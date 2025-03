Bell Textron: gli ordini e gli annunci di ieri a Verticon 2025

Bell celebra un anno da record in America Latina

Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato al VAI Verticon 2025 di aver stabilito un nuovo record per gli ordini di aeromobili in America Latina durante l’anno fiscale 2024, segnando il numero più elevato di Bell 429 ordinati in un singolo anno nella regione. Questa pietra miliare sottolinea la crescente domanda per le aerial solutions di Bell e il suo successo nel mercato latinoamericano.

“Bell è entusiasta di aver raggiunto questo incredibile risultato in quanto è una testimonianza della fiducia che i nostri clienti hanno nei nostri prodotti e del duro lavoro del nostro team dedicato”, ha affermato John Ramos, managing director, Latin America. “Abbiamo notato una domanda costante per i nostri modelli in America Latina, in particolare per Bell 429, Bell 407 e Bell 505. Queste vertical lift solutions offrono ai nostri clienti la versatilità di missione necessaria per i diversi landscapes della regione”.

I Bell 429, Bell 407 e Bell 505 offrono caratteristiche distinte ai loro operatori, con ogni piattaforma su misura per specifiche esigenze operative. Che si tratti di search-and-rescue operations, corporate travel o public safety missions, queste piattaforme possono operare in modo indipendente o completarsi a vicenda come i massimi potenziatori di missione.

Per diversi anni, Bell ha creato un network of Customer Service Facilities and Authorized Maintenance Facilities su misura per fornire soluzioni 24 ore su 24 per i suoi clienti latinoamericani. Dopo l’avvio delle sue operazioni in America Latina, l’azienda ha celebrato diverse pietre miliari, tra cui la consegna del 500° Bell 429 a un Brazilian corporate travel operator.

Con quasi 1.000 operatori commerciali e militari dislocati in tutta l’America Latina, Bell continua a investire le sue risorse per rafforzare la sua posizione nella regione.

Due Bell 429 si uniranno alla flotta di Entergy per Powerline Patrol

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato al VAI Verticon 2025 l’accordo di acquisto firmato per due Bell 429 con Entergy Services, LLC, una società energetica integrata impegnata in electric power production, transmission and retail distribution operations. Entergy fornisce elettricità a 3 milioni di clienti di servizi di pubblica utilità in Arkansas, Louisiana, Mississippi e Texas.

“La scelta di Entergy di aggiungere due Bell 429 alla sua flotta dimostra il suo impegno nell’utilizzare una piattaforma aerea di prima categoria per l’ispezione delle linee elettriche”, ha affermato Lane Evans, managing director of North America, Bell. “Le caratteristiche prestazionali del Bell 429 lo distinguono dagli altri velivoli della sua categoria, offrendo agli operatori energetici un vantaggio dinamico quando forniscono energia alle comunità bisognose”.

Entergy porta oltre 100 anni di electric retail power service attraverso cinque regulated utility operating companies: Entergy Arkansas, Entergy Louisiana, Entergy Mississippi, Entergy New Orleans e Entergy Texas. L’operatore prevede di utilizzare i suoi Bell 429 di recente acquisizione per migliorare le sue capacità di ispezione delle linee elettriche, garantendo la sua resilienza durante tutto l’anno durante i disastri naturali.

Come uno dei light-twin helicopters più avanzati della sua categoria, il Bell 429 offre velocità, range e hover performance eccezionali e offre agli operatori un state-of-the-art single pilot IFR helicopter con il miglior supporto in servizio valutato dagli utenti. Il potente e affidabile Bell 429 serve l’intero spettro di missioni, tra cui air medical, public safety, oil & gas, utility and corporate. Ad oggi ci sono attualmente più di 500 Bell 429 operativi in tutto il mondo, con oltre 735.000 ore di volo globali.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)