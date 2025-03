KLM annuncia le novità in Italia

KLM informa: “L’aspetto più affascinante dell’aviazione è la sua costante evoluzione. E KLM Royal Dutch Airlines, la compagnia aerea più antica del mondo che vola ancora sotto il proprio nome, ne è un esempio presentando una serie di importanti novità per il mercato italiano, a partire dal 30 marzo, data di inizio del programma operativo estivo.

Nell’anno in cui la compagnia celebra i 90 anni della rotta Milano – Amsterdam, primo volo effettuato nel maggio del 1935, KLM festeggia questo traguardo aumentando la sua presenza all’aeroporto di Milano Linate.

Il city airport del capoluogo lombardo, si arrichisce così di una 5° frequenza giornaliera verso la capitale dei Paesi Bassi, disponibile tutti i giorni della settimana.

I passeggeri, che sceglieranno di volare con KLM, avranno così la possibilità di disporre di tutta la giornata ad Amsterdam, o Milano, qualsiasi sia la necessità del loro viaggio.

Un’apposita campagna di comunicazione nel comune milanese è stata avviata per celebrare questa novità”.

“L’avvio del programma operativo estivo, segnerà anche l’arrivo del nuovo Airbus A321neo di KLM a Roma. Il gioiello del programma di rinnovo flotta della compagnia olandese sarà disponibile, in maniera crescente, su diverse frequenze.

La sigla “neo” sta per new engine option: gli aerei sono dotati, infatti, di nuovi motori che emettono meno CO2 rispetto ai loro predecessori – circa il 21% in meno per passeggero chilometro, in termini di carburante, rispetto al Boeing 737 che sostituisce.

Un maggiore livello di comfort attende anche i passeggeri, grazie ad un nuovo design interno della cabina con sedili e tavolini più grandi e vani portabagagli più generosi.

In partenza da 10 aeroporti italiani, KLM, nel corso del suo programma operativo estivo, effettuerà oltre 5.800 voli verso il suo hub di Amsterdam Schiphol, dal quale offre un network di 161 destinazioni. Quasi ogni luogo del mondo può essere raggiunto da, o tramite, l’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Per maggiori informazioni e dettagli operativi, visitare https://www.klm.it/“, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)