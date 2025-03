Bell e Omni Helicopters International Group firmano un accordo per la valutazione operativa del Bell 525

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., e Omni Helicopters International Group (OHI, Omni), il principale fornitore di soluzioni per la mobilità aerea in America Latina, hanno annunciato oggi un joint offshore operational evaluation program per l’elicottero Bell 525, che verrà condotto per diversi mesi presso le operazioni ad alto ritmo di Omni a Georgetown, Guyana, in attesa della type certification.

“Dopo la type certification, Bell utilizzerà l’elicottero Bell 525 in collaborazione con Omni per intraprendere un programma di offshore mission flights. L’elicottero verrà caricato con pesi rappresentativi della missione e sarà completamente integrato nei daily flight planning processes and flight schedule. L’elicottero visiterà più installazioni offshore nella regione e verrà caricato, scaricato e rifornito di carburante regolarmente per sottoporlo a una prova prolungata in condizioni di campo reali”, afferma Bell Textron.

“Siamo onorati di collaborare con Omni per sfruttare la tecnologia avanzata che il Bell 525 porterà al settore. Questo programma consentirà al Bell 525 di dimostrare le sue prestazioni, capacità e affidabilità come ideal offshore aircraft”, afferma Danny Maldonado, chief commercial officer, Bell. “Il Bell 525 è stato progettato per le offshore operations nell’oil and gas market e siamo entusiasti di intraprendere questa impresa per mostrare le sue capacità rivoluzionarie al settore”.

“Siamo entusiasti di aver ideato questo programma innovativo e leader del settore con Bell”, ha affermato Duncan Moore, Group COO, OHI. “Omni è un’azienda che abbraccia l’innovazione e risolve le sfide per i nostri clienti e una di queste sfide che ci troviamo ad affrontare è la selezione di un futuro elicottero per missioni offshore a medio e lungo raggio”, ha continuato Moore. “Siamo fiduciosi che il Bell 525 si dimostrerà all’altezza in questo spazio e Omni è lieta di facilitare l’opportunità nell’ambiente di missione altamente rappresentativo della Guyana. Siamo anche lieti per il nostro team e per la più ampia comunità aeronautica in Guyana, che saranno tra i primi a essere esposti a questo velivolo di nuova generazione”, ha concluso Moore.

“La valutazione operativa vedrà Bell volare il 525 integrato con il 200 flight per month Omni flying program. Caricato con pesi operativi rappresentativi, l’aeromobile intraprenderà esattamente le stesse sequenze di voli della flotta operativa in Guyana, esponendolo all’intensità e alle pressioni delle live commercial line operations. Particolare attenzione sarà posta sulla resilienza operativa, sulla robustezza della supply chain e sulla durata quando esposto a frequenti ground handling activity, on and offshore. Il Bell 525 continua a progredire verso la certificazione FAA.

Sono previste circa 500 ore di volo in un programma di 6 mesi”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)