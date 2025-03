GE Aerospace: gli accordi durante Verticon 2025

GE Aerospace concede a ITP Aero la licenza per CT7-2F1 Engine MRO, ampliando il TrueChoice™ Network per gli operatori del Bell 525

GE Aerospace ha concesso a ITP Aero una licenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione del motore CT7-2F1, ampliando le capacità di assistenza globale per gli operatori del Bell 525. Come parte di questo accordo, ITP Aero fungerà da partner a valore aggiunto all’interno del programma TrueChoice™ di GE Aerospace, offrendo soluzioni di manutenzione complete per l’ultima variante del motore CT7.

ITP Aero è un world-leading partner in future flight technologies. L’azienda è specializzata nella progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di lifecycle propulsion services per motori aeronautici e componenti per commercial and defense aviation.

“La nostra collaborazione con ITP Aero, che dura da oltre un decennio, rafforza il nostro impegno nel fornire supporto migliorato e flessibilità di servizio per gli operatori Bell 525 in tutto il mondo”, ha affermato Elissa Lee, executive director of commercial turboshaft engines at GE Aerospace. “L’esperienza di ITP Aero nella manutenzione dei motori contribuirà a garantire una disponibilità e un’affidabilità ottimizzate per i clienti che si affidano ai nostri motori CT7-2F1”.

L’ultima aggiunta di ITP Aero al GE Aerospace TrueChoice network offrirà agli operatori del Bell 525 un accesso ampliato a high-quality, cost-effective engine service options, supportate da competenza e tecnologia OEM. Attualmente l’azienda fornisce servizi MRO per sette diverse GE Aerospace CT7 engine variants.

Alan Jones, executive director of MRO of ITP Aero, ha affermato: “Siamo lieti di diventare il primo service center al mondo con capacità MRO per il CT7-2F1 e di espandere la nostra partnership di lunga data come parte della GE Aerospace in-service engine community. L’aggiunta dei motori CT7-2F1 al nostro portafoglio di supporto è un’importante pietra miliare che ci consente di continuare con l’esecuzione della ITP Aero strategic MRO growth roadmap, guidando l’espansione dei nostri servizi post-vendita commerciali e l’eccellenza operativa delle nostre capacità di manutenzione e riparazione”.

Con oltre 130 milioni di ore di volo, la famiglia di motori CT7/T700 di GE Aerospace è diffusa in tutto il mondo in ogni ambiente in cui un aeromobile può operare. Tra questi motori, il CT7-2 è noto per le sue prestazioni eccezionali, robuste e a basso consumo di carburante e fornisce potenza affidabile agli elicotteri utilizzati in una varietà di ruoli, dal trasporto esecutivo alla lotta antincendio e al soccorso.

Il motore CT7-2F1 di GE Aerospace, progettato specificamente per il Bell 525, offre performance e affidabilità migliorate per un’ampia gamma di applicazioni commerciali e mission-critical. Con ITP Aero ora autorizzata per la manutenzione, gli operatori trarranno vantaggio da un ecosistema di supporto globale ancora più forte.

GE Aerospace rinnova l’accordo TrueChoice™ con Bel Air Aviation per il supporto dei motori CT7-2E1

GE Aerospace ha annunciato il rinnovo di un accordo TrueChoice™ con Bel Air Aviation, ribadendo il suo impegno nel fornire un supporto di livello mondiale per i motori CT7-2E1. Bel Air, un operatore di elicotteri con sede in Danimarca, è stato il primo cliente a iscriversi ai GE Aerospace TrueChoice Flight Hour services per il CT7-2E1, un engine maintenance program progettato per ottimizzare i costi di proprietà e garantire le massime prestazioni durante l’intero ciclo di vita degli engine assets di un operatore.

I servizi TrueChoice Flight Hour di GE Aerospace forniscono soluzioni di manutenzione complete e personalizzate che aiutano i clienti a massimizzare la disponibilità e la prevedibilità del motore, gestendo al contempo i costi di manutenzione. Grazie a questo accordo rinnovato, Bel Air continuerà a beneficiare del supporto supportato da GE Aerospace che migliora l’affidabilità della sua flotta.

“Quando Bel Air è diventata il primo cliente a sottoscrivere un contratto per il nostro CT7-2E1 TrueChoice program, ha gettato le basi per un nuovo livello di manutenzione e supporto del motore”, ha affermato Elissa Lee, executive director for commercial turboshaft engines at GE Aerospace. “Questo rinnovo sottolinea la forza della nostra collaborazione e la fiducia che Bel Air ripone in GE Aerospace per fornire il massimo livello di servizio e supporto”.

Bel Air Aviation, un’azienda di proprietà danese fondata nel 1994, è specializzata dal 2009 in offshore helicopter transport for oil and gas installations, offshore wind farms and maritime operations, principalmente nel Mare del Nord. Con tre elicotteri AW189 dotati di motori CT7 nella sua flotta, Bel Air è il world leader in AW189 flight hours.

Il motore GE Aerospace CT7-2E1 è il propulsore preferito dalla maggior parte dei clienti che utilizzano gli elicotteri Leonardo AW149 e AW189. Il CT7-2E1 ha dimostrato di essere affidabile in ambienti difficili e marittimi, offrendo al contempo un peso del motore inferiore, un consumo di carburante inferiore e vantaggi nei costi di manutenzione rispetto ad altri motori di questa classe di potenza.

GE Aerospace celebra 25 anni di partnership con StandardAero, supportando gli elicotteri in Canada

GE Aerospace celebra 25 anni di partnership con StandardAero, una collaborazione che ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare la Canada’s military aviation fleet, attraverso world-class engine assembly and maintenance services.

Su contratto con GE Aerospace in Canada, StandardAero Limited di Richmond, BC ha assemblato e mantenuto i motori T700 e CT7 di GE Aerospace, che equipaggiano i principali velivoli della Royal Canadian Air Force (RCAF), tra cui: i Leonardo Cormorant CH-149 search and rescue helicopters; i Sikorsky Cyclone CH-148 maritime helicopters.

Oltre all’assemblaggio, questi motori ad alte prestazioni vengono anche revisionati presso lo stabilimento StandardAero di Richmond, garantendo la continua affidabilità e prontezza operativa degli aeromobili militari canadesi.

Il rapporto di GE Aerospace con StandardAero risale ancora più indietro. Prima della sua acquisizione, AcroHelipro (ora StandardAero) ha svolto un ruolo chiave nella manutenzione dei motori T64 e T58 di GE Aerospace che equipaggiaano gli aerei Buffalo e Sea King in pensione del Canada. Questa radicata collaborazione ha contribuito a decenni di supporto alle esigenze dell’aviazione di difesa del Canada.

“Per 25 anni StandardAero è stato un partner affidabile nella fornitura di servizi di assemblaggio e revisione di alta qualità per i nostri motori, assicurando che le flotte militari canadesi rimangano pronte per la missione”, ha affermato Lisa Wade, general manager of Mobility Engines and Marine at GE Aerospace. “Non vediamo l’ora di continuare questa solida partnership, promuovere l’innovazione aerospaziale e supportare le operazioni di difesa e ricerca e soccorso del Canada per gli anni a venire”.

Neena Gill, vice president and general manager, StandardAero Helicopter Programs, aggiunge: “La nostra partnership con GE Aerospace è una testimonianza del nostro impegno condiviso nel fornire servizi di assemblaggio e manutenzione motori eccezionali che supportino le missioni critiche della Royal Canadian Air Force e dei nostri altri clienti commerciali e militari. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con GE Aerospace nel futuro”.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)