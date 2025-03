Loft Dynamics lancia il primo Airbus H145 VR Simulator, con Boston MedFlight tra i primi partner

Loft Dynamics, leader mondiale in qualified virtual reality (VR) flight simulation training devices, ha annunciato il lancio mondiale del suo atteso Airbus H145 VR simulator, il primo VR flight simulator per questo elicottero ampiamente utilizzato.

“Progettato per supportare le esigenti esigenze di formazione degli H145 operators attraverso air ambulance, law enforcement and military missions, il nuovo simulatore offre un elevato livello di accessibilità, realismo ed efficienza.

Loft Dynamics ha anche annunciato che Boston MedFlight, il più grande critical care transport provider nel nord-est degli Stati Uniti, è tra i primi operatori al mondo a firmare una lettera di intenti per integrare il VR H145 simulator nel suo training program. L’organizzazione prevede di installare il VR simulator all’avanguardia in una delle sue quattro basi nel Massachusetts”, afferma Loft Dynamics.

“I nostri critical care medical transport pilots operano in ambienti complessi e imprevedibili, dall’atterraggio sulle autostrade di notte alla navigazione nello spazio aereo congestionato per raggiungere un ospedale cittadino. Una formazione completa per questi scenari ad alto rischio è essenziale e i simulatori di volo avanzati come il Loft Dynamics H145 hanno il potere di essere una soluzione rivoluzionaria, immergendo i piloti in scenari realistici all’interno di un ambiente controllato”, ha affermato Maura Hughes, CEO di Boston MedFlight.

“Portare sul mercato il simulatore H145 VR è una parte fondamentale della nostra missione per rendere il world-class pilot training più conveniente, accessibile e pertinente in tutti i settori”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Una formazione efficace per l’H145 deve andare oltre la gestione dell’aeromobile, deve anche replicare le esigenze fisiologiche ed emotive delle missioni reali, dalla pressione che deriva dal trasporto di un bambino gravemente ferito al coordinamento con i team di terra in condizioni in rapido cambiamento. Affinché la formazione sia veramente efficace, i piloti hanno bisogno di una frequente esposizione a questi scenari. Il nostro nuovo simulatore rende possibile tutto questo per gli operatori dell’H145, offrendo una formazione ad alta fedeltà a un decimo delle dimensioni e a una frazione del costo dei tradizionali full-motion simulators. Stiamo consentendo a operatori critici come Boston MedFlight di fornire una formazione di altissima qualità, assicurando che i piloti siano più preparati che mai, in modo che possano operare in modo sicuro e fiducioso quando le vite dipendono da loro. Questo è ciò che ci spinge a continuare a innovare ogni giorno”.

“Il Loft Dynamics H145 VR simulator presenta:

– Real-world flight dynamics con una six-degrees-of-freedom full-motion platform che replica tutte le sensazioni, come sling loads, runway texture, force feedback dai flight controls.

– Full-scale replica cockpit con una vista panoramica a 360 gradi, che fornisce indicazioni visive precise sia all’interno che all’esterno dell’aeromobile.

– Un full-body pose tracking system, che consente ai piloti di vedere i movimenti esatti delle mani e del corpo in tempo reale nel VR environment.

– AI- and machine learning-powered performance tracking, che cattura e misura oggettivamente le core competencies del pilota in manovre e scenari e fornisce feedback basati sui dati per ottimizzare il training.

– Scenari e ambienti personalizzabili, che consentono ai piloti di addestrarsi per missioni reali in condizioni quali Night Vision Goggles (NVGs), Whiteout/Brownout scenarios, FAA– and EASA-qualified HESLO training simulation.

– Virtual demonstration mode (LofTWIN), che digitalizza le flight instruction di piloti e istruttori di volo di fama mondiale, trasformandole in una immersive VR experience accessibile sempre e ovunque, garantendo una formazione coerente e precisa”, prosegue Loft Dynamics.

“L’H145 simulator è ora disponibile per l’ordine. HMotion (leggi anche qui) riceverà i suoi H145 VR simulators il mese prossimo”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)