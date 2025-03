Bell annuncia un accordo di acquisto di un massimo di 27 IFR-Configured Bell 407GXis e un Bell 429 per Air Methods

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato al VAI Verticon 2025 che Air Methods ha firmato un Master Purchasing Agreement per un massimo di 27 aeromobili, inclusi quindici Bell 407GXi configurati IFR, con un’opzione per l’acquisto di altri dodici aeromobili in futuro. Questo accordo segue di poco il recente accordo di acquisto firmato da Air Methods per un Bell 429.

“Bell è incredibilmente onorata che Air Methods abbia scelto gli aeromobili Bell per migliorare le proprie operazioni di pronto soccorso, basandosi su un rapporto di 45 anni con l’operatore”, ha affermato Lane Evans, North America manager, Bell. “Sia il Bell 407GXi che il Bell 429 sono aeromobili potenti e affidabili che offrono eccezionali capacità di missione ai clienti HEMS in tutto il mondo”.

Con 300 basi che servono 48 stati, Air Methods trasporta più di 100.000 pazienti ogni anno, totalizzando oltre 150.000 ore di volo. Con l’aggiunta dei Bell 407GXi e del Bell 429 appena acquisiti, prevedono una riduzione dei tempi di risposta, consentendo loro di supportare meglio le comunità che servono.

“Air Methods e Bell hanno lavorato insieme per tutti i 45 anni di attività di Air Methods. Il Bell 407 e il Bell 429 sono aeromobili fondamentali nella nostra flotta di oltre 390 aeromobili. Il Bell 407 dimostra prestazioni e affidabilità eccezionali ed è la più grande single engine fleet operata da Air Methods. Il Bell 429 offre al nostro team la capacità di cabina necessaria per fornire ai nostri pazienti cure specialistiche leader del settore, pur essendo molto affidabile”, ha affermato Leo Morrissette, EVP of Operations, Air Methods.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)