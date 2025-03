Eve Air Mobility e UI Helicopter collaborano per accelerare la Advanced Air Mobility in Corea del Sud

Eve Air Mobility (Eve), un’azienda dedicata all’avanzamento della Advanced Air Mobility (AAM) a livello globale, e UI Helicopter, South Korea leading helicopter operator and maintenance provider, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per coltivare l’ecosistema del settore in Corea del Sud.

“Grazie alla loro competenza combinata, Eve e UI Helicopter collaborernno per introdurre eVTOL technical, operational and ecosystem requirements al governo locale e all’industria in Corea del Sud“, afferma Embraer – Eve.

“La Advanced Air Mobility ha il potenziale per reinventare la mobilità globale, in particolare nelle aree urbane dense che ne hanno più bisogno”, ha spiegato Johann Bordais, CEO di Eve. “Siamo orgogliosi di condividere le risorse di Eve nel technical and ecosystem development con UI Helicopter per sviluppare un’infrastruttura AAM tecnicamente rigorosa”.

“La Corea del Sud è stata pioniera nel gettare le basi per la Urban Air Mobility: stabilire un’infrastruttura sostenibile affinché il settore prosperi è un passo successivo fondamentale”, ha affermato il CEO di UI Helicopter, Sungwieh Albert Rim. “Con il giusto partner tecnico e il rapporto di lunga data di UI Helicopter con i decisori politici sudcoreani, non vediamo l’ora di sbloccare gli AAM use cases che ci avvantaggiano di più”.

“La collaborazione inizierà con un Eve Urban Air Mobility (UAM) market survey per raccogliere informazioni iniziali a supporto di questo processo. Il governo sudcoreano ha adottato misure significative per far progredire la Urban Air Mobility attraverso varie iniziative, tra cui il K-UAM Grand Challenge. Oltre a Seoul, esiste un potenziale considerevole per l’AAM nelle regioni rurali della Corea del Sud, che funge da mezzo fondamentale per migliorare la connettività e stimolare le economie locali.

Sfruttando la conoscenza di Eve, UI sfrutterà la sua competenza locale per garantire la collaborazione e un dialogo aperto con i leader politici, mentre le due parti sviluppano un AAM ecosystem che incorpori rigorosamente le migliori pratiche tecniche e gli standard normativi distintivi della Corea del Sud“, conclude Embraer – Eve.

(Ufficio Stampa Embraer)