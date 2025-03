Airbus Helicopters: gli ordini e gli accordi di martedì 11 marzo a Verticon 2025

STAT MedEvac e Airbus firmano un accordo per un massimo di tre elicotteri H140

STAT MedEvac e Airbus Helicopters hanno firmato un accordo per un massimo di tre elicotteri H140 nell’emergency medical services (EMS) sector. STAT MedEvac è uno dei primi clienti del nuovo elicottero H140 presentato alla fiera del settore VERTICON a Dallas, Texas.

STAT MedEvac, un air medical operator con sede a West Mifflin, Pennsylvania, ha ordinato due elicotteri H140, con un’opzione per un elicottero aggiuntivo.

“STAT MedEvac è orgogliosa di collaborare con Airbus in questo entusiasmante capitolo successivo. Come il lancio dell’EC135, questo progetto è un’opportunità per STAT MedEvac di essere all’avanguardia nel nostro settore e di trovare modi nuovi e migliorati per avere un impatto positivo sui pazienti e sulle comunità che serviamo”, ha affermato Jim Houser, CEO di STAT MedEvac. “Siamo orgogliosi di essere un’organizzazione che abbraccia nuove sfide volte a migliorare il modo in cui serviamo i nostri pazienti e le nostre comunità”.

“STAT MedEvac è un partner di lunga data di Airbus e siamo onorati di continuare a lavorare con loro mentre compiono il grande passo di incorporare l’H140 nella loro flotta”, ha affermato Bart Reijnen, President of Airbus Helicopters in the U.S. and Head of the North America region. “A nome dell’intero team Airbus, non vediamo l’ora di vedere gli H140 di STAT MedEvac prendere il volo, eseguendo missioni salvavita nel nord-est degli Stati Uniti”.

“STAT MedEvac è un cliente Airbus da 40 anni, avendo volato elicotteri Airbus sin dall’inizio delle operazioni nel 1985. Il Pennsylvania-based critical care transport provider è il braccio clinico del Center for Emergency Medicine of Western Pennsylvania, ed è anche il più grande single branded, non-profit medical transport system in Eastern United States.

L’H140 presenta un’ampia gamma di innovazioni, tra cui un nuovo T-shaped tail boom con un optimised Fenestron che riduce i livelli di rumore, un five-blade bearingless main rotor e nuovi potenti motori Safran. L’elicottero presenta anche uno spazio in cabina più ampio, grandi finestrini e un layout della cabina ottimizzato che può ospitare comodamente fino a sei passeggeri. Progettato pensando all’accessibilità, grazie alle large clamshell doors e all’high tail boom, le capacità di carico posteriore dell’H140 consentono l’uso di diversi tipi di stretcher systems, mentre le sue grandi porte scorrevoli facilitano l’accesso alla cabina”, conclude Airbus.

Air Methods ordina 21 elicotteri Airbus per espandere la flotta

Air Methods sta espandendo la sua flotta con l’aggiunta di nuovi elicotteri Airbus. L’accordo include l’acquisizione di elicotteri H140, nonché 10 H125 e 11 H135, per supportare le missioni mediche aeree in tutto il paese.

“Siamo entusiasti di avviare i nostri sforzi di espansione della flotta con gli elicotteri Airbus”, ha affermato il CEO di Air Methods, Rob Hamilton. “Questo accordo non solo migliora la nostra capacità di supportare i nostri clienti con aeromobili all’avanguardia, ma posiziona anche strategicamente Air Methods per una crescita e un’innovazione sostenute nel prossimo decennio”.

In qualità di più grande operatore civile di elicotteri Airbus al mondo, Air Methods opera una vasta flotta di modelli Airbus, tra cui H125, H130, H135 e H145.

“Questo annuncio segna una pietra miliare importante nel rapporto di lunga data tra Airbus e Air Methods, offrendo al nostro team nuove opportunità per supportare le missioni salvavita che Air Methods esegue ogni giorno”, ha affermato Bart Reijnen, President of Airbus Helicopters in the U.S. and Head of the North America region. “Questo accordo per nuovi aeromobili è una testimonianza delle eccellenti prestazioni, sicurezza e affidabilità che gli elicotteri Airbus forniscono”.

“L’H140 alza l’asticella, nella light twin-engined category per performance, economicità e comfort per passeggeri ed equipaggio. È un 3-tonne class rotorcraft che completa l’attuale light twin offering di Airbus Helicopters per emergency medical services, passenger transport, private and business aviation markets. L’entrata in servizio dell’elicottero è prevista per il 2028 per il segmento dei servizi medici di emergenza.

