonee al volo, per una migliore fuel efficiency e performance più elevate rispetto ai commercial aircraft engines odierni.

Turbofan Engine Power Extraction Demonstration: come parte di un hybrid electric demonstrator engine program con la NASA, i team integreranno electric motor/generators in un high-bypass commercial turbofan per integrare la potenza durante le diverse fasi di funzionamento, creando un sistema che può funzionare con o senza energy storage come le batterie.

Questi dimostratori stanno generando intuizioni critiche che stanno plasmando la prossima generazione di hybrid-electric propulsion systems.

“In GE Aerospace, pensiamo che il futuro del volo sia più elettrico. A tal fine, stiamo perseguendo una gamma di hybrid electric programs che dimostreranno l’integrazione della power electronics con gas turbines compatibili con più fonti di energia, soddisfacendo le esigenze dei nostri clienti per sistemi di propulsione più efficienti”, ha affermato Christine Andrews, executive hybrid electric systems leader for GE Aerospace.

Inoltre, GE Aerospace sta collaborando con Bell per il DARPA SPRINT HSVTOL (High-Speed Vertical Take-Off and Landing) program. Oltre a questi programmi, GE Aerospace ha sviluppato convertible engine technologies, che uniscono le capacità di turbofan e turboshaft, nonché hybrid-electric propulsors che potrebbero essere applicabili a future applicazioni HSVTOL.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)