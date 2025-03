Il Presidente Enac incontra a Bengasi il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia: in giugno ripresa dei collegamenti diretti tra Roma e Bengasi operati da ITA Airways

Da giugno ripresa dei collegamenti aerei diretti tra Roma e l’aeroporto internazionale Bengasi – Benina operati da ITA Aiways: i preparativi per la riattivazione di questa tratta sono stati al centro dell’incontro di ieri, 10 marzo 2025, a Bengasi, tra la delegazione italiana, guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, e il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar con i suoi collaboratori.

L’incontro fa seguito alla visita del Presidente Haftar in Enac lo scorso dicembre e consolida il percorso di cooperazione avviato da mesi che evidenzia la ferma volontà politica, istituzionale e imprenditoriale di riattivare i collegamenti aerei diretti tra i due Paesi, anche da e per l’aeroporto internazionale di Bengasi, dopo quello di Tripoli.

La delegazione italiana che ha partecipato all’incontro era composta da autorevoli rappresentanti istituzionali e operatori del settore: l’Ambasciatore d’Italia a Tripoli Gianluca Alberini, il Responsabile dell’Ufficio Economico Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Tripoli Fabio Giudice, il Console Generale d’Italia a Bengasi Francesco Saverio De Luigi, il Presidente della Camera di commercio Italo-Libica Nicola Colicchi, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente, il team security (Antonino Caruso, Direttore Territoriale Sicilia Orientale, Lorena Cruciani della Direzione Emilia Romagna, Rocco Luciani Dirigente Polizia di Stato di Milano Malpensa), il Direttore Commercial Services ENAV Cristiana Cafiero, il Manager di ITA Airways Francesco Presicce, Alessandro Giulivi di Elitaliana, il Presidente del Consorzio AENEAS Elio Franci. Un ringraziamento particolare a CAI e AISE che hanno efficacemente supportato la missione.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha espresso soddisfazione per la proficua collaborazione che si è instaurata tra Italia e Libia in materia di aviazione civile: “Ringrazio il Presidente del Fondo per la Ricostruzione della Libia Belkasem Haftar per l’importante e proficuo confronto di ieri che dà compimento agli impegni assunti lo scorso dicembre in Enac, consentendo di attivare, dal prossimo giugno, il primo volo tra Roma Fiumicino e Bengasi-Benina, in aggiunta ai collegamenti diretti già operati da Ita Airways e da Medsky Airways. Ulteriore conferma del ruolo chiave del trasporto aereo, quale strumento per connettere i popoli e favorire reciproche opportunità di crescita economica e commerciale, ma soprattutto di rafforzare un legame di amicizia tra i due Paesi e mio personale”.

(Ufficio Stampa Enac)