Il CEO di Embraer in visita a Varsavia per definire i piani per Aircraft Manufacturing and Maintenance in Polonia

Embraer intende fare della Polonia un centro di eccellenza in Europa. Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer, sta visitando la Polonia questa settimana con un senior commercial and defense team, interagendo con partner esistenti, nuovi e potenziali nei seguenti settori: manufacturing, final assembly, maintenance and repair, passenger-to-freight conversions, research & development and eVTOLs.

Il primo annuncio arriva oggi con il Lukasiewicz Institute of Aviation (iLOT), incentrato sulle Research and Development activities nei settori materials, future flight technologies, aeronautical design and future maintenance processes.

Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer, ha affermato: “Embraer fa parte dell’ecosistema aeronautico polacco da oltre 25 anni e ora, con Embraer in forte crescita in tutto il mondo, ci impegniamo ad ampliare il nostro impegno industriale insieme ai partner polacchi che coprono manufacturing, final assembly, maintenance and repair. Per supportare questa crescita, Embraer prevede di aiutare a sviluppare le capacità e le competenze che porteranno il settore aerospaziale polacco alla prossima fase di successo”.

“Queste iniziative in manufacturing, maintenance and training potrebbero posizionare l’economia polacca per sfruttare le opportunità di alto valore nell’arena aerospaziale globale e potrebbero generare 3 miliardi di dollari di valore per la Polonia in 10 anni, creando potenzialmente 5.000 posti di lavoro”, ha continuato Gomes Neto.

“In una mossa strategica a lungo termine, Embraer sta cercando partner per la produzione di parti e per una potenziale final assembly line per il suo KC-390 Millennium multi-mission military aircraft, che attualmente sta ottenendo ordini da paesi europei/NATO e da tutto il mondo. Embraer vede nella Polonia il partner strategico giusto per unire le forze e costruire military equipment all’avanguardia e di ultima generazione, creando posti di lavoro di alto valore. L’assemblaggio di aeromobili e l’aftermarket ecosystem associato (inclusi maintenance and training) potrebbero generare una creazione di valore di circa 1 miliardo di dollari e 600 posti di lavoro.

In commercial aviation Embraer sta incrementando la produzione e sta cercando attivamente di dare una spinta alla sua supply chain in Polonia. E’ stato recentemente completato un road show per incontrare nuovi fornitori. L’industria polacca è già un importante fornitore per l’E2 programme di Embraer, poiché i sedili sono realizzati a Swiebodzin, le auxiliary power units a Rzeszów e key engine components a Kalisz, contribuendo a 1.350 posti di lavoro nella supply chain e 30 milioni di dollari USA spesi per l’acquisto di beni e servizi in Polonia nel solo 2024. Altri progetti in discussione includono una landing gear overhaul facility per gli E-Jets E2 e la conversione degli E190 aircraft in freighters. Il total package in commercial aviation potrebbe potenzialmente tradursi in oltre 2 miliardi di dollari USA di investimenti in 10 anni e oltre 4.400 posti di lavoro. Embraer ha già una forte impronta in Europa, poiché il 30% dell’E2 è prodotto nell’UE: le ali sono prodotte in Portogallo, ad esempio, e altri componenti chiave sono realizzati in Francia, Germania, Austria, Spagna e Belgio. Mentre per il KC-390 il 42% della filiera proviene dall’UE”, afferma Embraer.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, in visita a Varsavia insieme a Gomes Neto, ha affermato: “Mi congratulo con LOT per la sua impressionante crescita e redditività. Vogliamo continuare la nostra radicata partnership con la Polonia per i decenni a venire, andando oltre la vendita di aeromobili, per promuovere e accelerare l’ecosistema dell’aviazione polacca. L’E2 è la scelta a basso rischio e alto rendimento, che offre una transizione fluida e a basso costo verso il nuovo aeromobile. L’E2 è l’aeromobile più efficiente, affidabile e confortevole per LOT e fornisce quasi 900 milioni di dollari di vantaggi economici rispetto alla concorrenza. L’E2 è l’aeromobile che supporterà al meglio la crescita redditizia e sostenibile della compagnia aerea, nonché le ambizioni per il nuovo Central Airport hub (CPK), proprio come fanno già gli Embraer jets in hub globali come Parigi, Chicago, Amsterdam e, naturalmente, Varsavia”.

“Embraer offre alla Polonia il suo next-generation KC-390 Millennium military transport aircraft. Questo velivolo interoperabile con la NATO è il più avanzato della sua categoria ed è stato acquisito da Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Portogallo, Ungheria, Brasile, Austria e Corea del Sud, e selezionato da Slovacchia e Svezia”, prosegue Embraer.

“Offrendo il KC-390 Millennium alla Polonia, una delle principali nazioni della NATO, abbiamo l’opportunità di interagire con la consolidata ed esperta industrial and defense community della Polonia. Un’opportunità per la Polonia di diventare un membro chiave dell’European KC-390 ecosystem, con un eccezionale industrial, training, and support package. Per noi la Polonia è più di un potenziale cliente, ma un vero partner operativo e industriale a lungo termine e la sede perfetta per la European assembly line che vogliamo sviluppare”, ha affermato Frederico Lemos, Chief Commercial Officer, Embraer Defense & Security.

Embraer e Lukasiewicz – Institute of Aviation collaboreranno per la Future Flight Technology

Embraer e Lukasiewicz – Institute of Aviation (Lukasiewicz – ILOT), istituto di ricerca polacco molto stimato, hanno firmato un accordo per collaborare a nuove aircraft technologies and materials. Il Memorandum d’intesa è stato firmato oggi a Varsavia da Sylwester Wyka, Acting Director of Lukasiewicz – Institute of Aviation e Francisco Gomes Neto, President and CEO of Embraer.

“Lukasiewicz – ILOT è una delle strutture di ricerca aeronautica più importanti d’Europa. Fondato nel 1926, l’istituto fornisce ricerca e servizi per aviation, unmanned and space technologies. Insieme, Lukasiewicz – ILOT ed Embraer inizieranno la cooperazione concentrando gli sforzi sulle attività di ricerca e sviluppo nei settori dei materiali, future flight technologies, aeronautical design and future maintenance processes”, afferma Embraer.

“Questo MoU segna l’inizio di un ponte tecnologico tra Polonia e Sud America. Attraverso la collaborazione con Embraer, stiamo unendo la nostra competenza con un leader globale del settore per sviluppare congiuntamente tecnologie aeronautiche e dei materiali all’avanguardia. Questa partnership non solo rafforza la posizione di Lukasiewicz – Institute of Aviation come polo di ricerca, ma evidenzia anche l’importanza dell’ingegneria e della scienza polacche nel dare forma a un’industria aerospaziale più sicura, efficiente e sostenibile”, ha affermato Sylwester Wyka, PhD, Acting Director of Lukasiewicz – Institute of Aviation.

Francisco Gomes Neto, President and CEO of Embraer, ha affermato: “Questo accordo con Lukasiewicz – ILOT è una parte fondamentale del nostro piano per approfondire il nostro impegno di 25 anni con il Polish aerospace ecosystem. Lukasiewicz – ILOT è un istituto di ricerca di fama mondiale con competenze in tecnologie critiche al centro della future aviation. Siamo orgogliosi di diventare partner di Lukasiewicz – ILOT e non vediamo l’ora di vedere i risultati che possiamo raggiungere insieme”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)