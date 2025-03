Il motore Safran Arriel è stato selezionato per il nuovo elicottero Robinson R88

Safran Helicopter Engines e Robinson Helicopter Company (RHC) hanno annunciato la loro partnership esclusiva per equipaggiare l’R88 (leggi anche qui). Questo nuovo elicottero sarà equipaggiato con il motore Arriel 2W da 950 shp, la più recente variante della Arriel family.

“Scegliendo l’Arriel, Robinson Helicopter Company ha selezionato il benchmark engine nel light helicopter market. Con oltre 66 milioni di ore di volo, la Arriel family ha dimostrato le sue prestazioni e durata. Ogni giorno, in tutto il mondo, i motori Arriel equipaggiano elicotteri per missioni impegnative, in particolare nei settori EMS, rescue operations and population protection.

I clienti di Robinson Helicopter Company trarranno vantaggio anche dal Safran Helicopter Engines worldwide support network, che garantisce la vicinanza al cliente e fornisce un high-performance MRO (maintenance, repair, and overhaul) service semplificato.

Per la prima volta, un produttore di aeromobili sta inoltre investendo in engine services inclusi dal primo giorno di acquisizione dell’aeromobile, per garantire agli operatori un elevato livello di supporto direttamente con Safran Helicopter Engines. Alla consegna dell’aeromobile, i clienti beneficeranno automaticamente di un Serenity package con servizi quali unscheduled maintenance per 5 anni o 2.000 ore di volo, Premium Health Monitoring e servizi digitali avanzati”, afferma Safran Helicopter Engines.

Cédric Goubet, CEO di Safran Helicopter Engines, ha affermato: “In Safran Helicopter Engines siamo orgogliosi di stabilire questa prima partnership in assoluto con Robinson Helicopter Company. Con l’Arriel 2W, il nuovo elicottero R88 ottiene la migliore soluzione di propulsione nel suo power range. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio con Robinson Helicopter Company e siamo fiduciosi che l’R88 otterrà un grande successo nel light, single-engine helicopter market”.

David Smith, Presidente e CEO di Robinson Helicopter Company, ha affermato: “Robinson ha scelto l’Arriel 2W di Safran per il nostro elicottero più grande e più capace grazie alle sue performance senza pari e alla comprovata affidabilità. L’inclusione del Serenity package offre ai nostri clienti la tranquillità che meritano, rafforzando ulteriormente il nostro impegno nel fornire i massimi livelli di sicurezza e affidabilità”.

“L’Arriel è la best-selling helicopter engine family di Safran, con oltre 15.500 unità prodotte per oltre 40 diversi tipi di elicotteri. Il motore Arriel ha guadagnato un alto livello di fiducia da parte degli operatori di elicotteri ed è diventato il No. 1 reference per light helicopters. In termini di affidabilità, durata e operabilità, l’Arriel è un punto di riferimento del settore. Ogni 15 secondi, da qualche parte nel mondo, decolla un elicottero equipaggiato con un motore Arriel“, conclude Safran Helicopter Engines.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Copyright Safran Helicopter Engines)