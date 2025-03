Estate 2025: Air France offrirà un nuovo servizio diretto tra Parigi-Charles de Gaulle e Riyadh

Air France sta espandendo la sua rete a lungo raggio con una nuova destinazione in Medio Oriente. “A partire dal 19 maggio 2025, la compagnia aerea offrirà un nuovo collegamento diretto tra Parigi-Charles de Gaulle e Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita.

Saranno operativi tre voli a settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì dal 19 maggio al 1° giugno 2025, prima che il programma completo venga implementato per il resto della summer season, con cinque voli a settimana il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica a partire dal 2 giugno 2025. I voli saranno operati su aeromobili Airbus A350-900 dotati di 324 posti (34 in Business, 24 in Premium e 266 in Economy)”, afferma Air France.

Orario dei voli (in ora locale):

AF684: partenza da Parigi-Charles de Gaulle alle 23:20, arrivo a Riyadh alle 6:25 del mattino successivo.

AF685: partenza da Riyadh alle 8:40, arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 14:20.

“Una volta inaugurata questa nuova rotta, tutte e tre le compagnie aeree di Air France-KLM Group (Air France, KLM e Transavia) offriranno un servizio per l’Arabia Saudita. Transavia France collega Parigi-Orly e Lione a Jeddah da dicembre 2024, mentre KLM collega il suo hub di Amsterdam-Schiphol a Riyadh e Dammam.

Il lancio di questa nuova rotta rafforzerà anche la partnership esistente tra Air France e Saudia Airlines.

Per maggiori dettagli sugli orari dei voli, i giorni di operatività e le tariffe, consultare il sito airfrance.com“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)