“L’Airbus H135, leader della flotta mondiale per le missioni HEMS, è riconosciuto come un’eccellente risorsa per l’air medical transport industry. Il velivolo offre i più alti livelli di sicurezza della sua categoria, contribuendo alla sua posizione di leader della flotta mondiale nei servizi medici di emergenza. L’H135 è dotato di una cabina spaziosa che consente agli operatori di accedere direttamente a un paziente in caso di emergenza. Inoltre, i suoi elevati tassi di affidabilità e disponibilità rendono l’H135 l’elicottero preferito per le missioni HEMS.

Come uno dei leader di mercato per gli elicotteri monomotore che eseguono missioni HEMS, l’H125 è riconosciuto in tutto il mondo per offrire prestazioni e affidabilità eccezionali”, conclude Airbus.

Metro Aviation e Airbus firmano un accordo per un massimo di 36 elicotteri H140

Metro Aviation e Airbus Helicopters hanno firmato un accordo per un massimo di 36 elicotteri H140 nell’emergency medical services (EMS) sector. Metro Aviation è uno dei clienti di lancio del nuovo elicottero H140 che è stato presentato alla fiera VERTICON a Dallas, Texas.

Metro Aviation, un operatore medico aereo con sede a Shreveport, Louisiana, ha ordinato 12 elicotteri H140, con opzioni per altri 24 elicotteri.

“I nostri partner di lunga data presso Metro Aviation si sono costruiti una reputazione per la fornitura di servizi di livello mondiale per i clienti e siamo orgogliosi che collaboreranno di nuovo con noi nel lancio dell’elicottero H140”, ha affermatoBart Reijnen, President of Airbus Helicopters in the U.S. and Head of the North America Region. “Siamo certi che questi nuovi elicotteri Airbus miglioreranno le loro capacità operative, consentendo loro di servire meglio le comunità in tutto il paese”.

Metro Aviation opera air medical helicopters and airplanes ed è leader mondiale per le personalizzazioni di elicotteri multi-missione.

Westair Helicopters introduce l’Airbus H225 per missioni offshore in Namibia e firma un contratto multiservizi HCare

Westair Helicopters ha firmato un multi-services HCare In-Service contract per supportare la sua flotta di tre elicotteri H225. Westair Helicopters ha recentemente introdotto il versatile velivolo H225 nella sua flotta per svolgere offshore energy operations presso la sua base di Lüderitz in Namibia. Con la sua autonomia estesa, la flotta H225 supporterà una campagna di esplorazione con TotalEnergies.

“L’industria petrolifera e del gas della Namibia richiede elicotteri a lungo raggio e le capacità di prestazioni a lungo raggio dell’H225 erano necessarie per servire la campagna di esplorazione di TotalEnergies”, ha affermato Edwin Soeters, CEO di Westair Helicopters. “Con la flotta di tre elicotteri H225, saremo in grado di offrire un servizio sicuro, affidabile ed efficiente ai nostri clienti più esigenti”, ha aggiunto.

“Siamo onorati di supportare Westair Helicopters e TotalEnergies nelle loro missioni energetiche offshore a lungo raggio con questo pacchetto HCare multiservizio per l’H225”, ha affermato Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support & Services at Airbus Helicopters. “Questo contratto riflette la loro fiducia nella nostra capacità di fornire un supporto completo e garantire una disponibilità ottimale, consentendo agli equipaggi di concentrarsi sulle loro operazioni critiche con tranquillità”.

“Questo contratto multiservizio fornisce servizi di supporto che comprendono la sostituzione tempestiva di parti, supporto tecnico HUMS e altro ancora. Ciò si traduce in tempi di fermo ridotti degli aeromobili e spese di manutenzione più stabili per Westair.

Come ultima aggiunta alla famiglia Super Puma, l’H225 è riconosciuto per le sue elevate prestazioni in condizioni difficili, nonché per la sua eccezionale autonomia e il payload. Lo state-of-the-art avionics and autopilot systems dell’aeromobile garantiscono una maggiore sicurezza, riducendo al contempo il carico di lavoro del pilota.

HCare è l’offerta di servizi completa di Airbus Helicopters, che fornisce un supporto di assistenza clienti di livello superiore in cinque ambiti: Material Management; Helicopter Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) and upgrades; Technical Support; Training and Flight Operations and Connected Services”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)