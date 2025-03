Ryanair annuncia l’operativo estivo 2025 per il Veneto

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo estivo 2025 per gli aeroporti del Veneto – Venezia, Verona e Treviso. “L’operativo estivo 2025 di Ryanair offre una scelta di popolari destinazioni soleggiate e weekend in città, oltre a destinazioni meno conosciute da scoprire ed esplorare.

L’operativo estivo 2025 di Ryanair per il Veneto offrirà 6 aeromobili (4 a Venezia, 2 a Treviso) – Investimento di 600M di dollari; 83 rotte in totale (25 a Venezia, 17 a Verona e 41 a Treviso); 6,9 milioni di pax. all’anno.

Per celebrare il lancio dell’operativo estivo 2025 di Ryanair per il Veneto, la compagnia ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 21,99€ per viaggi fino alla fine di giugno, disponibili solo su ryanair.com (soggetto a disponibilità)”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, è lieta di annunciare l’operativo estivo 2025 per il Veneto, che vedrà Ryanair operare 83 rotte tra Venezia, Verona e Treviso, con 6 aeromobili basati (per un investimento di 600 milioni di dollari), supportando oltre 5.300 posti di lavoro locali e trasportando 6,9 milioni di passeggeri all’anno.

Purtroppo, l’addizionale municipale, ulteriormente aumentata per gli aeroporti più grandi dal 1 aprile 2025, continua a limitare il potenziale del Veneto e dell’Italia. Questo ulteriore aumento renderà il Veneto, e l’Italia nel suo complesso, meno competitivi rispetto ad altri Paesi europei, come Ungheria e Svezia, che stanno abolendo o riducendo le tasse sull’aviazione e abbassando i costi di accesso per promuovere la crescita del traffico.

Ryanair rinnova l’appello al Governo di invertire la decisione di aumentare le tasse sui passeggeri nei principali aeroporti italiani nel 2025, e invece di abolire completamente l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, proprio come hanno già fatto le regioni di Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Abruzzo. Ciò permetterebbe agli aeroporti italiani di beneficiare di una rapida crescita del traffico, del turismo e dei posti di lavoro nei prossimi anni, poiché Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e 1.500 nuovi posti di lavoro Ryanair nelle regioni italiane”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)