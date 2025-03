Iberia è la compagnia aerea più puntuale d’Europa e la seconda più puntuale al mondo

Iberia informa: “A febbraio Iberia si è classificata come la compagnia aerea più puntuale d’Europa e la seconda più puntuale al mondo, secondo la classifica elaborata dalla società di consulenza internazionale Cirium. La compagnia aerea raggiunge così il gradino più alto del podio in Europa e consolida la seconda posizione a livello mondiale, ottenuta anche a gennaio, proseguendo con i buoni risultati ottenuti nel 2024″.

“Lo scorso febbraio, il 91,25% dei 13.759 voli operati dalla compagnia aerea spagnola ha raggiunto la destinazione in orario. Nella worldwide category, competono le compagnie aeree con il più alto numero di Available Seat Kilometres (ASK) sul mercato; in particolare, devono essere tra il 10% delle compagnie aeree con l’ASK più alto al mondo e operare in almeno tre regioni”, prosegue Iberia.

Ramiro Sequeira, Chief Operating Officer, Iberia, ha dichiarato: “È una grande soddisfazione essere la compagnia aerea più puntuale in Europa e la seconda più puntuale al mondo, il che dimostra il teamwork dei dipendenti di Iberia affinché ogni giorno i nostri aerei possano decollare e atterrare in orario. Queste cifre dimostrano il nostro impegno per la puntualità e la coerenza, soprattutto dopo gli ultimi sei mesi difficili del 2024. È importante offrire ai nostri clienti la migliore esperienza”.

