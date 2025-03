News Brevi – 10.03.2025

LUFTHANSA TECHNIK CONTINUA I CYCLEAN WASHES PER I C-17 AIRLIFTERS – Lufthansa Technik informa: “Dopo tre anni iniziali di Cyclean engine washes con evidenti benefici per la flotta mondiale di C-17 Globemaster III, Boeing ha ora esteso il rispettivo service contract con Lufthansa Technik fino alla fine del 2027. Ogni anno, la MRO company e i suoi partner eseguono circa 2.000 di questi high-pressure water washes sui motori Pratt & Whitney PW2000 degli airlifters (designazione militare: F117-PW-100). Questi servizi hanno reso gli oltre 270 aerei in servizio fino all’1% più efficienti nei consumi, migliorando anche in modo misurabile l’exhaust gas temperature (EGT) margin dei loro motori e il loro on-wing time. I Lufthansa Technik Cyclean engine washes vengono eseguiti da approved service providers in tutto il mondo, coordinati dall’Engine Life Cycle Services department dell’azienda a Francoforte, Germania. Uno di questi partner è Certified Aviation Services LLC che da solo serve 17 United States Air Force locations in North America. Altre otto stazioni internazionali sono servite dagli altri local contractual partners di Lufthansa Technik“. “È fantastico vedere che, oltre a più di 80 commercial airlines in tutto il mondo, il nostro innovativo e costantemente migliorato Cyclean engine wash system è ora apprezzato anche da un numero significativo di air forces”, ha affermato Maarten Kuilman, Manager Engine Life Cycle Services, Lufthansa Technik. “Le operazioni militari in condizioni spesso difficili sono la disciplina reale per la durata dei motori degli aerei. Siamo ancora più orgogliosi che il nostro Cyclean deployment sulla massiccia flotta globale di C-17 abbia completamente mantenuto le sue promesse”. “Il C-17 è un large military transport aircraft for tactical and strategic airlift missions, che trasporta truppe e merci in tutto il mondo. Altri ruoli includono l’evacuazione medica e i lanci aerei. Gli operatori coperti dal contratto con Boeing includono United States Air Force, NATO, Kuwait Air Force, Qatar Emiri Air Force, United Arab Emirates Air Force, Indian Air Force, Royal Air Force, Royal Australian Air Force e Royal Canadian Air Force. Nel portafoglio di Cyclean services, il Globemaster III svolge un ruolo piuttosto speciale in quanto opera anche su piste non asfaltate, il che aumenta significativamente il numero di particelle di sporco ingerite e aggregate dai motori. Ciò è efficacemente contrastato da ulteriori Cyclean washes dopo un certo numero di unpaved runway operations”, conclude Lufthansa Technik.

AMERICAN AIRLINES INAUGURA UNA NUOVA STAGIONE DI SAPORI A BORDO E NELLE LOUNGE – American Airlines informa: “Nuovi sapori prenderanno il volo questo marzo, mentre American Airlines introduce una serie di nuove opzioni di menu per i clienti, insieme alla possibilità di usare le miglia AAdvantage® per acquistare cibo e bevande. I nuovi piatti e bevande saranno disponibili presso alcune lounge Admirals Club® il 4 marzo e in volo il 12 marzo”. “Mentre i viaggi primaverili si riscaldano, i nostri clienti sono ansiosi di vedere nuovi cibi e bevande nei nostri menu. Mentre i cibi caldi e confortanti come le zuppe dominano i cieli in autunno e inverno, la stagione primaverile fa sì che le persone desiderino frutta e verdura fresca, così come i piatti estivi collaudati come i nostri nuovi slider e le patatine fritte”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Il team culinario di American ha curato un assortimento di piatti che arriveranno in alcune lounge Admirals Club® a partire dal 5 marzo e saranno disponibili in tutte le lounge degli Stati Uniti e del Canada entro il 17 marzo. A partire dal 18 marzo, i membri AAdvantage® potranno usare le proprie miglia per acquistare cibo e bevande durante i voli idonei”, conclude American Airlines.

EASA: UPDATE DELLA HALON REPLACEMENT IN THE AVIATION INDUSTRY GUIDE – L’EASA informa: “EASA e la European Commission (DG-CLIMA) hanno pubblicato congiuntamente un update della Halon replacement in the aviation industry guide, per supportare il settore nel conformarsi ai requisiti del Regulation (EC) No 1005/2009 (Ozone Regulation), ora abrogato dal Regulation (EU) 2024/590 sull’halon replacement. Il documento fornisce in particolare chiarimenti sull’interpretazione dell’applicabilità delle date limite, nonché informazioni sul processo di deroga. È all’attenzione dei richiedenti del type certificate (per aiutarli a determinare quando il loro nuovo progetto proposto deve essere conforme all’Ozone Regulation) e anche del personale EASA (durante i certification projects). La prossima scadenza importante per la sostituzione dell’halon negli estintori portatili utilizzati per la protezione di cabins and crew compartments, come previsto dall’Annex V of Regulation (EU) 2024/590, è il 31 dicembre 2025”.

