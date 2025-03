Torino Airport riceve il premio “Most Dedicated Staff in Europe” di ACI World per il secondo anno consecutivo

L’attenzione al cliente di Torino Airport premiata per il secondo anno consecutivo con il riconoscimento ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’.

Nell’ambito degli ASQ-Airport Service Quality Awards assegnati dall’associazione mondiale degli aeroporti ACI World, Torino Airport è stato insignito del riconoscimento che premia l’impegno profuso nel 2024 dal personale aeroportuale nel soddisfare le esigenze dei passeggeri.

Il premio ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’ riconosce quanto sia centrale l’esperienza del passeggero in aeroporto e premia gli sforzi profusi da tutti coloro che con i passeggeri entrano in contatto e che lavorano per rendere la permanenza nello scalo piacevole e confortevole, confermando dunque l’importanza del miglioramento dell’esperienza del cliente per Torino Airport.

Gli ASQ Awards si basano su un programma di misurazione globale che raccoglie il feedback in tempo reale dei viaggiatori, attraverso questionari autocompilati dai passeggeri, raccolti dal vivo da personale certificato negli aeroporti di tutto il mondo. La sua metodologia rigorosa garantisce una rappresentazione accurata di una gamma diversificata di esperienze dei passeggeri, rendendolo l’unico sondaggio che consente di fare confronti equi tra gli aeroporti.

Lanciato nel 2006, l’ASQ è il principale programma di monitoraggio e benchmark della soddisfazione dei passeggeri aeroportuali a livello mondiale: nel 2024 sono stati quasi 700mila i questionari raccolti dal programma. Torino Airport vi aderisce dal 2016.

L’Amministratore Delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di ricevere per il secondo anno consecutivo questo importante riconoscimento, che premia l’impegno quotidiano rivolto ai nostri passeggeri, non solo di tutti i dipendenti del Gruppo SAGAT, ma anche tutti coloro che lavorano nello scalo. La dedizione contraddistingue l’attività quotidiana di tutto lo staff e ancor più si concretizza nell’assistenza fornita a passeggeri con esigenze speciali: come in occasione degli Special Olympics, in corso in questi giorni sul nostro territorio, in cui è tangibile l’impegno straordinario per garantire il massimo livello di eccellenza a tutti”.

Justin Erbacci, Director General di ACI World, ha dichiarato: “In un’epoca in cui le aspettative dei passeggeri si evolvono rapidamente, l’eccellenza nel servizio al cliente è la chiave per garantire che gli aeroporti rimangano di per sé destinazioni memorabili. Congratulazioni a Torino Airport per il suo successo negli ASQ Awards!”.

