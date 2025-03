SWISS rimuove l’advance financial contribution requirement per facilitare il percorso verso una carriera da pilota

Swiss International Air Lines (SWISS) avrà un fabbisogno annuale di circa 110 nuovi piloti negli anni a venire. Finora, oltre a un sussidio della Confederazione svizzera e a un prestito dalla compagnia, ogni futuro pilota SWISS ha dovuto versare un considerevole contributo finanziario anticipato per i costi del suo pilot training. Questo contributo una tantum verrà ora abolito: da giugno 2025 in poi, SWISS sosterrà anche questi costi di formazione, sotto forma di prestito.

“Effettuando questo ulteriore investimento nel suo pilot training, SWISS si impegna ancora di più ad acquisire i suoi futuri cockpit crew members all’interno delle sue stesse fila. In futuro, i giovani con le competenze naturali richieste saranno in grado di intraprendere il loro pilot training indipendentemente dalla loro situazione finanziaria. Il nuovo accordo rimuove un ostacolo che senza dubbio ha scoraggiato alcuni giovani di talento in passato dal perseguire il loro sogno di una SWISS cockpit career.

Il prestito concesso da SWISS per coprire i pilot training costs sarà rimborsato dallo studente dopo aver completato la formazione ed essere stato accettato nello SWISS cockpit crew corps. Il prestito sarà rimborsato a rate e a un tasso di interesse minimo, il tutto in conformità con le linee guida corrispondenti delle Swiss federal tax authorities”, afferma SWISS.

“Investendo in questo modo nel nostro pilot training, stiamo rimuovendo un ostacolo finanziario importante e aprendo la strada verso il cockpit a giovani ancora più talentuosi”, afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer, SWISS. “Chiunque abbia le giuste capacità naturali dovrebbe essere in grado di diventare un pilota SWISS, indipendentemente dal suo background finanziario. Facendo questo passo, stiamo sia assicurandoci di poter soddisfare le nostre long-term cockpit crewing needs, sia rendendo il sogno di una carriera da pilota molto più realizzabile”.

Ulteriori informazioni sul pilot training presso SWISS e sul relativo finanziamento sono disponibili sullo SWISS careers portal.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)