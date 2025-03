Lufthansa Tehcnik continua i Cyclean engine washes per i C-17 airlifters

Lufthansa Technik informa: “Dopo tre anni iniziali di Cyclean engine washes con evidenti benefici per la flotta mondiale di C-17 Globemaster III, Boeing ha ora esteso il rispettivo service contract con Lufthansa Technik fino alla fine del 2027.

Ogni anno, la MRO company e i suoi partner eseguono circa 2.000 di questi high-pressure water washes sui motori Pratt & Whitney PW2000 degli airlifters (designazione militare: F117-PW-100). Questi servizi hanno reso gli oltre 270 aerei in servizio fino all’1% più efficienti nei consumi, migliorando anche in modo misurabile l’exhaust gas temperature (EGT) margin dei loro motori e il loro on-wing time”.

“I Lufthansa Technik Cyclean engine washes vengono eseguiti da approved service providers in tutto il mondo, coordinati dall’Engine Life Cycle Services department dell’azienda a Francoforte, Germania. Uno di questi partner è Certified Aviation Services LLC che da solo serve 17 United States Air Force locations in North America. Altre otto stazioni internazionali sono servite dagli altri local contractual partners di Lufthansa Technik“, prosegue Lufthansa Technik.

“È fantastico vedere che, oltre a più di 80 commercial airlines in tutto il mondo, il nostro innovativo e costantemente migliorato Cyclean engine wash system è ora apprezzato anche da un numero significativo di air forces”, ha affermato Maarten Kuilman, Manager Engine Life Cycle Services, Lufthansa Technik. “Le operazioni militari in condizioni spesso difficili sono la disciplina reale per la durata dei motori degli aerei. Siamo ancora più orgogliosi che il nostro Cyclean deployment sulla massiccia flotta globale di C-17 abbia completamente mantenuto le sue promesse”.

“Il C-17 è un large military transport aircraft for tactical and strategic airlift missions, che trasporta truppe e merci in tutto il mondo. Altri ruoli includono medical evacuation and airdrops. Gli operatori coperti dal contratto con Boeing includono United States Air Force, NATO, Kuwait Air Force, Qatar Emiri Air Force, United Arab Emirates Air Force, Indian Air Force, Royal Air Force, Royal Australian Air Force e Royal Canadian Air Force. Nel portafoglio di Cyclean services, il Globemaster III svolge un ruolo piuttosto speciale in quanto opera anche su piste non asfaltate, il che aumenta significativamente il numero di particelle di sporco ingerite e aggregate dai motori. Ciò è efficacemente contrastato da ulteriori Cyclean washes dopo un certo numero di unpaved runway operations”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Tehcnik – Photo Credits: copyright Certified Aviation Services LLC)