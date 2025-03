Lufthansa Technik Malta costruirà un nuovo hangar per 787 Dreamliner cabin modifications

Lufthansa Technik Malta, L’European Center of Excellence per widebody Base Maintenance Services nel Lufthansa Technik network, sta espandendo la sua sede e le sue capacità: dall’autunno 2026, un nuovo hangar di 6.400 metri quadrati sarà utilizzato per svolgere Base Maintenance Services, in particolare le cabin modifications degli aeromobili 787 Dreamliner. In qualità di Boeing-licensed Service Center, Lufthansa Technik è l’unico MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) provider al mondo autorizzato a eseguire la combinazione di 787 cabin modification engineering services e la loro implementazione. Il moderno nuovo edificio fornirà spazio per un widebody aircraft. Inoltre, saranno istituiti tre parking spots per narrowbody aircraft. Tutto ciò creerà circa 70 nuovi posti di lavoro. Mercoledì scorso Lufthansa Technik ha riconosciuto la firma dell’accordo di espansione con rappresentanti della politica e del mondo degli affari a Malta.

“Con l’ampliamento del nostro Base Maintenance Service Center a Malta, stiamo rafforzando il global network di Lufthansa Technik e, oltre alla costruzione precedentemente annunciata di due nuove strutture in Portogallo e Canada, abbiamo raggiunto un altro importante traguardo nella nostra strategia aziendale nel giro di pochi mesi”, ha affermato Harald Gloy, Chief Operating Officer, Lufthansa Technik. “Lufthansa Technik Malta sarà la prima sede al mondo in cui Lufthansa Technik eseguirà lavori sul 787 Dreamliner come Boeing-licensed Service Center for cabin modifications. Ciò non solo creerà nuove opzioni per i nostri clienti, ma anche posti di lavoro altamente qualificati a Malta”.

Con l’aggiunta di un nuovo hangar, che sarà collegato agli edifici esistenti, Lufthansa Technik Malta avrà un totale di quattro hangar in grado di eseguire MRO su quasi tutti gli aeromobili commerciali Airbus, ad eccezione dell’A380, nonché sul Boeing 787 Dreamliner. Si prevede che il nuovo hangar sarà operativo entro l’autunno del 2026, dopo un periodo di costruzione di circa 18 mesi.

Il Primo Ministro maltese, Robert Abela, che ha partecipato mercoledì all’annuncio del progetto da parte di Lufthansa Technik Malta, ha sottolineato l’importanza dell’espansione del sito per il Paese e per Malta come hub dell’aviazione: “Il contesto di questo investimento è la performance economica positiva del nostro Paese, poiché dal 2013 l’economia è cresciuta dell’86%, superando di gran lunga la crescita media nella zona euro che si attesta al 14%. Questo nuovo progetto non è solo una testimonianza della resilienza della nostra economia, ma anche un riflesso dell’impegno per l’eccellenza che caratterizza la nostra forza lavoro e la nostra nazione. Grazie Lufthansa Technik per la fiducia in Malta come partner strategico per la vostra crescita futura: ci troverete come sostenitori e partner risoluti, abbracciamo questo momento con ottimismo e determinazione”.

Silvio Schembri, Malta’s Minister for the Economy, Enterprise and Strategic Projects, ha affermato: “Questo investimento da 22 milioni di euro rafforza la nostra posizione come centro di eccellenza nel settore dell’aviazione. Attraverso la pianificazione strategica, l’innovazione e gli investimenti sostenuti, stiamo plasmando un settore dell’aviazione pronto per il futuro, altamente competitivo e in grado di fornire servizi di livello mondiale. Il settore dell’aviazione sarà uno dei principali pilastri della crescita in “Malta Vision 2050″. Come governo continueremo a investire nelle infrastrutture, nei talenti e nella tecnologia necessari per mantenere il nostro settore dell’aviazione in volo verso vette più elevate”.

Maria Cilia, Chief Executive Officer of Lufthansa Technik Malta, ha affermato: “Oggi segna un momento storico per Lufthansa Technik Malta mentre intraprendiamo un viaggio di trasformazione che plasmerà il futuro della nostra azienda. Questo importante progetto è più di un semplice investimento: è una testimonianza del nostro impegno per la crescita, l’innovazione e l’eccellenza nella manutenzione aeronautica. Insieme ai miei 570 colleghi qui a Malta, sono immensamente orgoglioso di vedere il nostro sito espandersi verso nuove frontiere. Il lancio dei nostri 787 Dreamliner cabin modification projects rappresenta un’entusiasmante evoluzione per le nostre operazioni, basandosi sulla nostra comprovata competenza nella base maintenance per questo tipo di aeromobile. Come CEO, ingegnere e orgoglioso maltese, vedo questa espansione come un’opportunità che si estende oltre la nostra azienda. Rafforza Lufthansa Technik Malta, crea opportunità per i nostri dipendenti, migliora l’esperienza per i nostri clienti e rafforza la posizione di Malta come fiorente hub dell’aviazione. Non si tratta solo di oggi, si tratta di dare forma al futuro dell’aviazione a Malta”.

L’azienda assumerà altri 70 dipendenti entro il momento in cui il nuovo hangar diventerà operativo, aumentando il numero totale di dipendenti a quasi 650.

L’anno scorso, Lufthansa Technik ha ricevuto la licenza da Boeing per eseguire cabin modifications sugli aerei 787 Dreamliner. Da allora, sono in corso i preparativi. La prima cabin modification è programmata per iniziare quest’anno in uno degli hangar esistenti a Malta. In qualità di Boeing-licensed Service Center for 787 cabin modifications, Lufthansa Technik è autorizzata a progettare nuovi interni di cabina, fornire l’ingegneria corrispondente ed eseguire l’integrazione in base alle esigenze del cliente. Grazie alla licenza concessa da Boeing, Lufthansa Technik gestirà anche il processo di certificazione.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)