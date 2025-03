Bell lancia i nuovi Designer Series Interior per il Bell 407GXi

Bell Textron Inc., una società Textron Inc., introduce nuovi interni di lusso per il Bell 407GXi, creando una nuova aggiunta al suo Designer Series catalogue.

“Questa ultima offerta è stata direttamente ispirata dal feedback dei clienti sui nuovi interni e sulle caratteristiche richieste per amplificare la loro esperienza di volo.

La nuova opzione di allestimento aggiorna tutti gli interior cabin materials con pelli di qualità superiore e schemi di colori coordinati con updated Black Kydex panels, headliner and trim, insieme a sedili con cuciture personalizzate. Braccioli e inserti del cielo dell’abitacolo rivestiti in pelle abbinati e ricami del logo Bell forniscono dettagli che elevano l’interno rispetto allo standard. Varie opzioni di pavimentazione premium completano l’esperienza per il viaggiatore aziendale o privato esigente. Bell ha già ricevuto diversi ordini per i nuovi interni da operatori aziendali globali.

La nuova serie è disponibile in una gamma di configurazioni di colori, tra cui: Charcoal and jet black, Snow and jet black, Arctic grey and charcoal, Sand and jet black, Crimson and jet black”, afferma Bell Textron.

“Il lancio della nuova Bell 407 Designer Series stabilisce davvero un nuovo standard per i Bell interiors. Offriamo ai nostri clienti la massima qualità di materiali e finiture per i loro aeromobili e continuiamo a introdurre nuovi concetti e selezioni per migliorare le loro esperienze”, ha affermato Danny Maldonado, Chief Commercial Officer. “Bell collabora con i suoi clienti per migliorare le sue premium aircraft solutions e questo si riflette nelle ultime offerte di interni nella nuova Bell 407GXi Designer Series”.

“Bell ha lanciato i primi Designer Series interiors con il Bell 429 all’HAI Heli-Expo 2022. Da allora, Bell ha completato 25 consegne di Designer Series aircraft a clienti provenienti da Giappone, Nuova Zelanda e Indonesia e ad altri operatori globali”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)