GDAT e Airbus firmano un services contract per la flotta H225

GDAT, uno dei principali helicopter operators in Cina, ha firmato un contratto HCare In-Service con Airbus per coprire dieci elicotteri H225. La flotta di elicotteri H225 sarà utilizzata in molteplici missioni come servizi di emergenza e protezione delle foreste da parte di organizzazioni governative.

Il contratto HCare In-Service garantisce una disponibilità ottimizzata di pezzi di ricambio, una logistica semplificata e una pianificazione della manutenzione conveniente, consentendo a GDAT di massimizzare l’efficienza operativa e la prontezza della flotta.

“In GDAT, mantenere un elevato livello di disponibilità della flotta è essenziale per le nostre operazioni”, ha affermato Peter Jiang, Presidente di GDAT. “Con questo pacchetto di servizi, possiamo pianificare la nostra manutenzione in modo più efficiente e operare con maggiore sicurezza, sapendo di avere il supporto della rete logistica di Airbus Helicopters. Apprezziamo il supporto di Airbus Helicopters e non vediamo l’ora di una partnership forte e di successo”.

“Siamo grati di poter consolidare la nostra partnership di lunga data con GDAT e di poter fornire loro questo pacchetto di supporto HCare In-Service per la loro flotta H225”, ha affermato Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support & Services, Airbus Helicopters. “La nostra priorità è mantenere le loro operazioni fluide assicurandoci che abbiano i pezzi di ricambio di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. Con questo accordo, ci impegniamo pienamente a supportare GDAT con servizi efficienti e affidabili in modo che possano concentrarsi su ciò che conta di più: rimanere in aria e portare a termine le loro importanti missioni”.

“GDAT è uno dei principali general aviation service providers della Cina, specializzato in operazioni, manutenzione e modifiche di elicotteri, nonché voli di soccorso di emergenza e altri servizi governativi. Il Gruppo ha sede a Shanghai e ha quattro filiali interamente possedute in Cina, oltre a basi operative a Suzhou e Ningbo e una filiale estera a Londra.

Come ultima aggiunta alla famiglia Super Puma, l’H225 è riconosciuto per le sue elevate prestazioni in condizioni difficili, nonché per il suo range e il payload. Gli state-of-the-art avionics and autopilot systems garantiscono una maggiore sicurezza, riducendo al contempo il workload del pilota.

HCare è l’offerta completa di servizi di Airbus Helicopters, che fornisce un supporto di livello superiore in cinque ambiti: Material Management; Helicopter Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) and upgrades; Technical Support; Training and Flight Operations and Connected Services”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)