Sikorsky vola con successo un Rotor Blown Wing UAS in Helicopter and Airplane Modes

Sikorsky, un’azienda Lockheed Martin, ha convalidato con successo le advanced control laws per far volare con successo un ‘rotor blown wing’ uncrewed aerial system (UAS) in helicopter and airplane modes. Alimentato da batterie, il twin prop-rotor prototype da 115 libbre (52 kg) ha dimostrato stabilità operativa e manovrabilità in tutti i regimi di volo e il potenziale per adattare l’esclusivo vertical take-off and landing (VTOL) design a dimensioni maggiori che richiedono una hybrid-electric propulsion.

“Combinare le caratteristiche di volo di elicotteri e aerei su una flying wing riflette la spinta di Sikorsky a innovare i next-generation VTOL UAS aircraft che possono volare più velocemente e più lontano degli elicotteri tradizionali”, ha affermato Rich Benton, Sikorsky Vice President and General Manager. “La nostra rotor blown wing platform è un ottimo esempio di come stiamo sfruttando l’ampiezza della nostra tradizione aeronautica di 102 anni per sviluppare nuovi design che soddisfino le missioni emergenti degli operatori commerciali e militari”.

“Sikorsky Innovations, il gruppo di prototipazione rapida dell’azienda, guida lo sforzo per sviluppare e maturare il rotor blown wing design. In poco più di un anno, Sikorsky Innovations ha progredito attraverso la progettazione preliminare, la simulazione, il volo vincolato e non vincolato per raccogliere dati aerodinamici, di controllo del volo e di qualità.

La svolta è stata raggiunta a gennaio 2025 con il 10,3-ft composite wingspan aircraft, quando Sikorsky Innovations ha completato con successo più di 40 decolli e atterraggi. In particolare, il velivolo ha eseguito 30 transizioni tra helicopter and airplane modes, la manovra più complessa richiesta dal design. In modalità di volo orizzontale, l’aeromobile ha raggiunto una velocità di crociera massima di 86 nodi. Sono stati condotti test simultanei in galleria del vento su un modello in scala 1:1, fornendo una preziosa convalida delle control laws di nuova concezione, correlandole con dati sperimentali del mondo reale”, afferma Lockheed Martin.

“La nostra rotor blown wing ha dimostrato il controllo e la manovrabilità necessarie per passare ripetutamente e prevedibilmente da un hover a un high-speed wing-borne cruise flight e viceversa”, ha affermato il Sikorsky Innovations Director, Igor Cherepinsky. “Sono state necessarie nuove leggi di controllo affinché questa manovra di transizione funzionasse senza problemi ed efficientemente”.

“Le applicazioni dei futuri UAS rotor blown wing aircraft includono ricerca e soccorso, monitoraggio antincendio, risposta umanitaria e sorveglianza di condotte. Le varianti di grandi dimensioni consentiranno missioni di intelligence a lungo raggio, piloted drone teaming (crewed/uncrewed teaming) missions.

Tutte le rotor blown wing variants includeranno il Sikorsky MATRIX™ flight autonomy system per guidare l’aeromobile durante il volo.

Il rotor blown wing design fa parte di una futura famiglia di sistemi in fase di sviluppo da parte di Sikorsky. La famiglia includerà winged VTOL UAS and single main rotor aircraft”, conclude Lockheed Martin.

Sikorsky invita gli operatori di elicotteri commerciali a guidare il Next Gen Vertical Lift

Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha formato un gruppo di importanti commercial customers per definire lo sviluppo e l’integrazione in corso di tecnologie trasformative per next-generation vertical takeoff and landing aircraft.

“Il Sikorsky Customer Advisory Group, i cui membri di lancio includono Bristow, Flexjet, HeliOffshore, Macquarie, Omni Helicopters International, Shell e VIH Aviation Group, lavorerà a stretto contatto con Sikorsky per definire e stabilire requisiti reali per l’integrazione di queste tecnologie nei futuri vertical lift systems. Questa collaborazione contribuirà ad accelerare l’avanzamento e l’implementazione di Autonomy, Unmanned Aerial Systems (UAS) and Hybrid-Electric Propulsion, guidando in ultima analisi l’innovazione e la crescita nel settore”, afferma Lockheed Martin.

“L’impegno di Sikorsky per l’innovazione e la trasformazione è al centro di ciò che facciamo e siamo entusiasti di avere questi importanti commercial customers che si uniscono a noi in questo viaggio”, ha affermato Leon Silva, vice president of Global Commercial and Military Systems at Sikorsky. “La loro competenza e intuizione saranno inestimabili mentre continuiamo a sviluppare e perfezionare le nostre Hybrid-Electric Propulsion, Autonomy, and UAS technologies. Insieme, daremo forma al futuro del vertical lift e creeremo nuove opportunità per il nostro settore”.

“Il Sikorsky Customer Advisory Group offrirà agli operatori l’opportunità di fornire feedback, condividere sfide operative e dare forma al futuro portafoglio prodotti di Sikorsky. La collaborazione aiuterà Sikorsky a comprendere meglio le esigenze dei propri clienti e a sviluppare soluzioni che soddisfino i loro requisiti in continua evoluzione. Sikorsky non vede l’ora di accogliere altri membri nel gruppo.

Sikorsky Innovations, il rapid prototyping group dell’azienda, sta sviluppando una famiglia di VTOL aircraft systems con hybrid-electric propulsion e la Sikorsky MATRIXTM flight autonomy come tecnologie abilitanti.

I membri iniziali del Sikorsky Customer Advisory Group sono:

Dave Stepanek FRAeS, executive vice president and chief transformation officer, Bristow.

Eli Flint, president, Flexjet Vertical Lift.

Tim Rolfe, CEO, Helioffshore.

Greg A. Allen, COO, Macquarie Rotorcraft Leasing.

Jeremy Akel, group chief executive officer, Omni Helicopters International.

Mark Boumans, manager Air Transport Safety, Shell.

Ken Norie, president & CEO, VIH Aviation Group“, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Sikorsky – Lockheed Martin)