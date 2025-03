Leonardo: il Consiglio di Amministrazione approva i Risultati 2024 e la Guidance 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati per l’anno 2024.

“L’andamento economico-finanziario dell’esercizio 2024 conferma la solida performance del Gruppo, con una crescita dei volumi, buona reddittività e un andamento positivo in termini di generazione di cassa.

Gli Ordini raggiungono gli €mld. 20,9, in crescita del 16,8% rispetto al 2023 (+12,2% rispetto ai dati Proforma), anche in assenza di grandi ordinativi, grazie all’apporto dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza che ha riguardato tutte le principali aree di business della componente EDS Europa e della controllata Leonardo DRS, nonché degli Elicotteri, in ambito governativo e commerciale. In crescita anche l’apporto della Cyber & Security Solutions e in generale di tutti i settori di business in cui il Gruppo opera.

Il Portafoglio Ordini assicura una copertura in termini di produzione pari a 2,5 anni e supera nel 2024 la soglia di €mld. 44, grazie al successo delle campagne commerciali condotte negli ultimi anni.

I Ricavi crescono del 16,2% a quota €mld. 17,8 (+11,1% rispetto ai dati Proforma) con un incremento in quasi tutti i settori di business, in particolare per effetto del miglioramento costante della capacità di esecuzione del portafoglio ordini e del percorso di efficientamento della catena di fornitura. Di particolare rilievo l’apporto dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, sia nella componente europea, sia, in particolare, in quella statunitense, e nel business Elicotteri”, afferma Leonardo.

“L’EBITA, pari a €mil. 1.525, riflette la solida performance dei business del Gruppo, con una crescita del 15,8% rispetto al 2023 (+12,9% sul dato Proforma), principalmente per effetto dell’incremento dei volumi di attività. La solida performance del segmento Difesa e Sicurezza, in particolare l’Elettronica, e l’accelerazione del piano di saving, più che compensa l’effetto di alcuni fattori esterni negativi sia sull’andamento delle Aerostrutture sia sul segmento manufatturiero dello Spazio. L’indicatore, come precedentemente definito, pari a €mil. 1.452 (€mil. 1.326 nel dato Proforma del 2023), è in linea con gli obiettivi prefissati e si presenta in crescita rispetto l’esercizio precedente, a conferma dell’impatto positivo delle iniziative previste dal piano industriale e nonostante le sopracitate difficoltà.

Al fine di offrire una visione integrata dell’andamento gestionale di Leonardo nei settori in cui opera, a partire dal presente esercizio, il Gruppo ha rivisitato la composizione dell’EBITA per uniformare il trattamento dei risultati economici delle partecipate strategiche a quello delle società controllate. Nello specifico, dalla quota di competenza del risultato netto delle partecipate strategiche, già rilevata all’interno dell’EBITA di Gruppo nell’ambito della valutazione ad equity delle stesse, vengono ora esclusi gli elementi economici di natura non ricorrente, eccezionali o estranei alla gestione ordinaria che, in linea con le policy di Leonardo e con l’approccio già applicato alle società consolidate integralmente, sono depurati dall’EBITA al fine di evidenziare una marginalità non inficiata da elementi di volatilità

Il Risultato Netto Ordinario di €mil. 786 (€mil. 758 nel dato Proforma), beneficia del miglioramento dell’EBIT e dei minori oneri finanziari netti, parzialmente compensati dal maggior carico fiscale dell’esercizio.

Il Risultato Netto di €mil. 1.159 (€mil. 711 nel dato Proforma) include, oltre al Risultato Netto Ordinario, la plusvalenza – pari a €mil. 366 – rilevata a seguito della valutazione al fair value del Gruppo Telespazio, effettuata ai fini del consolidamento integrale dello stesso.

Il flusso di cassa (FOCF) pari a €mil. 826, in crescita del 30,1% rispetto al dato 2023 di €mil. 635 (€mil. 652 nel dato Proforma) e in linea con le attese, conferma il trend positivo già evidenziato negli anni precedenti. I risultati conseguiti beneficiano delle iniziative di rafforzamento della performance operativa e del ciclo degli incassi, di una attenta politica di investimento in un periodo di crescita del business con stringenti prioritizzazioni richieste nonché di una efficiente strategia finanziaria.

L’Indebitamento Netto di Gruppo, pari ad €mil. 1.795, risulta in miglioramento (22,7%) rispetto al 31 dicembre 2023 (€mil. 2.323) e beneficia del rafforzamento della generazione di cassa del Gruppo e dello slittamento del piano di acquisizioni “bolt-on””, prosegue Leonardo.

“Le attese per il 2025, in linea con le sfide in cui il Gruppo Leonardo si trova ad operare, confermano il percorso di crescita sostenibile avviato nel Piano Industriale 2024-2028, con il progressivo rafforzamento del posizionamento competitivo sui mercati domestici e internazionali supportato dall’aumento della redditività e della generazione di cassa. Sulla base delle correnti valutazioni degli impatti della situazione geopolitica anche sulla supply chain, sui livelli inflattivi e sull’economia globale, fatti salvi eventuali ulteriori significativi effetti, Leonardo prevede per il 2025:

– Livello di nuovi ordinativi che si attestano a ca. 21 € miliardi, in linea con l’ottima performance registrata nel 2024. Per il 2025 si prevede l’ulteriore rafforzamento del ‘core business’ trainato dalla crescita di ordinativi su Elettronica per la Difesa e Sicurezza ed Elicotteri e su piattaforme proprietarie di Velivoli a conferma dei successi commerciali e del buon posizionamento dei prodotti, delle tecnologie e delle soluzioni del Gruppo e della capacità di presidiare efficacemente i mercati chiave.

– Ricavi per ca € 18,6 miliardi, in crescita rispetto al 2024 grazie all’apporto delle attività già a portafoglio ordini, che nel 2024 ha raggiunto il valore record di ca. € 44 miliardi, grazie anche al graduale superamento delle difficoltà riscontrate nella catena di fornitura nonché dei nuovi ordinativi

– Redditività in aumento, con EBITA di ca € 1.660 milioni, sostenuta dalla crescita dei volumi e dalla conferma di ottimi livelli di redditività nelle principali aree di business. La previsione riflette anche la progressiva ripresa del business delle Aerostrutture conseguente all’incremento di consegne richiesto da Boeing.

– FOCF di ca € 870 milioni, con il business difesa e governativo che garantisce una solida generazione di cassa e più che compensa l’assorbimento di cassa in Aerostrutture in graduale miglioramento

– Indebitamento netto di Gruppo di ca. € 1,6 miliardi in diminuzione grazie all’incremento della generazione di cassa e agli incassi rivenienti dalla cessione del business UAS ed al netto dell’erogazione dei dividendi a €0,52 per azione, di operazioni di M&A per ca €500mil, della remunerazione agli azionisti adottata da Leonardo DRS, di nuovi contratti di leasing e altri movimenti minori”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)