QANTAS GROUP: STATEMENT SUL CICLONE TROPICALE ALFRED – Qantas Group informa: “Qantas e Jetstar hanno ripreso ieri le operazioni per Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast e Ballina. Continuiamo a monitorare attentamente le condizioni meteorologiche e gli orari si stanno progressivamente sviluppando. I clienti devono controllare regolarmente l’app Qantas, Qantas.com e Jetstar.com, e i loro canali e-mail e SMS per verificare lo stato del loro volo. Per aiutare decine di migliaia di clienti a raggiungere le loro destinazioni, Qantas ha riposizionato gli aeromobili nei porti interessati e sta operando un A330 supplementare tra Sydney e Brisbane. Ai clienti viene offerta ulteriore flessibilità, inclusi crediti di viaggio e cambi di data senza commissioni per coloro che hanno prenotato voli da o per le aree colpite”.

ATAC SI AGGIUDICA IL 12th CONSECUTIVO FAA WILLIAM “BILL” O’BRIEN DIAMOND AWARD MOF EXCELLENCE – Airborne Tactical Advantage Company (ATAC), parte del Textron Systems segment di Textron Inc., ha annunciato di aver ricevuto il 2024 Federal Aviation Administration (FAA) William “Bill” O’Brien Diamond Award of Excellence. È la 12a volta consecutiva che l’azienda ottiene questo riconoscimento. Il premio riconosce il lavoro eccezionale nel promuovere la aviation safety e l’impegno per la formazione continua all’interno dell’azienda. “I nostri tecnici continuano a stabilire standard elevati nella defense aircraft industry”, afferma Scott Stacy, Senior Vice President. “Questo premio riconosce il calibro e la professionalità del nostro maintenance team e ATAC è orgogliosa di esserne nuovamente beneficiaria”. “Sviluppare nuovi modi più sicuri ed efficienti per addestrare air and ship crews è un’abilità che l’ATAC maintenance team ha affinato sin dalla fondazione dell’azienda. Il maintenance team è composto da veterani militari statunitensi altamente decorati e civili esperti (AMT). ATAC conduce advanced flight operations da otto sedi permanenti e siti di distribuzione negli Stati Uniti continentali, nelle Hawaii e nel Pacifico occidentale. Inoltre, l’intera aircraft maintenance organization diATAC raggiunge costantemente il 100% di conformità con gli initial and recurrent aviation maintenance technician (AMT) training requirements. Questa dedizione dimostra ulteriormente ATAC come leader in tactical aviation”, afferma Textron. “Ricevere questo premio dalla FAA ancora una volta è un immenso onore”, ha affermato Greg Guilfoyle, Vice President of Maintenance and Logistics. “Ogni tecnico e supervisore ha contribuito a far sì che ATAC ricevesse questo premio per la dodicesima volta. Forniamo exceptional safety and advanced training indipendentemente dal fatto che supportiamo Navy, Air Force or Marine Corps”.

DELTA SIGLA UN ACCORDO CON IL PGA TOUR – Delta Air Lines ha annunciato un accordo pluriennale con il PGA TOUR e il PGA TOUR Champions, introducendo un’altra organizzazione di livello mondiale nel portafoglio di partnership sportive della compagnia aerea. “Delta e il PGA TOUR sono due organizzazioni globali focalizzate sulle migliori prestazioni della categoria, uno spirito di miglioramento continuo e il potere delleexperience economy”, ha affermato il CEO di Delta Ed Bastian. “La nostra partnership con Jay e il suo team offrirà ai clienti incredibili opportunità di vivere il PGA TOUR in nuovi modi, promuovendo al contempo la nostra missione di collegare meglio il mondo”. Come parte della partnership, Delta e il PGA TOUR offriranno esperienze personalizzate ai soci SkyMiles tramite la piattaforma SkyMiles Experiences, tra cui l’accesso ai campi da golf del TPC Network, che includono l’iconico TPC Sawgrass, e altro ancora tramite eventi futuri. Tramite la piattaforma SkyMiles Experiences, i soci possono aspettarsi di sbloccare opportunità che evidenziano il legame tra gli appassionati di golf e i clienti più fedeli di Delta. “Siamo entusiasti di avere Delta Air Lines a bordo come compagnia aerea globale ufficiale del PGA TOUR e dei campioni del PGA TOUR”, ha affermato il commissario del PGA TOUR, Jay Monahan. “Il golf e i viaggi sono sempre stati indissolubilmente connessi e non vediamo l’ora di collaborare con Delta per esperienze personalizzate e di portare i contenuti del PGA TOUR direttamente ai loro clienti attraverso le loro offerte di intrattenimento in volo, un’altra dimostrazione dell’impegno di Delta per un’esperienza cliente altamente personalizzata”.

JETBLUE NOMINA JOSH WEISS VP TECHNOLOGY PRODUCTS – JetBlue ha annunciato la nomina di Josh Weiss come vice president, technology products, a partire dall’11 marzo. Rispondendo a Carol Clements, JetBlue’s chief digital and technology officer, Weiss supervisionerà il portafoglio di prodotti digitali della compagnia aerea ed esplorerà modi innovativi per sfruttare la tecnologia per migliorare l’esperienza sia per i clienti che per i membri dell’equipaggio. “Josh è un leader appassionato con una solida esperienza di innovazione tecnologica nei viaggi e nell’ospitalità”, ha affermato Clements. “Sono entusiasta di entrare a far parte di JetBlue e di contribuire alla sua cultura unica di innovazione che è stata un fattore dirompente positivo nel settore dei viaggi per oltre 25 anni”, ha affermato Weiss. “Non vedo l’ora di lavorare con questo fantastico team per migliorare ulteriormente le esperienze dei nostri clienti e membri dell’equipaggio e ottenere risultati attraverso la nostra strategia JetForward”.